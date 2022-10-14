В гостях у авиакомпании UTair

Фотографии и текст Марины Лысцевой

Не так давно в Тюмени авиакомпания UTair устроила самое крупное авиашоу в Западной Сибири, приурочив его к 78-й годовщине со дня образования Тюменской области.

С самого утра жители и гости города потянулись в сторону аэродрома, чтобы посмотреть выставку авиационной техники и увидеть показательные выступления.

На аэродроме выставили несколько вертолётов и самолётов: почти во все можно было залезть и пощупать, так сказать, железо живьём.

Уникальные в своем роде транспортные вертолеты Ми-6, Ми-10 и, конечно, Ми-26 – самый крупный и самый грузоподъемный в мире на сегодняшний день.

Помимо статический экспозиции была представлена и лётная программа: выступили авиамоделисты, десантировались парашютисты, спасатели продемонстрировали свою работу, а воздушный грузовик Ми-8 привёз автомобиль на внешней подвеске Ми-8.

Также летали самолеты-амфибии и ТВС-2МС.

Во второй половине дня гости праздника смоги отправиться в полет на вертолете Ми-8 и посмотреть на Тюмень с высоты птичьего полета в течение 15 минут.

Ка-18:

Производство вертолётов Ка-18 велось на Улан-Удэнском авиазаводе №99 с 1959 по 1961 год. Всего построено около 120 машин.

Ан-74:

Маленькие вертолеты «Робинсон» разрабатывает американская компания. в авиапарке есть несколько штук.

Ми-8 различных модификаций широко используется более чем в 50 странах мира для выполнения гражданских и военных задач.

Ми-26Т. Крупнейший в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет.

Ми-26Т:

ТВ-2МС:

Ан-2 повёз выбрасывать парашютистов:

Ми-2:

Вертолет AS-355 NP Ecureuil:

Вертолет RA-07208 AS-350B3e:

Ми-8Т:

Двигатели и редукторы. Ми-10:

Настоящая грузовая стрекоза, летающих в мире давно не осталось…

Вот такая вертолётная красота.

Источник: https://loveopium.ru/texnika/v-gostyax-u-aviakompanii-utair.html