Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Уплисцихе. Грузия

Древний пещерный город Уплисцихе находится в 10 километрах от Гори и высечен в скалах на берегу реки Куры. Уплисцихе — один из самых первых городов на территории современной Грузии, возникший еще на заре железного века, в начале I тысячелетия до нашей эры. За три тысячелетия своей истории он пережил несколько подъемов и спадов, а окончательно был покинут лишь в XIX веке. Здесь на относительно небольшой площади сохранились остатки уникальных архитектурных сооружений различных эпох, религий и цивилизаций, несколько пластов истории. Городище Уплисцихе без преувеличения можно назвать одним из важнейших и загадочных памятников грузинской культуры. Площадь руин древнего города огромна: здесь можно гулять не один день…

Источник: https://ecology.md/ru/page/upliscihe-gruzia-foto/?fbclid=IwAR1ypnSi8wJinTdd11PAzbTDDkXsTd2uxICNaartnXRs1QQqT5RGFwhrjm0

08.10.2022 - Posted by | Немного истории...

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