«Ленина лепить не буду»: Как Лев Сморгон создал 120 игрушек, любимых советскими детьми

Памятник женщинам-бойцам МПВО, драматичный и трогательный в то же время, узнаваемая фарфоровая лисичка, за которой теперь охотятся поклонники советской малой пластики, целлулоидные малыши и гимнастки, которые были в детстве практически у каждого… Удивительно, но все это – творения одного и того же человека, художника Льва Сморгона.

Начало карьеры

Игрушки Льва Сморгона.

С чего начать разговор о творчестве Льва Сморгона? Кажется, за девяносто три года жизни он успел побывать и скульптором с узнаваемым творческим почерком, и мастером художественного фарфора, и создателем ста двадцати игрушек, горячо любимых советскими детьми и – теперь – коллекционерами. Он родился в 1929 году, в Ленинградской области – художником. Даже в годы войны, находясь в эвакуации в интернате, рисовал – постоянно, в любую свободную минуту. Да и «несвободные» минуты использовал для творчества. Стенгазеты, иллюстрации… Даже письма он разрисовывал, не довольствуясь только описанием событий. Окончил архитектурно-художественное училище. В начале пятидесятых работал на восстановлении вокзалов в Выборге и Пскове. Он был простым рабочим, делал то, чему его учили, и то, что любил – работал руками. Однако истосковался по культурной жизни.

С большим трудом ему удалось вернуться обратно в Ленинград – начальство не желало расставаться с таким хорошим работником. А за самовольный невыход на работу в то время можно было оказаться в тюрьме… Вырвавшись из этого «крепостничества» (так Сморгон сам характеризовал трудовые отношения тех лет), он решил найти новое дело по душе. Ему попалась газетная статья о фарфоровом заводе, проиллюстрированная фотографией такой безвкусной и скучной скульптуры, что художник возгорелся идеей немедленно пойти на производство и совершить там революцию. Так в 1954 году Лев Сморгон пришел работать на Ленинградский опытный завод «Фарфор».

Скульптура и фарфор: «Ленина лепить не буду!»

Скульптуры Льва Сморгона. Фарфор.

С фарфором у Сморгона сложились особые отношения. Он досконально изучил все тонкости его производства – технологические процессы всегда его занимали. Его скульптурная композиция «Новое платье короля» была отмечена Малой серебряной медалью на Всемирном фестивали молодежи и студентов в Москве в 1957 году.

Сплетницы.

Изящная лисичка, сплетничающие дамочки, уличные торговцы… Лаконизм, ирония, виртуозная работа с формой отличали работы Льва Сморгона. Себя молодого он называет «антисоветчиком» — всеми силами художник противился созданию «идеологических» работ. Правда, ему поначалу доставалось и за другое – за «дурной вкус», за формализм… Но со временем то ли он разгадал предпочтения худсовета, то ли они привыкли к его «выкрутасам», и фигурки по эскизам Сморгона заслужили всеобщую любовь.

Однако в семидесятые годы в творчестве и мировосприятии Льва Сморгона случился перелом. Он ощущал, что потерял себя, свою индивидуальность, свой путь. Требования рынка, необходимость продавать работы, ориентироваться на художественные советы, покупателей, идеологию стали, в конце концов, невыносимыми для него. Под влиянием Владимира Волкова, продолжателя идей русских авангардистов, он принял решение «уйти с прилавка» и уехал на Урал, где когда-то начал свой творческий путь – тогда, в эвакуации, в интернате. Там он начал экспериментировать со скульптурой, преследуя исключительно стилистические, композиционные, «формальные» цели, искал новый художественный язык. Вернулся он не другим человеком – но другим автором.

Памятник женщинам-бойцам МПВО.

Самая известная его работа позднего периода творчества – это памятник женщинам-бойцам МПВО в Санкт-Петербурге, созданный в соавторстве с архитектором Игорем Матвеевым. Другое его название – «Ангел-хранитель Ленинградского неба». На стене дома изображен луч прожектора, а на металлической балке стоит хрупкая женская фигурка, чей взгляд устремлен в небо.

Скульптуры Льва Сморгона.

Работая с бронзой и камнем, Лев Сморгон создал скульптурные портреты русских поэтов и множество символичных композиций. Не обошлось и без… Ленина – правда, на бюстах вождя художник отрабатывал новые приемы.

Однако между фарфоровым королем и памятником женщинам-бойцам МПВО был двадцатилетний период работы над созданием игрушек.

Игрушки – не предмет идеологии. Или?..

Игрушки Льва Сморгона.

Лев Сморгон был одним из первых дизайнеров игрушки в СССР. В 1955 году друг, работавший на пороховом заводе, предложил ему попробовать себя в этом деле – ведь отходом производства пороха был целлулоид, и хороший скульптор мог бы предложить пару-тройку идей… В дальнейшем Сморгон сотрудничал с ОХК, «Ленигрушкой», «Промигрушкой» и различными артелями. В основном он проектировал дизайн и затем разрабатывал формы для отливки целлулоидных игрушек. Многие его персонажи вдохновлены реальными людьми – например, любопытный «Володька» списан с родного племянника. Часть игрушек Сморгона – монолитные, но большинство подвижны благодаря системе шарниров и резинок. Надо сказать, что эти крепления отличались большой прочностью и позволяли достаточно легко починить игрушку, чего не скажешь о современных «шарнирках».

Игрушки-детишки.

Справа — Клеопатра.

Ему казалось, что работа с игрушками полностью лишена идеологической подоплеки, что никто не будет бить его по рукам и навязывать темы. Но случались у него и конфликты с художественным советом. Например, яркую красотку Клеопатру признали слишком эротизированной. Зато теперь исчезающе редкие экземпляры Клеопатры – желанная добыча для коллекционеров советской игрушки. А Сморгон и сам вошел в состав худсовета – его авторитет ни на миг не подвергался сомнению, а с решениями никто не смел поспорить.

Олененок.

Бычок.

Последнюю игрушку Лев Сморгон сделал в 1972 году. Не то чтобы он разочаровался в своей работе – скорее почувствовал себя ненужным. Появились новые технологии производства, которым не соответствовали его творческие приемы. Он стремился сделать игрушку искусством – так и сегодня воспринимаются его гимнастки, медвежата и целлулоидные шалуны. Сегодня он продолжает работу как скульптор и живописец. И если его живописные эксперименты в семидесятые годы встречали только критику, сегодня они вызывают исключительно восхищение.

Текст: Софья Егорова.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/091022/54444/