15 креативных зданий со всего мира
Здания бывают различных форм и размеров. С годами люди усовершенствовали архитектурное мастерство настолько, что могут строить уникальные, креативные шедевры. Архитекторы придумывают необычные дизайны, конструируя здания в виде гигантской корзины, зеленого кузнечика или огромной кобры. Такие постройки привлекают внимание туристов со всего мира, став изюминкой страны, в которой их создали.
1. Храм в форме змеи в Индии
2. Дом в Японии
3. Азербайджанский национальный музей ковра, Баку
4. Это кафе Grasshopper в Южной Корее, сделанное из вагонов
5. Здание-черепаха
6. Международный аэропорт Шэньчжэня выглядит как гигантский самолет
7. Музей современного искусства, Нитерой, Бразилия
8. Бейрутские террасы
9. Большая мечеть в Самарре, Ирак
10. Где-то в пустыне
11. Департамент рыболовства в Хайдарабаде, Индия
12. Дизайн в виде комода
13. Здание в форме корзины в Ньюарке, штат Огайо
14. Отель Ryugyong, Северная Корея
15. Комплекс The Valley, Нидерланды
Источник: https://do-slez.com/strany-i-goroda/15154-15-kreativnyh-zdanij-so-vsego-mira.html?fbclid=IwAR11smJEnrFbx0e0_k5NHiiI5Di3TCmtLy_JIe1xXnJbbV5VYcGrsvE80GA
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