В гостях у авиакомпании UTair
Фотографии и текст Марины Лысцевой
Не так давно в Тюмени авиакомпания UTair устроила самое крупное авиашоу в Западной Сибири, приурочив его к 78-й годовщине со дня образования Тюменской области.
С самого утра жители и гости города потянулись в сторону аэродрома, чтобы посмотреть выставку авиационной техники и увидеть показательные выступления.
На аэродроме выставили несколько вертолётов и самолётов: почти во все можно было залезть и пощупать, так сказать, железо живьём.
Уникальные в своем роде транспортные вертолеты Ми-6, Ми-10 и, конечно, Ми-26 – самый крупный и самый грузоподъемный в мире на сегодняшний день.
Помимо статический экспозиции была представлена и лётная программа: выступили авиамоделисты, десантировались парашютисты, спасатели продемонстрировали свою работу, а воздушный грузовик Ми-8 привёз автомобиль на внешней подвеске Ми-8.
Также летали самолеты-амфибии и ТВС-2МС.
Во второй половине дня гости праздника смоги отправиться в полет на вертолете Ми-8 и посмотреть на Тюмень с высоты птичьего полета в течение 15 минут.
Ка-18:
Производство вертолётов Ка-18 велось на Улан-Удэнском авиазаводе №99 с 1959 по 1961 год. Всего построено около 120 машин.
Ан-74:
Маленькие вертолеты «Робинсон» разрабатывает американская компания. в авиапарке есть несколько штук.
Ми-8 различных модификаций широко используется более чем в 50 странах мира для выполнения гражданских и военных задач.
Ми-26Т. Крупнейший в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет.
Ми-26Т:
ТВ-2МС:
Ан-2 повёз выбрасывать парашютистов:
Ми-2:
Вертолет AS-355 NP Ecureuil:
Вертолет RA-07208 AS-350B3e:
Ми-8Т:
Двигатели и редукторы. Ми-10:
Настоящая грузовая стрекоза, летающих в мире давно не осталось…
Вот такая вертолётная красота.
Источник: https://loveopium.ru/texnika/v-gostyax-u-aviakompanii-utair.html
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