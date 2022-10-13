Археологи обнаружили у берегов Израиля 1200-летний корабль: Находка, которая в корне меняет историю

Недавний шторм размыл морские пески у берегов Святой земли. Два дайвера-любителя наткнулись на мелководье на нечто странное. Они сразу сообщили археологам. Когда специалисты прибыли на место, то обнаружили древний торговый корабль, до краёв нагруженный товарами из дальних стран. Помимо всего прочего там были прекрасно сохранившиеся амфоры, наполненные оливками, финиками, инжиром. Вся эта впечатляющая коллекция артефактов пролила свет на неизвестную ранее часть истории Святой земли после завоевания её мусульманами. Что удалось узнать учёным и как это может переписать историю?

Торговля во время войны

Побережье Израиля.

Исследователи выяснили, что затонувший корабль – это торговое судно. Об этом красноречиво свидетельствуют мешки, сосуды, наполненные ценными товарами и прочие предметы, которые нашли на нём. Корабль затонул между 7 и 8 веками. Ему больше 12 столетий! Это был чрезвычайно неспокойный период истории. В такое время обычно подобные дела, такие как торговля, отходили на второй план. В этот период длившаяся веками война между Османской империей и Византийской достигла своего апогея. Исламский мир стремился завоевать сердце христианского мира и столицу Византийской империи Константинополь. Халифат Омейядов начал осаду города, которая длилась один год.

«Поражение сарацинского флота перед Константинополем», (717-718 годы).

Тогда византийцы весьма успешно терроризировали своих врагов. Они использовали греческий огонь, древнюю форму огнемета. В сочетании с холодной зимой и новыми политическими партнёрствами византийцы всё же одержали тогда над Омейядами победу. Религиозная война за Святую землю будет продолжаться почти 1000 лет, пока Османская империя всё же не захватит Константинополь раз и навсегда.

Греческий огонь. Миниатюра из мадридских скилиц, XI-XII вв. Находится в коллекции Национальной библиотеки в Мадриде.

Обнаруженный корабль пролил новый свет на историю Византийской империи

Археологи были удивлены, обнаружив, что полуразрушенный огромный торговый корабль был до верху полон различных артефактов и товаров. Судно уникально не только своими размерами, но и датировкой. Как уже говорилось выше, время было неспокойное, военное, обычно в такое время не до торговли. Учебники по истории упрямо твердят, что никакой, тем более, международной, торговли и не было. Но найденный корабль утверждает совершенно обратное. Купцы из западных стран везли товары в византийские порты и во время, и после исламского завоевания в VII веке. Это открытие поразило учёных.

Обломки корабля, найденные у берегов Израиля были нагружены товарами.

Корабль просто огромен, он нагружен товарами со всего Средиземноморья. Груз включает две сотни глиняных амфор с типичными продуктами этого заморского региона: оливками, финиками, инжиром. В это время между христианским и исламским миром бушевала жестокая война. Торговля же, как оказалось, шла как ни в чём не бывало.

Раскопки затонувшего корабля финансирует Израильский научный фонд.

Дайвер у затонувшего корабля.

Среди прочего на судне были инструменты для плавания, верёвки и канаты, личные вещи моряков и купцов, а также останки крыс и насекомых. Некоторые из них настолько малы, что могут быть потеряны практически мгновенно от любого неосторожного движения. Археологам нужно было быть предельно аккуратными, чтобы не повредить все эти ценные древности. На некоторых грузах были символы христианской византийской церкви, а на других были надписи на арабском языке.

На некоторых грузах были арабские символы, на других христианские.

Дайвер возле древней амфоры.

Последнее открытие не просто проливает свет на ранее неизвестную страничку истории, оно рассказывает чрезвычайно увлекательную историю торговли и сотрудничества, несмотря на войны и религиозные противоречия. Это совершенно новый взгляд на жизнь людей в данной местности во время бурных войн между христианской Византийской империей и мусульманами Османской.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/131022/54471/