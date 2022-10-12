Лучшие фотографии дикой природы 2022 года
Музей естественной истории Лондона определил победителей ежегодной премии Wildlife Photographer of the Year, вручаемой за лучшие фотографии дикой природы
Победитель в номинациях "Лучший фотограф дикой природы — 2022" и "Поведение: беспозвоночные". Клубок кактусовых пчел кружится над горячим песком. Южный Техас, США.
Фото: Karine Aigner/Wildlife Photographer of the Year
Победитель в категории "Портфолио". Башни из беспозвоночных украшают морское дно подо льдом Антарктики.
Фото: Laurent Ballesta/Wildlife Photographer of the Year
Победитель в категории "Фотожурналистика". Умирающая горная горилла Ндакаси на руках своего опекуна Андре Баумы в национальном парке Вирунга, Демократическая Республика Конго.
Фото: Brent Stirton/Wildlife Photographer of the Year
Победитель в категории "Подводный мир". Репродуктивный танец морской звезды в заливе Кинко, Япония.
Фото: Tony Wu/Wildlife Photographer of the Year
Победитель в категории "Поведение: земноводные и рептилии". Юкатанский крысиный полоз схватил летучую мышь. Кинтана-Роо, Мексика.
Фото: Fernando Constantino Martínez Belmar/Wildlife Photographer of the Year
Победитель в категории "Искусство природы". Чилийские фламинго. Солончак Уюни в Андах.
Фото: Junji Takasago/Wildlife Photographer of the Year
Победитель в категории "Океаны". Южные киты в Новой Зеландии.
Фото: Richard Robinson/Wildlife Photographer of the Year
Победитель в категории "Поведение: птицы". Серогрудый лесной крапивник добывает еду. Национальный парк Татами в Колумбии.
Фото: Nick Kanakis/Wildlife Photographer of the Year
Победитель в категории "Растения и грибы". Сморчки в лесу. Пиерия, Греция
Фото: Agorastos Papatsanis/Wildlife Photographer of the Year
Победитель в категории "Фотожурналистика, история". Клетка с кубинским снегирем висит вдоль дороги, для того чтобы птица привыкла к шумной уличной жизни и не отвлекалась во время конкурсов пения.
Фото: Karine Aigner/Wildlife Photographer of the Year
Победитель в категории "Городская живая природа". Белые медведи на заброшенной метеорологической станции на острове Колючин в Чукотском море.
Фото: Dmitry Kokh/Wildlife Photographer of the Year
Победитель в номинации "Животные в естественной среде обитания". Пойманный в объектив фотоловушки андский медведь. Кито, Эквадор.
Фото: Daniel Mideros/Wildlife Photographer of the Year
Победитель в категории "Портреты животных". Брачный танец самца канарской губары.
Фото: Jose Juan Hernandez Martinez/Wildlife Photographer of the Year
Победитель в категории "Водно-болотные угодья". Загрязненное озеро Аматитлан, Гватемала.
Фото: Daniel Nunez/Wildlife Photographer of the Year
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6012/62169
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