"Иерусалимский марш-2022": впервые за три года.
Фото: Yonatan Sindel/Flash90, AP Photo/Maya Alleruzzo
В четверг, 13 октября, в столице Израиля состоялся международный Иерусалимский марш, который традиционно проводится во время праздника Суккот. В 2020-2021 мероприятие не устраивали из-за карантинных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.
В этом мероприятии вместе с израильтянами принимают участие около двух тысяч христиан-евангелистов, которые специально для этого приезжают в Израиль из разных стран мира.
В связи с проведением марша в Иерусалиме были перекрыты многие центральные улицы.
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/13oct2022/jerusalemmarche2022.html
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