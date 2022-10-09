Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Они бросили в почву семена 800-летней давности и плоды превзошли все ожидания

Древние семена дали просто невероятный урожай, который превзошел все ожидания!

Поступок главного героя из сказки «Джек и бобовое зернышко» раз и навсегда заставил нас зарубить себе на носу, что во избежание плохих последствий никаких зерен лучше в землю не сажать. Но, видимо, группа студентов, о которой будет сегодняшний рассказ, эту сказку либо не читала, либо всё-таки не смогла устоять перед соблазном что-то посадить. А теперь всё по порядку…

Они бросили в почву семена 800-летней давности и плоды превзошли все ожидания (+Фото)

Совсем недавно археологические раскопки на территории одного из заповедников в американском штате Висконсине привели к ошеломительным результатам. Дело в том, что в недрах земли была найдена глиняная посудина, внутри которой лежали… семена. Звучит как сюжет из сказки, но не ленись, дочитай до конца!

Они бросили в почву семена 800-летней давности и плоды превзошли все ожидания (+Фото)

Согласно результатам экспертизы, этим семенам оказалось ни много ни мало 800 лет! Это семена тыквы-сквош, и этот вид считается давно вымершим. Однако детальный анализ показал, что найденные семечки могут дать плоды. Новый вид был назван гете-осокомин, что буквально переводится как «большой старый кабачок».

Они бросили в почву семена 800-летней давности и плоды превзошли все ожидания (+Фото)

Древние семена дали просто невероятный урожай, который превзошел все ожидания!

Они бросили в почву семена 800-летней давности и плоды превзошли все ожидания (+Фото)

Студенты приложили немало усилий и теперь пожинают плоды своих трудов. Согласись, не каждый день археологам случается попробовать то, что они раскопали.

Чего только не случается в нашем диковинном мире, однако этот случай точно из ряда вон выходящий.

Источник: plantaclub.by

Источник: https://ecology.md/ru/page/oni-brosili-v-pochvu-semena-800-letnej-davnosti-i-plody-prevzoshli-vse-ozhidanija-foto/?fbclid=IwAR17JyZYd2wc7Mk2mHSU8juG46hXQfcilIoBqpUIX7l4YMiLMiaGXywR9Gk

09.10.2022 - Posted by | Немного истории...

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