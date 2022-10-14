Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

В гостях у авиакомпании UTair

00

Фотографии и текст Марины Лысцевой

Не так давно в Тюмени авиакомпания UTair устроила самое крупное авиашоу в Западной Сибири, приурочив его к 78-й годовщине со дня образования Тюменской области.

С самого утра жители и гости города потянулись в сторону аэродрома, чтобы посмотреть выставку авиационной техники и увидеть показательные выступления.

01

На аэродроме выставили несколько вертолётов и самолётов: почти во все можно было залезть и пощупать, так сказать, железо живьём.

02

Уникальные в своем роде транспортные вертолеты Ми-6, Ми-10 и, конечно, Ми-26 – самый крупный и самый грузоподъемный в мире на сегодняшний день.

03

Помимо статический экспозиции была представлена и лётная программа: выступили авиамоделисты, десантировались парашютисты, спасатели продемонстрировали свою работу, а воздушный грузовик Ми-8 привёз автомобиль на внешней подвеске Ми-8.

04

Также летали самолеты-амфибии и ТВС-2МС.

05

06

Во второй половине дня гости праздника смоги отправиться в полет на вертолете Ми-8 и посмотреть на Тюмень с высоты птичьего полета в течение 15 минут.

08

09

10

11

Ка-18:

12

Производство вертолётов Ка-18 велось на Улан-Удэнском авиазаводе №99 с 1959 по 1961 год. Всего построено около 120 машин.

13

Ан-74:

Ан-74

15

Маленькие вертолеты «Робинсон» разрабатывает американская компания. в авиапарке есть несколько штук.

16

Ми-8 различных модификаций широко используется более чем в 50 странах мира для выполнения гражданских и военных задач.

17

Ми-26Т. Крупнейший в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет.

18

19

Ми-26Т:

20

21

22

ТВ-2МС:

ТВ-2МС

Ан-2 повёз выбрасывать парашютистов:

24

Ми-2:

Ми-2

Вертолет AS-355 NP Ecureuil:

AS-355 NP Ecureuil

Вертолет RA-07208 AS-350B3e:

28

Ми-8Т:

Ми-8Т

Двигатели и редукторы. Ми-10:

30

31

Настоящая грузовая стрекоза, летающих в мире давно не осталось…

32

33

Вот такая вертолётная красота.

34

Источник: https://loveopium.ru/texnika/v-gostyax-u-aviakompanii-utair.html

14.10.2022 - Posted by | Авто...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: