Бурлак, чумак и крючник: 9 некогда востребованных профессий, которые не дожили до наших дней

Любая профессия, как и всё в этом мире, имеет своё начало и конец. В определённый период они становятся очень актуальными и активно развиваются, однако прогресс неумолим, и со временем они оказываются устаревшими или вовсе исчезают. Однако именно они стали часто оказывались предтечами тех родов деятельности, которые сегодня являются очень нужными. Вашему вниманию «девятка» некогда востребованных профессий, которые не дожили до наших дней.

1. Бурлак

Необычная профессия, которой больше нет. /Фото: author.today

Профессия бурлака, которую сейчас знают разве что по знаменитой картине Ильи Репина, существовала и процветала, основываясь на географической локализации — по среднему течению Волги. Основным занятием бурлаков было тянуть вверх по течению реки расшивы, которые представляли собой сравнительно небольшие, по современным меркам, грузовые корабли. К слову, именно полотно художника Репина, известное как «Бурлаки на Волге», создало в обществе стереотип относительно того, что эта профессия — страшно тяжёлая работа, а люди соглашаются её выполнять только при условиях, когда никакой другой возможности заработать денег нет. Однако в реальности это фактически ложное впечатление от талантливо написанной картины.

Знаменитая картина Ильи Репина. /Фото: wikipedia.org

Весьма правдоподобное, проливающее след на труду бурлаков, каким он был в действительности, описание можно найти Владимира Гиляровского, который как раз занимался тем, что тянул лямку. И согласно оставленным им воспоминаниям, ничего сверхъестественного и тяжёлого в работе для человека XIX столетия не было. Действительно, эта работа занимала практически весь световой день, однако проходила она на свежем воздухе и сопровождалась хорошим питанием, который обязан был обеспечивал хозяин транспортируемого товара — ведь физически слабые и вечно голодные бурлаки попросту никому не были нужны. Более того, когда наступали голодные годы, в эту профессию шли даже женщины, сбиваясь в группы примерно по 40 человек, и оказывались достаточно эффективными, чтобы их услугами пользовались наравне с мужчинами.

Не так страшна профессия бурлака, как намалевал её Репин. /Фото: author.today

Отдельно стоит упомянуть и другие условия работы бурлаков. Например, если, по данным редакции Novate.ru, фабричные рабочие трудились тогда в день по 16 часов, а оставшиеся 8 спали там же, в цехах, то бурлаки имели куда больше времени на отдых. К тому же, одежда тех, кто тянул лямку, была похожа на лохмотья, не потому, что они якобы были такие бедные и несчастные, а потому, что выполнение тяжёлой физической работы в целой чистой одежде выглядит попросту нелогично. Более того, бурлаки частенько объединялись в артели, что позволяло им вестии довольно независимую жизнь, ещё и получали прилично: за один рабочий сезон, который по длительности занимал приблизительно 6–7 месяцев, бурлаки могли отложить от зарплаты до 10 рублей, что по тем временам для неграмотного крестьянина было огромной суммой.

Женщины-бурлачки за работой. /Фото: nn.aif.ru

Конец эпохи бурлаков, что совершенно очевидно, положил научно-технический прогресс: они оказались не у дел, когда в судоходство массово стали проникать корабли, работающие на паровых двигателях, которые были вполне способны сами идти вверх по течению реки. К слову, вышеупомянутая картина Репина была написана в те времена, когда бурлаков почти не осталось. Например, был известен случай, когда после демонстрации «Бурлаков на Волге» на зарубежной выставке в 1873 году, министр путей Российской империи взорвался от негодования: «Ну, какая нелегкая Вас дернула писать эту нелепую картину? Да ведь этот допотопный способ транспортов мною уже сведен к нулю и скоро о нем не будет и помину!». Да только на самом деле профессия просуществовала ещё более чем полвека: она была официально запрещена советской власти только в 1929 году.

2. Тряпичник

Профессионал по скупке текстильного хлама. /Фото: poznavatelno.net

Очень интересная профессия, представители которой именовались тряпичниками, была выброшена за периферию истории фактически одновременно с началом обращения человечества на проблему сильного влияния на окружающую среду и производства слишком большого количества мусора. По своей сути они были людьми, которые скупали и сортировали различного рода отходы и ветошь — от лаптей до стекла и старой бумаги.

