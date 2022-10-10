10 мест поклонения, главной изюминкой которых являются фантастические витражи

Витражи изобретательные люди начали создавать еще до нашей эры, украшая помпезные дворцы и храмовые сооружения. И если в старину это была примитивная техника, то в Средневековье и эпоху Возрождения искусство создания захватывающих дух картин из разноцветного стекла достигло наивысшего расцвета. Особенно прекрасными стали храмы, и неважно были ли это готические соборы, православные церкви, мусульманские мечети или буддийские/индуистские монастыри. Заглянув в один из 10 представленных в обзоре храмов можно наглядно убедиться в том, что подобные шедевры способны перевернуть сознание.

1. Святая капелла Сент-Шапель (Франция)

Святая капелла Сент-Шапель – один из самых изысканных памятников средневековой архитектуры (Франция). | Фото: foto-interiors.com.

15-метровые витражи Сент-Шапель с изображением более 1 тыс. сцен из Ветхого и Нового завета занимают площадь более 600 кв. метров (Франция).

Святая капелла Сент-Шапель, являющаяся «жемчужиной периода лучевой готики», была возведена в XIII веке по приказу короля Людовика IX. Французская святыня известна уникальнейшей коллекцией из 15 витражных полотен, которая впечатляет не только яркими красками. 15 метровые окна больше напоминают мозаику из драгоценных камней, которая раскрывает самые значимые события, описанные в Библии. Также стоит отметить, что в капелле сохранилось окно-роза с богатым калейдоскопическим узором, созданное еще в Средневековой Франции.

https://www.youtube.com/watch?v=CzkBwJrsK5U

2. Шартрский собор (Шартр, Франция)

В Шартрском соборе сохранилась уникальная коллекция средневековых витражей (Шартр, Франция). | Фото: marisha-amber.livejournal.com.

Общая площадь витражного остекления Шартрского собора превышает 2 тыс. кв. метров (Шартр, Франция).

Шартрский собор во французском старинном городе Шартр является ярчайшим примером монументально-декоративного искусства, главной изюминкой которого стали витражи. В этом храме сохранились витражные композиции, созданные мастерами XII века (сохранилось около 150 старинных композиций). В это сложно поверить, но яркие насыщенные краски с преобладанием глубоких синих и красных оттенков не потеряли своей красоты даже сегодня. Мастерам в Средневековье удалось разработать особый состав красок, которые не выгорают на солнце, не тускнеют, сохраняясь в первозданном виде многие столетия. К сожалению, технология потерялась в веках и даже современные художники, пользующиеся инновационными технологиями, не могут превзойти своих предшественников.

Витражи собора сохранили чрезвычайную насыщенность и чистоту красок, секрет которых разгадать не удалось (Шартр, Франция).

Интересный факт: Несмотря на почтенный возраст культового сооружения, множество военных конфликтов и погодные условия сохранились уникальнейшие витражи, созданные в 1150 г. Самыми впечатляющими произведениями являются композиции «Богородица из красивого стекла» и «Древо Иесеево». Всего же Шартрский собор украшают витражи общей площади 2 тыс. кв. метров, на которых изображено множество сцен из Ветхого и Нового заветов, важные события из жизни пророков, королей, рыцарей и простых смертных. В те далекие времена таким образом пытались приобщить людей к изучению Библии, ведь большинство крестьян и слуг были безграмотными. Кстати сказать, во всех странах величественные соборы, вызывающие благоговение и понимание ничтожности, выступают в роли наглядного пособия, позволяющего ознакомиться с основными периодами истории и развития (с нужного ракурса для власти и церкви).

https://www.youtube.com/watch?v=o0S7urvTXJQ

3. Йоркский кафедральный собор (Йорк, Великобритания)

Йоркский кафедральный собор – бесчисленная сокровища средневекового витражного искусства всей Европы (Йорк, Великобритания). | Фото: womanadvice.ru

В главной святыне английского Йорка переплелись элементы различных направлений витражного искусства средневековой Англии.

Йоркский собор – один из самых масштабных готических храмов, который строился на протяжении 250 лет в английском городе Йорк. Благодаря такому длительному процессу в его облике появились элементы, соответствующие разным векам и стилям в искусстве того или иного периода. Особенно это заметно по многообразию направлений витражного искусства, ставшего символом средневековой Англии. Самым старинным элементом собора является витраж «Пять сестер» размером 16,2 на 1,5 м, на нем можно увидеть витиеватый растительный узор, созданный на 100 тыс. фрагментах цветного стекла. Еще одним витражом прославился Йоркский собор – это Большое Восточное окно, созданное Джоном Торнтоном. На самом большом средневековом витраже Англии до сих пор можно увидеть сцены из Книги Откровения.

https://www.youtube.com/watch?v=DGuTdMUvO20

4. Линкольнский кафедральный собор Девы Марии (Линкольн, Великобритания)

Линкольнский кафедральный собор Девы Марии может похвастаться превосходными витражами (Великобритания). | Фото: blog.arthistoryonline.ru..

