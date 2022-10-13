Дизайнер превращает обычные фото в сюрреалистичные сюжеты

Херри Сусанто (Herri Susanto) — графический дизайнер и самоучка в сфере ретуши. Парень живёт на Бали, и в свободное время превращает обычные фотографии в сюрреалистические сюжеты. Он объединяет снимки так, что общая картинка кажется одновременно существующей в реальности и фантастичной. Вот что значит настоящий мастер Фотошопа.

Индонезиец Херри Сусанто работает графическим дизайнером, и у него есть креативное хобби — творить сюрреалистические фото-коллажи из разных снимков. Навыкам Фотошопа парень полностью обучился самостоятельно: "Я впервые прикоснулся к ретуши фотографий примерно пять лет назад. Тогда я просто хотел научиться обрабатывать снимки своей дочери. Купил пару книг о Фотошопе, и начал изучать. Я и до сих пор совершенствую свои навыки," — рассказывает Сусанто.



Знакомство с ретушью и дизайном началось как хобби, но когда Херри начал публиковать свои работы в сети, ему посыпались предложения о сотрудничестве от разных брендов. Посмотрим на интересные работы дизайнера:



































































Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35726-dizayner-prevraschaet-obychnye-foto-v-syurrealistichnye-syuzhety-35foto.html