Взрыв на Крымском мосту…. \ Подрыв Крымского поста. Видео
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. По данным властей Крыма, обрушены два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка — из Керчи на Тамань, предварительно, цела. Движение автомобилей и поездов по мосту было остановлено.
Фото: Алена Попова/ТАСС
Фото: Моя Феодосия/ТАСС
Фото: Елена Якимова/ТАСС
Фото: Владимир Мордунов/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6008/62132
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Подрыв Крымского поста. Видео
Фото: Associated Press
В субботу, 8 октября, около 06:00, на Крымском мосту через Керченский пролив произошел взрыв, после которого начался пожар; часть автомобильного моста обрушилась. Загорелся железнодорожный состав, перевозивший цистерны с горючим.
Три человека, по данным СК РФ, погибли.
Движение по мосту (и автомобильной, и железнодорожной части) было остановлено. Движение автотранспорта по мосту возобновилось вечером того же дня, но не в полной мере. Позже вечером было объявлено и о возобновлении железнодорожного сообщения по мосту.
Российская сторона заявляет, что речь идет о теракте, осуществленном украинскими диверсантами.
https://www.youtube.com/watch?v=qIS_7MgLgdc
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/8oct2022/kr_bidge_110.html
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