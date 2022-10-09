25+ снимков из завораживающего Тибета

Иностранцам всегда было нелегко попасть в Тибет. Даже сейчас гражданам других стран нужно от 1 до 8 разрешений. Изолированный от остального мира народ, значительную часть которого составляли монахи, развивался самобытно, и это касается разных сфер жизни: обычаев, одежды, кухни, архитектуры.

Голливудские фильмы о боевых искусствах превратили этот регион в туристическую Мекку, но, несмотря на это, Тибет до сих пор полон чудес.

Тибет называют «Крышей мира», так как это самый высокогорный населенный регион на Земле

Кроме того, ледники Тибета снабжают пресной водой более 1 млрд человек в Азии. За это он получил прозвание «Водонапорная башня».

Железная дорога в Лхасу является самой высокогорной в мире. Вагоны герметичны, и в них поддерживается необходимый уровень кислорода, как в самолетах

В каждом пассажирском поезде обязательно присутствует врач, и во всех вагонах оборудованы разъемы с подачей кислорода. Во многих отелях есть такие же разъемы и кислородные баллоны на случай, если кому-то из постояльцев станет плохо.

Озеро Ямджо-Юмцо лежит на высоте 4 488 м. Его цвет постоянно меняется, из-за чего считается, что его нельзя увидеть дважды

Дворец Потала с 1649 года был зимней резиденцией далай-ламы. Каждый год его стены заново красят белой краской. Это занимает 10 дней

На нижнем фото запечатлены бывшие покои далай-ламы. Фигура на троне представляет Тэнцзина Гьямцхо, действующего далай-ламу.

В 2003 году в монастыре Сакья была обнаружена огромная замурованная в стену библиотека, а в ней 84 000 древних свитков, которые на данный момент исследуются учеными

Большинство свитков буддийские, но исследователи также надеются обнаружить работы по литературе, истории, астрономии, математике и искусству. Все это оставалось нетронутым на протяжении сотен лет.

На выходе из монастыря Джоканг стоит большой чан с водой, в котором плавает куча денег

Говорят, что если купюра утонет, то это к здоровью, а если останется плавать — к богатству! Вот такой вот беспроигрышный вариант, главное — кидай денежки. Мне нужно и то и другое, поэтому я не стал испытывать судьбу и сэкономил. © vlade-mir

Когда первый раз попадаешь на дебаты монахов, то просто не понимаешь, что происходит. Монахи спорят, кричат, размахивают руками и чуть ли не дерутся

Оратор задает тему спора. При этом надо обязательно соблюсти ритуал, согласно которому при каждом утверждении или вопросе надо громко хлопнуть в ладоши и сделать выпад вперед. Чем сильнее спор — тем громче хлопки. Некоторые (особенно молодые) монахи делают это уж очень кинематографично и эмоционально. © vlade-mir

Вдоль рек и дорог, у подножия гор или каких-либо святынь можно увидеть груды камней с вырезанным на них текстом. Они называются «мани»

Их делают резчики по камням, вручную выдалбливая пространство вокруг символов.

Молитвенные барабаны часто располагают по пути следования коры — маршрута ритуального обхода вокруг святыни. Вращая их, паломники возносят свои молитвы

Молитвенные барабаны в храме Тагонг.

Многие люди ходят по улицам с небольшими барабанами. Внутрь они вкладывают свитки с молитвами, которые освящают монахи

Религиозные тибетцы берут их с собой повсюду — они могут заниматься своими делами и вместе с тем молиться.

Якам в Тибете в знак почтения и благословения часто надевают серьги

Тибетская лисица — самый малоизученный вид в своем роде

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Тибетское масло делают из перебродившего молока яка. Это очень питательный продукт с необычным вкусом и запахом

Из молока также делают йогурт, богатый омега-3 жирными кислотами.

После тибетского нового года проводят фестиваль масляных ламп, для которого монахи вырезают из ячьего масла замысловатые скульптуры

Чтобы масло не таяло, это делается при очень низкой температуре, и время от времени монахи окунают руки в ледяную воду.

Соленый чай с молоком, маслом и специями называется «часуйма». Он согревает, восстанавливает силы и увлажняет потрескавшиеся в суровом климате губы

Из молока яков производят сыр. Некоторые сорта настолько твердые, что кусочек сыра нужно держать во рту несколько часов, прежде чем его можно будет разжевать

Кстати, недавно на основе твердых сортов сыра стали производить лакомства для собак.

Тибетский мастиф — один из символов и настоящая гордость Тибета. Стоимость щенка, выведенного в местных питомниках, доходит до $ 1 млн

Рекордная сумма, за которую продали 2 щенков тибетского мастифа, составила $ 3 млн. Счастливым обладателем годовалых гигантов стал китайский бизнесмен.

Лхасский апсо — еще одна порода, выведенная в Тибете. Эти собаки — долгожители со средней продолжительностью жизни до 14 лет, при этом многие из них доживают до 20

Кордицепс, или ярцагумба — это гриб, который прорастает в личинке бабочки. Его собирают только на Тибетском плато. В сушеном виде грибы используют в народной медицине

Стоимость ярцагумбы за последние 40 лет возросла в 20 000 раз — с 20 юаней до 400 000 юаней за килограмм.

Момо — это популярное и сытное местное блюдо, оно представляет собой что-то среднее между пельменями и мантами

Горные условия малопригодны для выращивания овощей, поэтому большинство блюд тибетской кухни делается из мяса. В первую очередь они должны быть питательными и давать человеку силы для выживания в суровом климате. Даже буддийские монахи не всегда следуют строгой вегетарианской диете. Рыбу тибетцы не едят: считается, что это боги рек, так что ее запрещено употреблять в пищу.

«Популярное приспособление в Тибете — солнечная плита. Солнце тут агрессивное, так что такая штука очень быстро нагревает чайник, и не надо разводить огонь или тратить электричество»

Стены ритуальных сооружений и дворцов обычно наклонены внутрь, чтобы здание казалось выше

Cамое главное — это вход в дом. Даже у самой бедной лачуги обязательно будет богато украшенный вход! Резные порталы, изящный декор

Эти складчатые занавески вешают практически над каждым окном. Если их нет, значит, в доме кто-то умер

Такие занавески называются щамбу. Раз в год их принято менять на новые, а именно в последний день уходящего года

Чуба — это длинное и плотное шерстяное пальто, которое носят многие кочевые народы, живущие на большой высоте в холодных горах Тибета

Традиционное женское украшение чаб-чаб представляет собой брошь, к который крепятся некоторые полезные инструменты: зубочистка, ложечка для чистки ушей, пинцет и пилки для маникюра

Состоятельные дамы носят чаб-чаб ниже правого плеча. Брошь обычно делается из серебра, но иногда чаб-чабы изготавливают из чистого золота.

Источник: https://otdyhturista.ru/2022/06/23/25-snimkov-iz-zavorazhivayushhego-tibeta/