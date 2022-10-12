22 колоритных снимка из Израиля, от которых просто диву даёшься

Современному государству Израиль чуть больше 70 лет, но за этот небольшой срок оно сумело стать местом с неповторимым колоритом, которое притягивает огромное число людей со всего света. Вот лишь некоторые занимательные факты об Израиле: это единственная страна, где сегодня растет больше деревьев, чем 50 лет назад, там самое большое число музеев на душу населения, а еще это одно из 3 государств мира, у которых нет конституции.

Погода может быть довольно непредсказуемой

В Израиле есть уличное пианино, сделанное из цемента. Оно устойчиво практически к любой погоде, и на нем может поиграть любой желающий

Скамейка для одиночек

Вот такой оригинальный подземный фуникулер работает в Хайфе. Он проходит через гору, и это самая короткая подземная система в мире

В Израиле можно найти колу с добавлением кофе

А шоколадное молоко продается в небольших пакетиках. Говорят, оно очень вкусное

Некоторые остановки снабжены надписями, сделанными шрифтом Брайля

На вокзалах есть книги, которые можно взять бесплатно, чтобы почитать в поезде. Их можно вернуть на любой станции

В Тель-Авиве у прокатных самокатов есть номерные знаки

В Израиле есть специальные автомобили, где можно сдать донорскую кровь

Чтобы взять тележку в супермаркете, нужно ввести номер своего ID. Это послужит гарантией того, что вы вернете ее на место

Здание университета, занимающегося изучением мозга, как будто покрыто нейронами. Оно находится в Иерусалиме

Гуляя по улицам, можно встретить вот такого красавца

Цветочные поля есть не только в Нидерландах, но и в Израиле

Что это за елочные шарики висят над подводной лодкой?

Это не шарики, а общественный транспорт Хайфы — канатная дорога «Рахбалит» протяженностью 4,4 км. Перепад высот между конечными станциями составляет около 460 м. © olgasig

Одно из главных блюд для местных жителей — хумус

В Израиле знаком оказания первой помощи является также звезда Давида, а не только красный крест

Здесь есть пляжи для мужчин и для женщин. Причем представители разных полов посещают их в разные дни

Плакат гласит, что «мужские дни» — понедельник, среда, пятница, а «женские» — воскресенье, вторник и четверг.

«Моя мама нашла этот восхитительный замок из песка на пляже в Тель-Авиве»

Многие унитазы в Израиле снабжены ножной педалью для смыва

«Подвешенное в воздухе» апельсиновое дерево в Яффо

Ничего необычного, просто деревья в свитерах

Бонус: как местные жители отмечают день рождения на работе

Живу в Израиле, и в большинстве мест день рождения сотрудника выглядит так: он приносит любимые всеми слойки из соседней булочной и пару бутылок колы или сока, все говорят ему громко «С днем рождения, чтобы ты был здоров!», и от работы дают подарочную карту в сетевой магазин номиналом примерно в пару рубашек или одни приличные штаны. Все, никаких ломящихся столов и сборов денег в конвертах. Идеально. © meshugaat

Источник: https://otdyhturista.ru/2022/08/24/22-koloritnyx-snimka-iz-izrailya-ot-kotoryx-prosto-divu-dayoshsya/