Картина Василия Перова «Парижские тряпичники». /Фото: wikipedia.org

В позапрошлом столетии тряпичники были в некотором роде заменителями привычной для современного человека системы централизованного вывоза мусора. Технически их деятельность заключалась в том, что они методично обходили дворы и улицы городов, где скупали или выменивали мусор на какую-нибудь мелочь. Внешний вид тряпичников, как и бурлаков, был, мягко говоря, непрезентабельным: они практически всегда одевались в лохмотья, ещё и отличались постоянно исходившим от них соответствующим запахом, который появлялся ввиду специфики работы. Их вид породил среди обывателей стереотип, что они представляют собой социальное дно и отбросы общества.

Тряпичников относили к низам социальной иерархии. /Фото: fishki.net

Вот только в действительности профессия тряпичника при должном энтузиазме была довольно прибыльная: среднестатистический представитель этого рода деятельности зарабатывал не менее 10 рублей в месяц, что было очень большими деньгами. Оборотистые, имеющие предпринимательскую жилку тряпичники зарабатывали значительно больше. А рекордсменами в этом отношении зачастую оказывались перекупщики. Оборот у этого бизнеса был настолько высок, что отходы собирались не только по дворам у всех, кто подаст, но и поставлялись по отдельным контрактам, которые заключались, к примеру, на ярмарках, таких как Нижегородских. И в данном случае речь шла явно про опт: масса поставок исчислялась десятками тысяч пудов.

Отталкивающая на первый взгляд профессия приносила неплохие доходы. /Фото: relicrecord.com

Тряпичники стали исчезать в ХХ столетии по ходу активного развития промышленности: она требовала не только качественное сырьё, но и массовое производство. Всё это удешевило и новые товары, и старые отходы, а ветошь и хлам, собранная без разбору обычным человеком, перестала быть актуальной. К концу прошлого века тряпичника как отдельная профессия фактически исчезла с улиц многих городов, тем более что в ряде европейских государств она вообще была запрещена на официальном уровне. Справедливости ради, стоит уточнить, что практика сбора отходов и его последующей сортировки существует и сейчас, однако она куда менее массовая, да и больше никто не приходит за ними прямо к человеку домой.

3. Крючник

Угасшая в истории разновидной грузчиков. /Фото: vk.com

Справедливости ради, стоит уточнить, что термином «крючник» обозначались одновременно две профессии на отечественных просторах. Так, этим словом именовали людей, который занимались сортировкой купленного оптом мусора с использованием крючка. Фактически они были подвидом тряпичников, правда, обычно их называли «крючечниками». А вот вторыми, кого величали аналогично, был особый род грузчиков, которые зачастую промышляли на перевалке корабельных грузов в Поволжском регионе. А наиболее массовым труд крючников наблюдался в Рыбинске — там их насчитывалось больше 3 тысяч человек.

Рыбинск — место самого массового скопления крючников. /Фото: livejournal.com

Крючники были профессией популярной и массовой, а потому они практически всегда работали артелями и отличались внутренней дифференциацией по специализации. Например, одна их группа занималась выдачей грузов из трюма на палубу, другие, вооружившись крюком — собственно, поэтому они и получили такое название — забрасывали мешки себе за спину и переносили на другое судно, а уже там специальный человек, которого называли «батырем», руководил процессом погрузки мешком. Ценность крючников была в том, что они занимались транспортировкой груза непосредственно с корабля на корабль, исключая из этой цепочки звено «берег», которое обычно существовало у других грузчиков.

Очень актуальная профессия в любом поволжском порту. /Фото: livejournal.com

Особое внимание стоит уделить оплате труда крючника. Во-первых, после окончания погрузки с ними рассчитывался не непосредственно хозяин груза, а подрядчики, которые фактически монополизировали найм грузчиков. А во-вторых, нехитрый на первый взгляд, а в реальности очень тяжёлый труд приносил крючникам до 5 рублей в день. Этот откровенно баснословный по тем временам заработок ставил крючников в ранг представителей элиты наёмного труда. Но тягости их работы негативно сказывались на том, сколько и в каком физическом состоянии жили крючники: постоянно перенося на своих спинах большие грузы, они зарабатывали себе кучу хронических заболеваний, а к среднему возрасту частенько доживали дряхлыми инвалидами.

Волжский крючник в конце позапрошлого века. /Фото: wikipedia.org

Профессия крючников, при всей своей видимой актуальности, постепенно стала сходить на нет по причине хода научно-технического прогресса, который подарил миру подъёмники и автоматические погрузчики. Однако, строго говоря, окончательно этот род деятельности так никуда не исчезла, а просто трансформировался. Сегодня прямыми последователями труда крючников стали докеры. Впрочем, что совершенно логично, работа современных портовых грузчиков в достаточной мере механизирована и отличается на порядок меньшим сопряжением с тяжёлой физической нагрузкой.

