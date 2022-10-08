НОВОСТИ МИРА

Сотрудники компании по переработке сырья "Ocean Sole" превращают старые вьетнамки, найденные на кенийском побережье, в произведения искусства

Фото: EPA/Vostock-photo

Дайвер среди тунца у побережья западной провинции Турции Измир

Фото: Mahmut Serdar Alakus/Anadolu Agency via Getty Images

Сезон цветения мюленбергии волосовидной в Китае

Фото: Zhou Changguo/VCG via Getty Images

Пекин в последний день выходных по случаю празднования 73-й годовщины со Дня образования КНР

Фото: АР/ТАСС

Участники экологического движения Ocean Rebellion протестуют против разведения лосося у здания шотландского парламента в Эдинбурге

Фото: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images

На матче чемпионата Аргентины по футболу между "Химнасией" и "Бока Хуниорс" произошли массовые беспорядки, в ходе которых полиции пришлось применить слезоточивый газ. Пострадали более ста человек.

Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

В Нью-Йорке проходит ежегодный съезд любителей комиксов Comic Con

Фото: EPA/Vostock-photo

Дрозд-рябинник в Ивановской области

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Национальная полиция Колумбии проводит операцию по выселению сквоттеров с участка сельскохозяйственных угодий, находящихся в частной собственности, в Кали

Фото: Edwin Rodriguez Pipicano/Anadolu Agency via Getty Images

Рассвет над рекой Варнов в Германии

Фото: DPA/ТАСС

Фермерские поля в английском графстве Кент

Фото: Gareth Fuller/PA Images via Getty Images

Коренные жители осуждают насильственное перемещение и гибель людей после конфликта между двумя вооруженными группировками в Мексике

Фото: EPA/Vostock-photo

Безымянное произведение французского художника Фернана Леже, обнаруженное на оборотной стороне картины Леже "14 июля" (1912–1913), выставленной в Гааге

Фото: EPA/Vostock-photo

Парк дикой природы "Леопарды на Гамова" в Приморском крае

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон на ежегодной технологической конференции Inno Generation в Париже

Фото: EPA/Vostock-photo

Открытие фестиваля Fringe Festival 2022 в Мельбурне

Фото: EPA/Vostock-photo

Дождливая погода в Сиднее

Фото: EPA/Vostock-photo

Осень в немецком Шпревальде

Фото: DPA/ТАСС

Палестинец идет вдоль границы разделения Израиля возле Хеврона

Фото: EPA/Vostock-photo

Принц и принцесса Уэльские посетили Северную Ирландию

Фото: Phil Noble — Pool/Getty Images

Репетиция артистов перед выступлением. Нью-Дели, Индия.

Фото: АР/ТАСС

В Лондоне задержали участников протеста против новых нефтегазовых проектов

Фото: Guy Smallman/Getty Images

Последствия урагана "Иэн" во Флориде

Фото: Win McNamee/Getty Images

Отборочный матч чемпионата мира по бейсболу 2022 года между Бразилией и Панамой

Фото: EPA/Vostock-photo

В Москве на ВДНХ проходит гастрономический фестиваль "Золотая осень 2022"

Фото: EPA/Vostock-photo

Проливные дожди на юге Индии

Фото: EPA/Vostock-photo

Сбор урожая клюквы в Костромской области

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Цветение пустыни Атакама в Чили

Фото: АР/ТАСС

Экипаж миссии Crew-5 с космонавтом из РФ Анной Кикиной отправился к стартовой площадке перед запуском к МКС

Фото: АР/ТАСС

Засуха на севере Испании. На фото: плотина в городе Еса.

Фото: ЕРА/ТАСС

Осенняя погода в немецкой Нижней Саксонии

Фото: DPA/ТАСС

Протесты на Гаити с требованием отставки премьер-министра

Фото: AP/ТАСС

Европа сокращает расходы на кенийские цветы из-за инфляции

Фото: EPA/Vostock-photo

Ультраортодоксальные евреи участвуют в церемонии Ташлих в израильском городе Бней-Брак

Фото: AP/ТАСС

Прогулка с собакой в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Пакистан сообщает о росте числа случаев лихорадки денге после наводнения

Фото: EPA/Vostock-photo

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Фото: EPA/Vostock-photo

Последствия урагана "Иэн" в штате Вирджиния на юго-востоке США

Фото: AP/ТАСС

Показ коллекции Chanel на Неделе моды в Париже

Фото: AP/ТАСС

Штормовой ветер во Владивостоке

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Традиционная церемония благословения домашних животных в Маниле

Фото: EPA/Vostock-photo

В воскресенье в Бразилии состоялся первый тур президентских выборов. Местным жителям на острове Комбу пришлось добираться до избирательных участков на лодках.

Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Международный фестиваль конного спорта Mata в пустыне в Марокко

Фото: Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

Жители индонезийского города Маланга несут цветы к стадиону "Канджурухан" в память о погибших в результате беспорядков болельщиках. Инцидент стал одним из наиболее смертоносных в истории современного спорта. Число жертв превысило 170 человек.

Фото: Ulet Ifansasti/Getty Images

Протесты палестинцев вблизи города Рамалла на Западном берегу реки Иордан

Фото: АР/ТАСС

Фонтан на Женевском озере

Фото: EPA/Vostock-photo

Традиционная гребная гонка в Дубае

Фото: EPA/Vostock-photo

Последствия урагана "Иэн" во Флориде

Фото: EPA/Vostock-photo

Сбор урожая фиников в Палестинской автономии

Фото: Zuma/ТАСС

В Иерусалиме религиозные евреи совершают обряд "капарот", иначе называемый обрядом искупления. В ходе ритуала верующие трижды вращают над головой живую птицу, чтобы побудить тем самым человека раскаяться в своих грехах и заново осмыслить свои поступки.

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6001/62057