Линкольнский кафедральный собор Девы Марии, восточное окно и хор ангелов, а также витражи южного фасада (Великобритания).

Авторы Novate.ru хотели бы обратить внимание на многострадальный Линкольнский кафедральный собор Девы Марии, которых хоть и построился всего за пару десятилетий (конец XII начало XIII вв.), но пережил немало трагических событий, периода упадка и даже разрушений. Несмотря на бурную историю святыне удалось сохранить некоторые элементы средневековых витражей. На сегодняшний день Линкольнский собор Девы Марии может похвастаться масштабной галерей из витражных сюжетов, а также окнами в виде розы (неизменный атрибут католической церкви). На северном фасаде можно увидеть «Глаз настоятеля», а на южном – «Глаз епископа» (сохранилось со времен Средневековья). Витражи южного и северного фасадов полностью заменили каменную стену в верхней части собора.

https://www.youtube.com/watch?v=V2epk20qfEc

5. Мечеть Насир аль-Мульк в Ширазе (Иран)

Витражи мечети Насир аль-Мульк создают умопомрачительную красоту не только внутри помещений, при внутреннем освещении фасад преображается до неузнаваемости (Ширазе, Иран).

Мечеть Насир аль-Мульк, построенная в Ширазе с 1876 по 1888 гг., является одним из самых значимых и захватывающих примеров исламской архитектуры. Этот храм еще называют «Розовая мечеть», что более точно отражает уникальное архитектурное творение, которое изобилует эффектными элементами мавританского стиля и преобладанием красно-розовых оттенков как на фасаде, так и в интерьерах. Особенно это впечатляет в период восхода солнца, когда мечеть превращается в умопомрачительный калейдоскоп.

Солнечные лучи, проникая на рассвете сквозь разноцветные витражные окна, превращают внутреннее пространство мечети Насир аль-Мульк в ослепительный лабиринт (Ширазе, Иран).

Такому зрелищу поспособствовали не только яркие витражи с преобладанием нужного цвета. Ежедневно, на рассвете, солнечные лучи, проникающие в зал для молитв сквозь витражи, отражаются от стен, арок и колонн, украшенных яркими орнаментами, выложенными глазурованной мозаикой. Розовая напольная плитка и узорчатый персидский ковер с набором пестрых мотивов красного цвета значительно усиливают эффект, производящий неизгладимое впечатление на туристов и паломников. Единственное, попасть внутрь Мечети Насир аль-Мульк в утренние часы, чтобы насладиться захватывающим зрелищем практически невозможно.

https://www.youtube.com/watch?v=b6weSiMA72g

6. Часовня Королевского колледжа Кембриджского университета (Кембридж, Англия)

Часовня Королевского колледжа Кембриджского университета – сокровищница повествовательных окон (Кембридж, Англия).

В часовне Королевского колледжа сохранились витражи, созданные фламандскими мастерами XVI века (Кембридж, Англия) | Фото: mymodernmet.com.

Кембриджский университет также может похвастаться часовней, в которой сохранились сюжетные витражи, созданные в XV-XVI веках. Сокровищница повествовательных окон удивляет как религиозными мотивами, так и королевскими сюжетами. Да это и понятно, королевские особы активно финансировали строительство часовни и ее обустройство. Как утверждают специалисты, витражи часовни Королевского колледжа являются одними из лучших шедевров, созданных фламандскими мастерами XVI в. В первозданном виде сохранились витражи на восточном фасаде и 24 боковых окнах, а вот западная стена была преобразована мастерами в 1879 г. На ней отражены художественные достижения периода поздней готики Англии.

https://www.youtube.com/watch?v=KxouaYkY2to

7. Искупительный храм Святого Семейства в Барселоне (Испания)

Искупительный храм Святого Семейства – уникальнейшее творение, гениального каталонца (Барселона, Испания).

Формы оконных рам и декор вместе с яркостью и разноцветьем на стекле превращают интерьер Искупительного храма Святого Семейства в невероятное зрелище (Барселона, Испания).