4. Чумак

Одна из самых востребованных професси в Российской империи. /Фото: livejournal.com

В дореволюционные времена профессия чумаков считалась одной из наиболее популярных и уважаемых на территории Российской империи. Их основной деятельностью была транспортировка грузов, по челночным маршрутам с северных регионов в южные и обратно. Основным и самым известным грузом, который доставляли чумаки, была соль, а ещё они в основном перевозили зерно и лес. Работали они не в одиночку, а целыми караванами повозок с навьюченными волами. Именно эти животные, известные своей выносливостью и силой, стали настоящими символами чумацкого промысла.

Иван Айвазовский «Волы на перешейке», 1860 год. /Фото: greentour.dn.ua

Чумаку было недостаточно просто иметь навыки оборотистого купца. Всё дело в том, что XVI – XVIII столетиях территория Причерноморья была практически незаселённой территорией, которая в исторических документах и картах именовалась как «Дикое поле». А происходило так потому, что туда постоянно набегали то крымские татары, то другие недобросовестные люди. И попытки ограбить гружёный караван были привычным делом в этих местах. Поэтому чумаки были ещё и воинами, навыки которых позволяли им в относительно немногочисленной компании отстаивать свой караван от грабежа.

Чумаки были не только торговцами, но и умелыми воинами. /Фото: vk.com

Чумацкие караваны перевозили огромные объёмы грузов в миллионы пудов, правда, волы, хоть и вдвоём могли свободно везти полторы тонны соли, шли довольно медленно. Поэтому за сезон приходилось делать несколько ходок. Однако даже три ходки за несколько месяцев позволяли чумакам зарабатывать хорошие суммы. Сохранились документы, подтверждающие, что даже самые бедные чумаки, а таковыми считались те, которые владели 5–10 упряжками, были значительно богаче своих соотечественников-крестьян. Это и неудивительно, ведь товарооборот чумацкого промысла в позапрошлом столетии измерялся сотнями тысяч пудов.

Чумацкий воз, современный вид. /Фото: wikipedia.org

Однако даже эта популярная и уважаемая на протяжении нескольких столетий профессия оказалась под прицелом и была буквально уничтожена плодами научно-технического прогресса. Когда стали появляться железные дороги, чумацкий промысел продолжал играть одну из ключевых ролей в логистике Российской империи. Однако сеть поездов развивалась, начиная вытеснять чумаков на масштабы местных перевозок. Постепенно этот процесс стал необратимым и уже к концу позапрошлого столетия чумаки как профессия пришла в упадок, а потом и вовсе исчезла.

5. Фискал

Первые налоговые инспекторы России. /Фото: autogear.ru

Фактическая история этой профессии началась с публикации указа российского императора Петра I Великого от 2 марта 1711 года, который предписывал Сенату «учинить фискалов по всяким делам». Несколько дней спустя правитель конкретизировал задачи новой профессии — необходимо было создать, как бы сказали в современных реалиях, вертикальную иерархию контроля над поступлением средств в казну и их тратами.

Пётр Великий активно боролся с казнокрадством. /Фото: warfor.me

Система фискалов строилась следующим образом: на нижних уровнять этим должны были заниматься городские и провинциальные представители профессии, а непосредственно над ними стоял так называемый обер-фискал. Таким образом, новые российский государственные чиновники получили широчайшие полномочия, в частности, потому, что местные фискалы служащим своих населённых пунктов никак не подчинялись.

Фискалы были довольно независимыми чиновниками. /Фото: vbalashihe.ru

Интересной была и система оплаты труда фискалов: их доход представлял собой получение половины суммы, которую тот возвратить в казну в случае очередного успешно раскрытого дела об утаивании средств. Правда, это толкало ряд нечестных на руку представителей этой профессии на применение практики ложных доносов. В итоге, хоть в первые годы деятельность фискалов действительно позволила не только значительно пополнить казну, но и приструнить казнокрадов, однако позднее фискалы быстро начали обвинять кого угодно в растрате, лишь бы получить лишнюю прибыль.

