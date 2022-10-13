Что узнали учёные об эпичecкой битве христиан и мусульман, или Как Саладин захватил Иерусалим

Как только заходит речь о крестовых походах, на ум сразу приходят имена Ричарда Львиное Сердце и Саладина. Это два легендарнейших вождя и полководца, о них слагают настоящие легенды. Ричард I Плантагенет – самый знаменитый из английских королей, его имя упоминается не реже мифического короля Артура. В отличие от последнего, Ричард — реальная историческая фигура, как и Саладин. Жизни их переплелись воедино и история весьма напоминает рыцарский роман.

Ричард родился в семье английского монарха и был третьим в очереди на престол, что делало его шансы получить корону весьма призрачными. Мать отправила его на свою родину, в Аквитанию. Там он воспитывался при дворе герцогини Элеоноры, где царила куртуазная поэзия. Возможно, своё легендарное рыцарское благородство Ричард впитал из романтичных песен популярных трубадуров. Рыцарскую доблесть же он тренировал в междоусобицах с местными баронами, в чём преуспел.

Памятник королю крестносцев Ричарду Львиное Сердце.

В 1183 году отец Ричарда, Генрих приказал ему принести ленную присягу старшему брату, тот должен был взойти на престол. Когда Ричард наотрез отказался, его брат пошёл на Аквитанию войной. Отец поддержал вторжение. Бесчинства длились недолго, Генрих младший умер, но от этого отношения между отцом и сыном лучше не стали. Король Генрих придумал новое унижение: он потребовал отдать Аквитанию младшему брату Ричарда, Иоанну. Тот напал на провинцию, но будущий король по прозвищу Львиное Сердце, действительно дрался как лев. В результате король Генрих отступил, но не успокоился. Открытая война между отцом и сыном началась в 1188 году. Завершилась она униженным прошением Генриха о мире. Вскоре монарх скончался и Ричард был коронован, как новый король Англии.

Народ любил Ричарда, хотя король и был чрезмерно увлечён крестовыми походами.

Народ любил Ричарда, ведь тот представлял собой воплощение всех рыцарских добродетелей и доблестей, был блестящим полководцем, сильным умным и к тому же невероятно красивым. Ричард был чрезвычайно высок — под два метра ростом, у него были яркие голубые глаза и белокурые кудри. Король, который выглядел, как мечта! Как его можно было не любить?

Увлечение крестовыми походами сделали правление Ричарда I номинальным. Он постоянно отсутствовал. С королём в этом контексте неразрывно связана другая не менее легендарная личность — султан Саладин. По всем историческим свидетельствам, эти два необыкновенных человека безмерно уважали друг друга. Можно даже сказать дружили. Некоторые историки утверждают, что два монарха даже хотели породниться.

Битва при Арсуфе.

Несмотря на симпатию, полководцы вели войну. Ричард мечтал занять Иерусалим, который удерживал Саладин. Везде по Ближнему Востоку Ричард успешно брал города, но вот Святой город ему не давался. Как же так: мусульмане оскверняют христианскую святыню, а Ричард ничего поделать не может?! Как же королю крестоносцев удалось победить султана во время знаменитой битвы при Арсуфе? Место ключевой битвы XII века во время Третьего крестового похода, было недавно точно идентифицировано благодаря одному предприимчивому археологу из Израиля.

Легендарное сражение.

Доктор Рафаэль Льюис знал о драматическом конфликте из исторических записей, но хотел продвинуться дальше в поисках реального места, где крестоносцы и мусульмане сошлись в решающем бою. Равнина Шарон в Израиле, является местом, где по его мнению, произошли эти исторические события. Конечно, доказательства в значительной степени скрыты, ведь прошли века. Доктору Льюису пришлось использовать комбинацию исследований и экологических работ, чтобы выяснить всё досконально. В этом ему помогло прекрасное археологическое чутье. Постепенно Льюис продвигался в своих изысканиях.

Доктор использовал различные исследования окружающей среды в весьма необычной манере. Он даже изучил такие факторы, как то, в какое время дня солнце было достаточно высоко в небе, чтобы быть вне поля зрения лучников. Льюис учитывал движения луны, температуру и влажность, а также направление ветра. В конце концов, он обратил своё внимание на местность в районе современных Арсуфа и Арсуф-Кедема. Место было не очень подходящим для раскопок, но несмотря ни на что доктор приступил к поискам.

Место битвы — равнина Шарон в Израиле.

Археологические изыскания увенчались успехом в виде различных интригующих находок, совпадающих по времени с искомым событием. Археологические артефакты включали в себя наконечники стрел и подкову. Историческое сражение состоялось 7 сентября 1191 года. До этого силы Ричарда взяли город Акко, а затем двинулись на юг вдоль побережья с намерением захватить портовый город Яффу.

Карта Третьего крестового похода.

Ричард опасался неудач Хаттина, где Саладин разбил до этого крестоносцев, отрезав от воды и раздробив их силы. Король продвигался медленно, но верно, часто давая войскам отдых. Справа армию защищало Средиземное море, давая возможность призвать на помощь флот.

Султан Саладин атаковал армию Ричарда неожиданно. Была потеряна определённая доля дисциплины. Некоторые воины Ричарда имели слишком горячие головы и атаковали вопреки приказам своего короля. Сражение застопорилось у леса, куда отступили люди Саладина. Считается, что если бы крестоносцы последовали за ними далее, то была бы одержана более решительная победа. Иерусалим был бы взят.

Султан Саладин.

Почему же Саладин решил нанести столь открытый удар именно в тот момент? Доктор Льюис считает, что это могло быть неверное суждение, основанное на географии. «Саладин не верил, что Ричард идёт в сторону Яффы, он думал, что в этот момент король крестоносцев и его войска собирались повернуть вглубь страны в направлении Иерусалима». В результате Третий крестовый поход завершился не эпической битвой, а мирным договором.

Ричард Львиное Сердце попросил у Саладина перемирие на три года, чтобы уладить за это время дела в Англии, откуда приходили весьма тревожные вести. После этого Ричард сказал, что вернётся и отвоюет у Саладина Святой город. Султан на это ответил, что король Англии очень честный, щедрый и прямой человек, что он безмерно его уважает. Если и должен достаться кому-либо Иерусалим, то только Ричарду и никому другому.

Таким султана Саладина изобразил кинематограф.

Тем временем, Саладин разрешал христианским паломникам беспрепятственно посещать Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Таков был благородный султан Саладин и нравы времён «мрачного и дикого» средневековья. Есть чему поучиться, не правда ли? Особенно во времена, когда мусульмане растеряли столь высокое достоинство Саладина, а христиане полностью позабыли все наставления Нового Завета.

«Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничижённое и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом».

(1 Коринфянам 1:27)

https://www.youtube.com/watch?v=PCT0cG3mhB8

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/220820/47329/