НОВОСТИ МИРА
Сотрудники компании по переработке сырья "Ocean Sole" превращают старые вьетнамки, найденные на кенийском побережье, в произведения искусства
Фото: EPA/Vostock-photo
Дайвер среди тунца у побережья западной провинции Турции Измир
Фото: Mahmut Serdar Alakus/Anadolu Agency via Getty Images
Сезон цветения мюленбергии волосовидной в Китае
Фото: Zhou Changguo/VCG via Getty Images
Пекин в последний день выходных по случаю празднования 73-й годовщины со Дня образования КНР
Фото: АР/ТАСС
Участники экологического движения Ocean Rebellion протестуют против разведения лосося у здания шотландского парламента в Эдинбурге
Фото: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images
На матче чемпионата Аргентины по футболу между "Химнасией" и "Бока Хуниорс" произошли массовые беспорядки, в ходе которых полиции пришлось применить слезоточивый газ. Пострадали более ста человек.
Фото: Marcelo Endelli/Getty Images
В Нью-Йорке проходит ежегодный съезд любителей комиксов Comic Con
Фото: EPA/Vostock-photo
Дрозд-рябинник в Ивановской области
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Национальная полиция Колумбии проводит операцию по выселению сквоттеров с участка сельскохозяйственных угодий, находящихся в частной собственности, в Кали
Фото: Edwin Rodriguez Pipicano/Anadolu Agency via Getty Images
Рассвет над рекой Варнов в Германии
Фото: DPA/ТАСС
Фермерские поля в английском графстве Кент
Фото: Gareth Fuller/PA Images via Getty Images
Коренные жители осуждают насильственное перемещение и гибель людей после конфликта между двумя вооруженными группировками в Мексике
Фото: EPA/Vostock-photo
Безымянное произведение французского художника Фернана Леже, обнаруженное на оборотной стороне картины Леже "14 июля" (1912–1913), выставленной в Гааге
Фото: EPA/Vostock-photo
Парк дикой природы "Леопарды на Гамова" в Приморском крае
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Президент Франции Эмманюэль Макрон на ежегодной технологической конференции Inno Generation в Париже
Фото: EPA/Vostock-photo
Открытие фестиваля Fringe Festival 2022 в Мельбурне
Фото: EPA/Vostock-photo
Дождливая погода в Сиднее
Фото: EPA/Vostock-photo
Осень в немецком Шпревальде
Фото: DPA/ТАСС
Палестинец идет вдоль границы разделения Израиля возле Хеврона
Фото: EPA/Vostock-photo
Принц и принцесса Уэльские посетили Северную Ирландию
Фото: Phil Noble — Pool/Getty Images
Репетиция артистов перед выступлением. Нью-Дели, Индия.
Фото: АР/ТАСС
В Лондоне задержали участников протеста против новых нефтегазовых проектов
Фото: Guy Smallman/Getty Images
Последствия урагана "Иэн" во Флориде
Фото: Win McNamee/Getty Images
Отборочный матч чемпионата мира по бейсболу 2022 года между Бразилией и Панамой
Фото: EPA/Vostock-photo
В Москве на ВДНХ проходит гастрономический фестиваль "Золотая осень 2022"
Фото: EPA/Vostock-photo
Проливные дожди на юге Индии
Фото: EPA/Vostock-photo
Сбор урожая клюквы в Костромской области
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Цветение пустыни Атакама в Чили
Фото: АР/ТАСС
Экипаж миссии Crew-5 с космонавтом из РФ Анной Кикиной отправился к стартовой площадке перед запуском к МКС
Фото: АР/ТАСС
Засуха на севере Испании. На фото: плотина в городе Еса.
Фото: ЕРА/ТАСС
Осенняя погода в немецкой Нижней Саксонии
Фото: DPA/ТАСС
Протесты на Гаити с требованием отставки премьер-министра
Фото: AP/ТАСС
Европа сокращает расходы на кенийские цветы из-за инфляции
Фото: EPA/Vostock-photo
Ультраортодоксальные евреи участвуют в церемонии Ташлих в израильском городе Бней-Брак
Фото: AP/ТАСС
Прогулка с собакой в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Пакистан сообщает о росте числа случаев лихорадки денге после наводнения
Фото: EPA/Vostock-photo
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии
Фото: EPA/Vostock-photo
Последствия урагана "Иэн" в штате Вирджиния на юго-востоке США
Фото: AP/ТАСС
Показ коллекции Chanel на Неделе моды в Париже
Фото: AP/ТАСС
Штормовой ветер во Владивостоке
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Традиционная церемония благословения домашних животных в Маниле
Фото: EPA/Vostock-photo
В воскресенье в Бразилии состоялся первый тур президентских выборов. Местным жителям на острове Комбу пришлось добираться до избирательных участков на лодках.
Фото: Pedro Vilela/Getty Images
Международный фестиваль конного спорта Mata в пустыне в Марокко
Фото: Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images
Жители индонезийского города Маланга несут цветы к стадиону "Канджурухан" в память о погибших в результате беспорядков болельщиках. Инцидент стал одним из наиболее смертоносных в истории современного спорта. Число жертв превысило 170 человек.
Фото: Ulet Ifansasti/Getty Images
Протесты палестинцев вблизи города Рамалла на Западном берегу реки Иордан
Фото: АР/ТАСС
Фонтан на Женевском озере
Фото: EPA/Vostock-photo
Традиционная гребная гонка в Дубае
Фото: EPA/Vostock-photo
Последствия урагана "Иэн" во Флориде
Фото: EPA/Vostock-photo
Сбор урожая фиников в Палестинской автономии
Фото: Zuma/ТАСС
В Иерусалиме религиозные евреи совершают обряд "капарот", иначе называемый обрядом искупления. В ходе ритуала верующие трижды вращают над головой живую птицу, чтобы побудить тем самым человека раскаяться в своих грехах и заново осмыслить свои поступки.
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6001/62057
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