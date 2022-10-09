Они бросили в почву семена 800-летней давности и плоды превзошли все ожидания

Древние семена дали просто невероятный урожай, который превзошел все ожидания!

Поступок главного героя из сказки «Джек и бобовое зернышко» раз и навсегда заставил нас зарубить себе на носу, что во избежание плохих последствий никаких зерен лучше в землю не сажать. Но, видимо, группа студентов, о которой будет сегодняшний рассказ, эту сказку либо не читала, либо всё-таки не смогла устоять перед соблазном что-то посадить. А теперь всё по порядку…

Совсем недавно археологические раскопки на территории одного из заповедников в американском штате Висконсине привели к ошеломительным результатам. Дело в том, что в недрах земли была найдена глиняная посудина, внутри которой лежали… семена. Звучит как сюжет из сказки, но не ленись, дочитай до конца!

Согласно результатам экспертизы, этим семенам оказалось ни много ни мало 800 лет! Это семена тыквы-сквош, и этот вид считается давно вымершим. Однако детальный анализ показал, что найденные семечки могут дать плоды. Новый вид был назван гете-осокомин, что буквально переводится как «большой старый кабачок».

Древние семена дали просто невероятный урожай, который превзошел все ожидания!

Студенты приложили немало усилий и теперь пожинают плоды своих трудов. Согласись, не каждый день археологам случается попробовать то, что они раскопали.

Чего только не случается в нашем диковинном мире, однако этот случай точно из ряда вон выходящий.

Источник: plantaclub.by

Источник: https://ecology.md/ru/page/oni-brosili-v-pochvu-semena-800-letnej-davnosti-i-plody-prevzoshli-vse-ozhidanija-foto/?fbclid=IwAR17JyZYd2wc7Mk2mHSU8juG46hXQfcilIoBqpUIX7l4YMiLMiaGXywR9Gk