Анна Иоановна положила конец обнаглевшим фискалам. /Фото: topwar.ru

Собственно, нет ничего удивительного в том, что постепенно фискалы снискали в обществе буквально всеобщую ненависть. Их преступления заставляли отечественные власти постепенно ограничивать их полномочия, потом была отменена их неприкосновенность, а уже в 1730 году императрица Анна Иоанновна приняла решение о полном упразднении института фискалов. Вот и получилось, что профессия, ставшая фактически предтечей появления налоговых инспекторов, просуществовала в первоначальном виде совсем недолго — менее двух десятков лет.

6. Писец

Одна из древнейших профессий в истории. /Фото: depositphotos.com

Писца по праву можно считать одним из древнейших родов деятельности в истории человечества. А всё потому, что легендарным родоначальником данной профессии считается пророк Моисей. Но даже дипломированные историки подтверждают, что она появилась ещё в глубокой древности, и практически с начала своего существования была довольно уважаемой. Например, известно, что писари Древнего Египта освобождались от уплаты налогов.

Скульптура египетского писца с папирусом. /Фото: wikipedia.org

Профессия писца пользовалась большим спросом и в Месопотамии, и в первых европейских государствах. Популярность этого рода деятельности активно росла по причине распространения как христианской веры, что требовало создание большого количества экземпляров той же Библии, так и ряда других профессий — ростовщичества, торгового и банковского дела. В Европе на протяжении I тысячелетия нашей эры основными представителями писцов были монахи-христиане.

Чаще всего писцами были монахи. /Фото: otvet.mail.ru

Расцветом профессии писца стало появление скрипториев на юге Италии, во Франции, в Ирландии, Испании – мастерских, где книги размножались вручную путём переписывания. Фактически они были прародителями современных типографий. Однако век этого рода деятельности тоже нашёл свой конец: когда появилось книгопечатание, профессия писца оказалась под угрозой упадка, а дальнейшая техническая эволюция, создавшая печатную машинку, привела к её полному исчезновению.

Ещё одна профессия, которую погубил прогресс. /Фото: wikiрedia.org

Отдельного упоминания заслуживает друга профессия, которая называлась подобным образом. Речь идёт о писарях. Чаще всего они ассоциируются с войсковой должностью, которая была в казачьих частях. Вот только в отличие от писцов, военный писарь представлял собой серьёзный пост, а человек, его занимавший совершенно точно не занимался собственноручным написанием служебных бумаг. Была и гражданская вариация данной профессии — говоря современным языков, он был деловодом, который отвечал за документооборот в конкретной структуре территориального управления.

7. Ямщик

Самый известный отечественный извозчик на лошадях. /Фото: fofoi.ru

Одна из самых известных профессий, которая нашла ещё и большое отражение в отечественной культуре — это ямщик. Историю этого рода деятельности официально ведёт отсчёт с гоньбы. Это была специфическая государственная натуральная повинность, которая заключалась в необходимости крестьян заниматься перевозкой почты или пассажиров на собственных лошадях по велению чиновника или дворянина, причём совершенно безвозмездно. Само собой, что исполнение крестьянами этой повинности было, мягко говоря, недобросовестным.

Повинность быстро превратилась в прибыльную профессию. /Фото: 100-faktov.ru

Ситуация стала меняться в XVIII столетии, когда власти начали, наконец, наводить порядок в этой практике. В первую очередь, ямщики были выделены в особое сословие. Это позволило им иметь не только постоянную уплату за доставку почты или пассажиров, но и даже получать земли для обработки. Ямщики постепенно стали заселяли целые городские районы — например, именно этим объясняется обилие Тверских-Ямских улиц в то же Москве.

Ямщики были предприимчивыми. /Фото: fishki.net

У ямщиков было сразу несколько хитростей и лайфхаков, которые способствовали повышению стандартной таксы. Например, на станциях не хватало лошадей, но если заплатить сверху, то они сразу же находились. Зависимость заработка от маршрута, и от того, сколько пассажиров ездит по нему или сколько перевозят почты заставляла их идти на самые разные ухищрения. Отдельной статьёй деятельности ямщиков было развлечение пассажиров в пути, например, песнями — это тоже сказывается на оплате в виде чаевых.

В десятках произведений искусства отражена деятельность ямщиков. /Фото: rbth.com

Ямщики, как и вышеупомянутые чумаки, оказались жертвами научно-технического прогресса, а точнее развития железнодорожного сообщения. Когда система поездов стала стремительно распространяться, то перевозчики на лошадях стали постепенно сокращаться — этот процесс был запущен во второй половине XIX столетия. Справедливости ради, стоит уточнить, что одномоментно исчезновение ямщиков не произошло — они продолжали работать в отдалённых местах вплоть до начала ХХ века.