Несмотря на то, что Искупительный храм Святого Семейства, спроектированный великим архитектором Антонио Гауди еще в конце XIX веке еще строится, туристы могут увидеть все его величие. Храм, ставший символом не только Барселоны, но и всей Испании притягивает миллионы туристов, которые могут увидеть не только причудливые формы собора, но и эффектные витражи, над созданием которых трудился сам маэстро. Большой любитель выразительности и величия, Гауди предусмотрел установку многоцветных окон, где преобладает авангардизм, а не «Библия для бедных». Стоит отметить, что благодаря его стараниям именно форма окон и их оформление подчеркивает красоту виражей, а не наоборот, как это можно увидеть в большинстве храмах мира.

https://www.youtube.com/watch?v=BWtKlNmnbsg

8. Капелла Розария в Вансе (Франция)

Капелла Розария при женском доминиканском монастыре в Вансе была спроектирована Анри Матиссом в 1940-х годах (Франция). | Фото: musee-matisse-nice.org.

Современные архитекторы и художники также постигли таинство создания витражей, о чем свидетельствуют впечатляющие храмовые сооружения. Взять, к примеру, Капеллу Розария (ее еще называют Капелла Матисса) в небольшом городке Ванс, что недалеко от Ниццы. Знаменитый французский художник и скульптор Анри Матисс приложил свою руку к созданию и оформлению скромной с виду церквушки, специально спроектированной для женского доминиканского монастыря.

Единственным украшением крошечной капеллы Розария в Вансе стали контрастные витражи, созданные самим Анри Матиссом (Франция).

Капелла Розария хоть и не может похвастаться величественными формами и убранством, как вышеперечисленные храмы, но ее витражи настолько уникальны, что о ней всегда вспоминают, когда речь заходит о витражном искусстве. Ее красочные окна отчетливо напоминают знаменитую серию произведений художника, где сильным цветовым контрастам и смелым формам уделяется особое внимание. Только на стекле эти шедевры выглядят более потрясающе, ведь солнечный свет, проникая сквозь ярко окрашенное стекло, помогает создавать ошеломительные визуальные эффекты, превращая более чем скромную капеллу в одно из самых удивительных мест на планете.

https://www.youtube.com/watch?v=k5X0YagItPE

9. Часовня благодарения в Далласе (штат Техас, США)

Явная религиозная символика в оформлении Часовни благодарения намеренно отсутствует, чтобы каждый мог подумать о своем пути (Даллас, штат Техас).

На спиралеобразном потолке Часовни благодарения есть витраж «Окно Славы», который является одним из крупнейших горизонтально установленных витражей мира (Даллас, штат Техас).

В центре Далласа есть место, где могут помолиться верующие любой конфессии или хотя бы просто подумать о мирозданье. Этим местом является Часовня благодарения, которая стала духовным сосредоточением комплекса Площадь благодарения, созданного «для продвижения концепции благодарности как универсальной человеческой ценности». Построенная в 1976 году, часовня очень быстро превратилась в символ бесконечного стремления человеческого духа. Этому поспособствовала как футуристическая форма современного здания, так и поразительная витражная спираль, которая меняя цвет, устремляется к небесам, хотя фактически имеет длину 18 метров.

https://www.youtube.com/watch?v=op54P_LLZQ8

10. Храм Джованни Боско в Бразилиа (Бразилия)

Храм святого Джованни Боско (или Дом Боско) был построен в столице Бразилии в честь самого почитаемого бразильцами итальянского святого, основателя ордена салезианцев. Великолепная церковь, построенная в начале 1960-х годов, была спроектирована Карлосом Альберто Навесом, который за монументальным внешним видом мастерски скрыл потрясающий интерьер. Подойдя с улицы, ни один посетитель не ожидает попасть в настолько ошеломительное пространство.

За монументальными бетонными стенами спрятаны потрясающие интерьеры (Santuario Dom Bosco, Бразилия).

Масштабные витражи разных тонов синего и пурпурного цветов позволили создать незабываемый эффект (Santuario Dom Bosco, Бразилия).

Между 80 готическими арками 16-метровой высоты установлены фантастические витражи из 12 оттенков синего и пурпурного цветов. В этом случае не понадобилось создавать никакие сюжеты, достаточно было использовать стекло, повесить гигантскую люстру из 7,4 тыс. элементов редчайшего муранского стекла и установить массивный блок из розового мрамора весом 10 тонн, который образует алтарь святилища, чтобы центральный зал превратился в невиданной красоты портал между людьми и Всевышним.

Источник: https://novate.ru/blogs/101022/64362/