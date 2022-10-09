Взрыв на Крымском мосту…. \ Подрыв Крымского поста. Видео

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. По данным властей Крыма, обрушены два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка — из Керчи на Тамань, предварительно, цела. Движение автомобилей и поездов по мосту было остановлено.

Фото: Алена Попова/ТАСС

Фото: Моя Феодосия/ТАСС

Фото: Елена Якимова/ТАСС

Фото: Владимир Мордунов/ТАСС

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6008/62132

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Подрыв Крымского поста. Видео

Фото: Associated Press

В субботу, 8 октября, около 06:00, на Крымском мосту через Керченский пролив произошел взрыв, после которого начался пожар; часть автомобильного моста обрушилась. Загорелся железнодорожный состав, перевозивший цистерны с горючим.

Три человека, по данным СК РФ, погибли.

Движение по мосту (и автомобильной, и железнодорожной части) было остановлено. Движение автотранспорта по мосту возобновилось вечером того же дня, но не в полной мере. Позже вечером было объявлено и о возобновлении железнодорожного сообщения по мосту.

Российская сторона заявляет, что речь идет о теракте, осуществленном украинскими диверсантами.

Подробности

https://www.youtube.com/watch?v=qIS_7MgLgdc

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/8oct2022/kr_bidge_110.html