8. Вычислитель

Первыми компьютерами были люди. /Фото: izbrannoe.com

Мало кто знает, что задолго до 1897 года, который считается временем рождения электронной вычислительной машинки, термин «computer» уже активно использовался, вот только по отношению к человеку конкретной профессии. А история этого рода деятельности ведёт отсчёт с XVII столетия, когда впервые появилась явная необходимость в произведении сложных объёмных математических вычислений.

Гарвардские вычислительницы конца позапрошлого века. /Фото: wikipedia.org

Вот только некоторые из них занимали у математиков недели, и тогда некоему энтузиасту, имя которого не сохранилось, пришло в голову разделить сложные и трудоёмкие расчёты на составные части и распределять их разным людям. Идея была принята отлично, и уже во второй половине XVIII столетия те же астрономы сделали такой алгоритм работы повседневной практикой. А со временем стало ясно, что профессия вычислителя эффективнее выполняется женщинами.

До появления техники вычислители считали не хуже калькуляторов. /Фото: pikabu.ru

Отдельным пунктом популяризации именно женского труда в деятельности вычислителей был тот факт, что по тем временам он оплачивался ниже, чем мужской. Да и сама профессия стала распространяться: активно появлялись специальные вычислительные бюро, чьих сотрудниц можно было нанять для выполнения работы по вычислению единоразово либо регулярно. Работа вычислителей использовалась в той же Америке даже во время проектирования атомной бомбы и подготовки космических полётов.

Вычислители в США, 1949 год. /Фото: wikipedia.org

Закат профессии вычислителя произошёл относительно недавно. И самое интересное, что официально конец этому положили, как принято считать, шесть конкретных вычислителей: Фрэн Билас, Кэй Макналти, Мэрлин Уэскофф, Бетти Джин Дженнингс, Бетти Снайдер и Рут Лихтерман. Именно они невольно похоронили профессию вычислителя собственными руками, став участниками проекта по программированию первого аналога современных компьютеров – американской машины ЭНИАК. Когда она показала отличные результаты работы и стала распространяться, услуги вычислителей перестали иметь спрос.

9. Офеня

Самые загадочные торговцы на отечественных просторах. /Фото: culture.ru

Очень многие люди знают выражение «ботать по фене», однако вокруг него сложился определённый стереотип — мол, говорить на этом странном языке стали представители организованного воровского сообщества. Однако в реальности на «фене» говорили представители конкретной профессии под названием «офени». Они представлял собой специфическую касту бродячих торговцев изделиями различных мануфактур или другими промышленными товарами.

Откуда они появились — загадка. /Фото: crazy.casa

Самое интересное, что вплоть до сегодняшнего дня доподлинно неизвестно, откуда именно они появились. Согласно одной версии, они считаются греками-переселенцами, а по другой были бывшими скоморохами, которые собирались в ватаги по несколько десятков человек и их едва разогнали в XVII столетии. Однако точно можно сказать, что офени появились на рубеже XVIII–XIX веков, и в некотором роде их деятельность была похожа на работу коробейников.

Офеням также нашлось место в искусстве. /Фото: wikipedia.org

Однако было между ними существенное отличие: офени со своим товаром не просто умудрялись пробираться в самые глухие деревни Российской империи, да ещё и разговаривали на своём, совершенно неповторимом языке. Именно он быстро стал визитной карточкой и отличительным признаком офени: в грамматическом отношении он напоминал русский, а вот огромное количество корней слов явно были заимствованы, а потому понять язык офень человеку, незнакомому с иностранными языками невозможно. Кроме того, офени занимались торговлей книг, которые в отдалённых сёлах были настоящей редкостью.

Настоящие авторы языка феня. /Фото: 100-faktov.ru

История офеней примечательна ещё и тем, что они исчезли из сельского быта и из истории настолько же внезапно, насколько они вообще появились. И в этом отношении ясности относительно причины упадка их промысла также неясен. Историки считают, что наиболее вероятным поводом для их исчезновения стала невыгодность такого типа торговли: отмена крепостного права в Российской империи повлекла за собой расслоение крестьянства, и те, что сумели стать побогаче, открывали собственные торговые лавки в деревнях, где они проживали, поэтому необходимость в офенях сама собой отпала.

Источник: https://novate.ru/blogs/131022/64404/