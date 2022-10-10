Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Уличное искусство со всего мира

Во многих городах по всему миру живут люди, которые занимаются граффити. И, надо отметить, они умеют рисовать. Предлагаю немного прикоснуться к культуре таких творцов и оценить их работы, собранные по всему миру.













Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35725-ulichnoe-iskusstvo-so-vsego-mira-15-foto.html

10.10.2022 - Posted by | Креатив...

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