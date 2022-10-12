Последствия оползня в Венесуэле

По меньшей мере 36 человек погибли и 56 пропали без вести в результате оползней и наводнений в городе Лас-Техериас на севере Венесуэлы

Спасатели и службы гражданской безопасности были задействованы в ликвидации последствий

Фото: EPA/Vostock-photo

Из-за проливных дождей в реках поднялся уровень воды, что привело к оползням и наводнениям

Фото: АР/ТАСС

Потоки воды смывали дома и уличную мебель, разрушая все на своем пути

Фото: Carolina Cabral/Getty Images

Президент Венесуэлы назвал регион зоной бедствия

Фото: Carolina Cabral/Getty Images

Пострадали посевы, нарушена подача воды

Фото: Carolina Cabral/Getty Images

Для людей, которые лишились домов, власти обещают открыть временные пункты размещения

Фото: Carolina Cabral/Getty Images

Из-за разрушенной инфраструктуры доставка помощи в пострадавшие районы затруднена

Фото: EPA/Vostock-photo

В городе полностью разрушены 317 домов, еще 750 получили серьезные повреждения

Фото: ЕРА/ТАСС

Всего за последние две недели в Венесуэле из-за проливных дождей погибли 42 человека

Фото: EPA/Vostock-photo

В стране объявлен трехдневный траур

Фото: Carolina Cabral/Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6010/62156