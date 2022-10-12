Последствия оползня в Венесуэле
По меньшей мере 36 человек погибли и 56 пропали без вести в результате оползней и наводнений в городе Лас-Техериас на севере Венесуэлы
Спасатели и службы гражданской безопасности были задействованы в ликвидации последствий
Фото: EPA/Vostock-photo
Из-за проливных дождей в реках поднялся уровень воды, что привело к оползням и наводнениям
Фото: АР/ТАСС
Потоки воды смывали дома и уличную мебель, разрушая все на своем пути
Фото: Carolina Cabral/Getty Images
Президент Венесуэлы назвал регион зоной бедствия
Фото: Carolina Cabral/Getty Images
Пострадали посевы, нарушена подача воды
Фото: Carolina Cabral/Getty Images
Для людей, которые лишились домов, власти обещают открыть временные пункты размещения
Фото: Carolina Cabral/Getty Images
Из-за разрушенной инфраструктуры доставка помощи в пострадавшие районы затруднена
Фото: EPA/Vostock-photo
В городе полностью разрушены 317 домов, еще 750 получили серьезные повреждения
Фото: ЕРА/ТАСС
Всего за последние две недели в Венесуэле из-за проливных дождей погибли 42 человека
Фото: EPA/Vostock-photo
В стране объявлен трехдневный траур
Фото: Carolina Cabral/Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6010/62156
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