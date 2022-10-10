Из Петербурга в Москву: сколько нужно было ехать, пока не было поездов?

Появление железной дороги в мире стало настоящей промышленной революцией, ведь теперь у людей появилась возможность отправлять большие грузы на огромные расстояния, и до пункта назначения товары добирались очень быстро. Со временем поезда стали перевозить пассажиров, и путешественники открыли для себя новый способ преодолевать большие дистанции при минимальных затратах времени.

Александр Сергеевич Пушкин не смог застать период, когда железные дороги обрели повсеместную популярность, а они бы ему очень пригодились! Пушкин любил Санкт-Петербург больше остальных городов, однако часто ему приходилось ездить в Москву.

Единственным способом добраться от одного города до другого в эпоху Пушкина был гужевой транспорт, в который запряжены лошади. За границей были популярны корабли, но в России было мало мест, до которых можно добраться по воде.

Скорость зависела от того, насколько быстро лошади преодолевали расстояние, как часто уставших ездовых животных заменяли на новых во время стоянок. Современники Пушкина, которые тоже занимались писательством и путешествиями, писали, что повозка за день могла проехать до 75 километров.

В 1830-е годы количество переправ, где можно заменить лошадей выросло, и расстояние, преодолеваемое за день, незначительно увеличилось. В последние годы жизни Пушкин мог проезжать до 140 километров в день (130 верст). До 1834 года дорога из Санкт-Петербурга в Москву была равна 720 верстам, позже было проложено новое шоссе, и дорога сократилась до 677 верст.

Дорога Александра Сергеевича Пушкина и его современников занимала от 4 до 5 дней. Из Москвы в село Болдино, которое было недалеко от Нижнего Новгорода, поэт мог доехать примерно за 3 дня – путь занимал около 540 верст.

От чего зависела скорость путешествий?

Существовало множество факторов, которые влияли на скорость ездовых лошадей, запряженных в повозки и кареты. Основным показателем был сезон – по снегу или весенней слякоти лошади передвигались медленнее. Влияла также инфраструктура и своевременность смены лошадей.

Когда кучеру нужно было доставить пассажира или почту срочно, он значительно чаще проводил замену уставших лошадей на попутных станциях. Чтобы повозка не снижала скорость ночью, в экипаже могло быть двое извозчиков – пока один спит, другой держит вожжи.

В России были извозчики, имеющие приоритеты для смены лошадей – казенные чиновники, фельдъегеря, курьеры. Когда смотритель станции обеспечивал конями этих людей, только тогда у простых путешественников появлялась возможность заменить своих. Чем выше был чин в Табели о рангах, тем приоритетнее был человек для обслуживания.

Извозчик XIX века в России

Люди, которые ездили по собственной нужде, не пользовались казенными лошадьми, ведь их приходилось слишком долго ждать. Чтобы не простаивать часы в очереди, путешественники покупали своих лошадей и ездили на них.

Поскольку конь был один, ему нужно было давать время для отдыха и сна, кормить и выходить на дорогу только днем – все это сильно снижало скорость. С такими темпами езды можно было добраться от Петербурга в Москву за 7-9 дней.

Первые часы дороги были интересны путешественникам, ведь можно было посмотреть в окно, набраться новых впечатлений, а вот остальные 8.5 дней становились периодом скуки для многих. Чтобы не испытывать неудобства в дороге или снизить их до минимума, не скучать в пути, пассажиры повозок тщательно готовились к поездке.

Общественный транспорт начала XIX века

В начале 1820-х годов у жителей двух столиц Российской Империи появилась возможность воспользоваться общественным транспортом, который был учрежден местными вельможами.

Дилижанс в России XIX века

Путешественники могли приобрести билет на дилижанс и отправиться в поездку между Петербургом и Москвой. Летом экипаж мог набирать 6 человек в карету, а зимой – 4. «Автобусы» позапрошлого века выезжали по расписанию и довозили пассажиров за 4 дня.

Когда русские писатели попадали в Европу и впервые ездили на поездах, в своих заметках они описывали полный восторг: они позволяли добираться до нужного города не за несколько дней, а за несколько часов, и при этом условия были намного комфортнее, чем в повозке.

Источник: https://dzen.ru/a/YzWJgQP3qQ66rh_8?&