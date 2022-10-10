Самый добрый художник

"Благословение на свадьбу" (1886)

Сергей Иванович Грибков – один из самых ярких и интересных мастеров жанровой живописи. Его картины иногда ироничны, иногда трогательны. Биография его на удивление небогата фактами и укладывается в пару строк: родился в семье мелкого торговца в 1822 году, в 22 года поступил в знаменитое Московское училище живописи, ваяния и зодчества, что по меркам художника достаточно, за время учебы имел награды, после выпуска работал на заказ, имел мастерскую и множество учеников. А еще этот художник был просто очень хорошим человеком

Грибкова с теплотой вспоминал В. В. Гиляровский в книге «Москва и москвичи»: «Грибков по окончании училища много лет держал живописную мастерскую, расписывал церкви и все-таки неуклонно продолжал участвовать на выставках и не прерывал дружбы с талантливыми художниками того времени. По происхождению — касимовский мещанин, бедняк, при окончании курса получил премию за свою картину “Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем”. Имел премии позднее уже от Общества любителей художеств за исторические картины. Его большая мастерская церковной живописи была в купленном им доме у Калужских ворот. Дом был большой, двухэтажный, населен беднотой — прачки, мастеровые, которые никогда ему не платили за квартиру, и он не только не требовал платы, но еще сам ремонтировал квартиры, а его ученики красили и белили. В его большой мастерской было место всем. Приезжает какой-нибудь живописец из провинции и живет у него, конечно, ничего не делая, пока место найдет, пьет, ест. Потерял живописец временно место — приходит тоже, живет временно, до работы. В учениках у него всегда было не меньше шести мальчуганов. И работали по хозяйству и на посылушках, и краску терли, и крыши красили, но каждый вечер для них ставился натурщик, и они под руководством самого Грибкова писали с натуры. Немало вышло из учеников С.И. Грибкова хороших художников. Время от времени он их развлекал, устраивал по праздникам вечеринки, где водка и пиво не допускались, а только чай, пряники, орехи и танцы под гитару и гармонию. Он сам на таких пирушках до поздней ночи сидел в кресле и радовался, как гуляет молодежь. Иногда на этих вечеринках рядом с ним сидели его друзья-художники, часто бывавшие у него: Неврев, Шмельков, Пукирев и другие, а известный художник Саврасов живал у него целыми месяцами. В последние годы, когда А.К. Саврасов уже окончательно спился, он иногда появлялся в грибковской мастерской в рубище. Ученики радостно встречали знаменитого художника и вели его прямо в кабинет к С.И. Грибкову. Друзья обнимались, а потом А.К. Саврасова отправляли с кем-нибудь из учеников в баню к Крымскому мосту, откуда он возвращался подстриженный, одетый в белье и платье Грибкова, и начиналось вытрезвление… Всем помогал С.И. Грибков, а когда умер, пришлось хоронить его товарищам: в доме не оказалось ни гроша. А при жизни С.И. Грибков не забывал товарищей. Когда разбил паралич знаменитого В.В. Пукирева и он жил в бедной квартирке в одном из переулков на Пречистенке, С.И. Грибков каждый месяц посылал ему пятьдесят рублей с кем-нибудь из своих учеников». Художник прожил 71 год. Давайте взглянем на его замечательные работы.

"Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем" (1864) Государственный Русский музей

Картина «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем» по мотивам повести Н. В. Гоголя заняла первое место на конкурсе Московского общества любителей художеств.

"Водовоз" (1873) Сумской областной художественный музей имени Н. Х. Онацкого

Действие явно разворачивается я "частном секторе" в городе. Водопровод в России появился достаточно поздно и даже к концу 19 века был не во всех городах. В деревнях воду таскали из колодцев, в городах чаще покупали у водовозов. У этого парня бочка небольшая, и он может на санках катить ее сам. Но часто бочки были большие, и их везли лошади.

"За туалетным столиком" (1879)

