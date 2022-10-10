15 креативных зданий со всего мира

Здания бывают различных форм и размеров. С годами люди усовершенствовали архитектурное мастерство настолько, что могут строить уникальные, креативные шедевры. Архитекторы придумывают необычные дизайны, конструируя здания в виде гигантской корзины, зеленого кузнечика или огромной кобры. Такие постройки привлекают внимание туристов со всего мира, став изюминкой страны, в которой их создали.

1. Храм в форме змеи в Индии

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2. Дом в Японии

3. Азербайджанский национальный музей ковра, Баку

4. Это кафе Grasshopper в Южной Корее, сделанное из вагонов

5. Здание-черепаха

6. Международный аэропорт Шэньчжэня выглядит как гигантский самолет

7. Музей современного искусства, Нитерой, Бразилия

8. Бейрутские террасы

9. Большая мечеть в Самарре, Ирак

10. Где-то в пустыне

11. Департамент рыболовства в Хайдарабаде, Индия

12. Дизайн в виде комода

13. Здание в форме корзины в Ньюарке, штат Огайо

14. Отель Ryugyong, Северная Корея

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15. Комплекс The Valley, Нидерланды

Источник: https://do-slez.com/strany-i-goroda/15154-15-kreativnyh-zdanij-so-vsego-mira.html?fbclid=IwAR11smJEnrFbx0e0_k5NHiiI5Di3TCmtLy_JIe1xXnJbbV5VYcGrsvE80GA