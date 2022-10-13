Каким был мир 100 лет назад
Каким был мир 100 лет назад? В фотографиях.
Чарли Чаплин (в центре), 24 января 1922:
USS «Шенандоа» (ZR-1) — дирижабль ВМФ США жёсткой конструкции. Заказ был открыт в 1919 году. В июне 1923 года дирижабль был построен, однако на нём отсутствовали двигатели. Во внутреннем пространстве корпуса располагались двадцать десятиметровых отсеков, заполненных баллонами с гелием. На корабле устанавливались шесть двигателей «Паккард» мощностью каждый по 300 л. с., но затем шестой двигатель демонтировали. Дирижабль развивал максимальную скорость в 97 километров в час. Диаметр корабля составлял 25 метров, длина — 208 метров. (Фото Library of Congress):
Ирландское Свободное государство — государство-доминион, созданное 6 декабря 1922 года в соответствии с Англо-ирландским договором, подписанным двенадцатью месяцами раньше. (Фото Hulton-Deutsch Collection):
Двое мужчин держат оружие за баррикадой на улице Дублина во время межфракционных столкновений из-за недавно заключенного договора о Свободном государстве. (Фото Hulton-Deutsch Collection):
Вид с воздуха на нижний Нью-Йорк и Бэттери, сделанный в 1922 году. (Фото Bettmann):
Детские игры. (Фото Topical Press Agency):
Люди едят по снежному полю в Альпах на автомобилях с гусеницами и полозьями. (Фото Topical Press Agency):
Бенито Муссолини с членами фашистской партии в Риме, Италия, после того, как он захватил контроль над итальянским правительством в результате бескровного переворота 28 октября 1922 года:
Гражданская война в Китае. (Фото Topical Press Agency):
Поезд в Ташкенте, Россия. (Фото Hulton-Deutsch):
Учащиеся начальных классов в пражском районе Винограды вяжут крючком. (Фото Library of Congress):
В Вашингтоне, округ Колумбия, люди катаются на коньках. (Фото Library of Congress):
Оригинальная подпись к фотографии: «Этот похожий на птицу планер — самолет, принадлежащий Берлинскому аэроклубу, который преодолел расстояние в три мили в поразительных соревнованиях безмоторных самолетов, недавно проведенных в Германии». (Фото Bettmann):
Оживленное движение на лондонской площади Пикадилли. (Фото Topical Press Agency):
Военный парад в честь пятой годовщины русской революции в Москве, 20 ноября 19222:
Самодельный транспорт с пропеллером. (Фото Buyenlarge):
Фабрика по производству женских шелковых чулочно-носочных изделий в Филадельфии. (Фото Underwood Archives):
Модница. (Фото Library of Congress):
Источник: https://loveopium.ru/news/kakim-byl-mir-100-let-nazad-2.html
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