Зарисовка из жизни стареющего модника второй половины 19 века. Перед нами, скорее всего, успешный чиновник. То, что это чиновник, показывает отсутствие усов и бороды. Примечательно, что до 1880-го года им официально было запрещено носить усы и бороды, допускались только бакенбарды. Военные могли носить усы (и то не все, но многие). Зато люди, не относящиеся ни к тем, ни к другим очень часто носили и усы, и бороды. Купцы и выходцы из крестьян по привычке и традиции. А остальные просто потому что считали, что это стильно и показывает, что они не какие-нибудь чинуши. Особенно это касалось людей интеллигентных или творческих профессий. Вообще отношение к чиновникам было неоднозначное. Мелких часто не уважали из-за малых доходов, это часто можно увидеть и в литературе, и в живописи. А высокопоставленных примерно по тем же причинам, что и сейчас, но это уже другая история. То, что мужчина успешен, можно понять и по интерьеру, и многим другим деталям. Название немного иронично, туалетный столик ассоциируется у нас обычно с женщинами. Мы видим брошенный шёлковый халат, домашние туфли в восточном стиле, да ещё и с намёком на каблук. Оба предмета стоили недёшево, герой везде хочет чувствовать себя стильным человеком. Даже в тех деталях, которые окружающие обычно не видят. Например, у него симпатичные подтяжки для брюк, на которых можно рассмотреть вышивку. Рядом лежит цилиндр и светлые, скорее всего, лайковые перчатки. Такие обычно носили для утренних визитов. На туалетном столике можно рассмотреть красивые серебряные часы. А ещё маникюрные ножницы (такие небольшие плоские использовались для ногтей), щеточки для одежды, несколько больших флаконов. В них могли быть духи. В то время парфюмерия часто продавалась в розлив и не делилась на чётко мужскую и женскую. Наносили её чаще на одежду. Обычно это были моноароматы. Так что в бутылочках на столе вполне могла быть какая-нибудь «фиалковая вода» или «нежный жасмин». А ещё мы можем рассмотреть баночку со специальной помадой. Это средство для укладки волос, подкручивания усов и тд. Вот только у нашего героя усов нет, да и с волосами в прямом смысле не густо. На голову он хочет водрузить парик. Вот такая ирония.

"Гадание"

И ещё одна бытовая зарисовка. Две девушки пришли к гадалке. Надо заметить, что гадалки — явление более характерное для городов. В деревнях могли быть местные колдуны, но люди относились к ним с опаской и ходили для решения конкретных насущных проблем, часто за всякими снадобьями. Гадали обычно сами на святках разными способами. Сведения о многих святочных гаданиях дошли до наших дней. «Профессиональные» гадалки чаще встречались в городах и делились на две категории. Странствующие и «оседлые». К первым обычно относились цыгане, всякие якобы «божьи люди», юродивые и тд. Цыганки чаще гадали по рукам, среди остальных было довольно много толкователей снов, ныне забытое ремесло. В городах было больше оседлых. В 18 веке в России наиболее популярны были гадания на кофейной гуще, карты стали популярны в 19 веке. Но многие гадалки и от кофе не отказалась, они стали «универсалками». Оказывали подобные услуги почему-то чаще всего немолодые женщины крестьянского происхождения. Хотя были и из более рафинированной среды, они обычно работали с публикой побогаче. К богатым клиентам часто приходили на дом. К концу 19 века у состоятельных людей моднее были всякие спиритические сеансы, вызовы духов, столоверчение и тому подобное. Разброс доходов в этой среде был очень большой, значительная часть зарабатывала не так уж много из-за большой конкуренции. Ну а в данном случае мы видим двух девушек, пришедших к самой типичной гадалке того времени, уже не молодой, судя по бедноватому интерьеру, не особо богатой и успешной, а судя по одежде и прялке в доме, деревенского происхождения.

"У дверей приюта"

Что тут происходит, легко понять из названия. Просто добавлю всего несколько штрихов. Молодая женщина стоит на пороге мрачного здания, можно рассмотреть надпись «Приём н.р.детей». «Н. Р» — сокращение незаконно рождённых, то есть внебрачных. На женщине простое платье, поверх него похоже что салоп. В начале века это была модная одежда состоятельных женщин, ко второй половине в ней ходили мещанки, небогатые горожанки. На голове героини картины платок, они были популярны в основном у выходцев из крестьянской среды. То есть перед нами с большой долей вероятности девушка родом из деревни, работающая в городе. Здесь у неё случилась внебрачная связь. По легкомыслию, наивности, а иногда и принуждения со стороны работодателя, вариантов может быть много. Теперь нерадивому отцу судьба соблазненной им девушки не интересна, иначе вряд ли бы она осталась в столь бедственном положении. С работы вышвырнули, на новую с незаконно рождённые ребёнком не устроиться, а домой возвращаться стыдно, и не факт, что примут. Приюты для таких детей стали открываться в России в 18 веке. Они появились во многих городах, к 20 веку их было уже около тысячи. Условия в них были разные. В некоторых случаях детей сразу начинали воспитывать в приюте, в некоторых маленьких детей отдавали сначала в деревню под надзор семей, с которыми была соответствующая договорённость, а потом забирали назад для уже дальнейшего воспитания. Детская смертность в приютах была очень высока, до взрослых лет доживали по разным оценкам 10-15%.

Другие картины автора

"Кот и повар (из басни Ивана Андреевича Крылова)" (1854)

Перед свадьбой (около 1872) Тамбовская областная картинная галерея

"Таланты и поклонники" (1892)

"Во дворе"

"У зеркала (Девушка с ожерельем)" (1884)

"У колыбели" (1889) Елецкий городской краеведческий музей

"Боярышня у водоёма" (1884) Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи

Источник: https://dzen.ru/a/YyTYMbPUyH0g_Gqe?&