Дикие собаки Амазонки: одни из самых необычных псовых на планете

В Австралии динго, в Азии красные волки, в Африке гиеновидные собаки. Эти псовые являются синонимом наглости и бесстрашия. А какими необычными собаками может похвастать Южная Америка? Что ж, есть там парочка уникальных псовых, которые хоть и не живут большими стаями, но довольно необычны.

Местные жители называют их «дикими собаками Амазонки».

«Братья наши меньшие», о которых я хочу рассказать, принадлежат к разным видам, но объединяет их то, что они совершенно не похожи на типичных представителей псовых: будь то лисицы, или волкоподобные.

Малая лисица

Вот вы бы сказали, что перед на фото выше изображен волк или лиса?

Как по мне, очень странное животное, которое больше напоминает… Даже ассоциации подобрать сложно. Напишите в комментариях, кого вам напоминает этот зверь.

Что касается внешнего вида: лапы короткие, туловище грузное. Мордочка немного похожа на лисью (особенно если с правильного ракурса фоткать). Ушки маленькие. За это, кстати, малую лисицу нередко называют короткоухой собакой.

Казалось бы, с таким телосложением, малая лисица должна быть довольно медлительной и неповоротливой. Но нет! Аки олень она, конечно, не скачет, но передвигается с некой легкостью, которая больше присуща кошкам, нежели собакам.

К слову, это одно из самых неуловимых и загадочных млекопитающих тропических лесов Амазонки. Ученые прозвали его «собакой-призраком».

Малые лисицы очень скрытны, предпочитают бродить поблизости с болотно-водными угодьями. У них имеются перепонки на лапах, что позволяет предположить, что они хорошо плавают.

Некоторые биологи даже утверждают, что они передвигаются по деревьям. Спорное утверждение. Но природа, знаете, на всякое способна.

Живут «короткоухие» по одиночке.

Питаются в основном рыбой и мелкими млекопитающими. Людей не жалуют— стараются держаться от них подальше.

Кустарниковая собака

Кто-то говорит, что этот псовый напоминает выдру, но лично мне кустарниковая собака напоминает ласку или маленькую росомаху. Или даже смесь росомахи с медведем.

В общем, и вправду нестандартная для псовых внешность.

Как и малые лисицы, кустарниковые собаки предпочитают бродить в тропических лесах на высоте около 2 км над уровнем моря.

В целом, «кустарники» похожи на короткоухих: те же нестандартные тела и короткие лапы с перепонками, маленькие уши.

Правда, в отличие от своих южноамериканских родственников, могут объединяться в стаи по 4—6 особей, чтобы нападать на крупных животных: капибар, тапиров и даже нанду.

Вот такие они, дикие собаки Амазонки.

Источник: https://dzen.ru/a/Ys05oEwDs2-tvVB_?&