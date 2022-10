Фотограф отыскал места, где были сделаны самые культовые снимки в истории музыки

Стив Бирнбаум воссоздает историю музыки, фотографируя распечатку культового снимка в своей руке на фоне места, где он был сделан много лет назад. А чтобы отыскать эти места, он просматривает множество интервью, ищет информацию о фотографах и где находились музыканты в то время, а также часами изучает улицы в Google Maps. С 2010 года он успел сделать более 500 таких фото, и вот 30 лучших.

1. Джон Себастьян на Вудстоке, 1969 год. Фото Генри Дилца



2. Мадонна в Нью-Йорке, 1983 год. Фото Ричарда Кормана



3. Обложка альбома Led Zeppelin "Physical Graffiti". Автор обложки Питер Корристон, фотографии — Эллиот Эрвитт



4. Группа Nirvana 17 августа 1991 года в студии GMT в перерыве между съемками клипа на песню "Smells Like Teen Spirit". Фото Кевина Эстрады



5. Принц на обложке своего альбома "Purple Rain", 1984. Фото Роба Слензака



6. Джон Леннон и Йоко Оно, 1973 год, Нью-Йорк. Фото снято в одном квартале от "Дакоты", где Джон потом будет застрелен. Фото Боба Груена



7. Дебби Харри стоит на платформе F/M на 14-й улице, Нью-Йорк. Фото Криса Штейна



8. Группа Guns N ‘Roses в Западном Голливуде, фото Тимоти Уайта для журнала Rolling Stone, 1988 год.



9. Группа Green Day в Нью-Йорке, 29 июня 1994 года



10. Обложка альбома Pink Floyd "Wish You Were Here". Фото Обри «По» Пауэлла



11. Курт Кобейн с дочерью Фрэнсис Бин в 1992 году в своем доме. Фото Стивена Свита



12. Боб Дилан 10 февраля 1965 года в Нью-Йорке, фото Ричарда Аведона



13. Группа The Beatles приехала в Вашингтон на свой первый американский концерт в феврале 1964 года, сразу после выступления на шоу Эда Салливана



14. Группа Nirvana в амфитеатре Парка на Ист-Ривер в Нью-Йорке, 1989. Фото Стива Дабла



15. Обложка альбома Radiohead "Ok Computer". Сфотографировано из номера "Radiohead" в отеле Hilton Hartford в Коннектикуте



16. Группа Beastie Boys, 1991 год, Тихоокеанское шоссе, Санта-Моника, Калифорния. Фото Глена Э. Фридмана



17. Дуэт Simon & Garfunkel, 1972 год, водохранилище Центрального парка, Нью-Йорк. Фото Уильяма Силано



18. Группа The Who, парк Морнингсайд в Нью-Йорке, 1968 год. Фото Арта Кейна



19. Вуди Гатри, 1943 год, бар Максорлис в Нью-Йорке. Фото Эрика Шаала для журнала Life



20. The Doors на променаде Венис-Бич. Фото Генри Дилца



21. Роберт Плант из Led Zeppelin в 1975 году, на фоне бульвар Сансет. Фото Питера Саймона



22.



23. Эминем стоит перед домом, где вырос. Фото Джереми Депьютата



24. Боб Дилан и Сьюз Ротоло, февраль 1963 года, Нью-Йорк. Фото Дона Ханстейна



25. Мадонна в Нью-Йорке, 1983 год. Фото Ричарда Кормана



26. Эминем и Mister Cartoon у тату-салона Bob And Charlie Robert’s Spotlight Tattoo в Голливуде. Фото Грегори Бохоркеса



27. Бритни Спирс, 9 апреля 1999 года в Малибу, Калифорния. Кадр из клипа "Sometimes". Фото Дэнни Гастингса



28. Джоан Джетт перед театром Old Pussy Cat на Голливудском бульваре, 1977 год. Фото Брэда Элтермана



29. Дэвид Боуи перед рестораном Tea & Sympathy в Нью-Йорке, 10 января 1997 года. Фото Кевина Камминса



30. Майкл Джексон на обложке своего альбома 1979 года "Off The Wall"



