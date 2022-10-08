Народ, который вот-вот исчезнет с лица Земли: Откуда в Сибирь пришли челдоны и как живётся им сегодня

Челдоны — исчезающий народ с загадочным происхождением. /Фото:sib100.ru

Среди редких народностей нашей страны челдоны (чалдоны) – пожалуй, самая загадочная. Упоминания об этих коренных жителях Сибири можно встретить в произведениях классиков русской литературы – Есенина, Маяковского, Короленко, Мамина-Сибиряка, и колоритные сибирские словечки, типа «Не знат» или «Не понимат», известны всем. Сами же челдоны до сих пор окружены ореолом тайны. Единого мнения о происхождении этого народа до сих пор нет. И осложняется это тем, что на данный момент челдоны на территории России почти вымерли.

Еще до Ермака…

Как появился в Сибири этот народ? По одной из версий, челдоны – потомки переселенцев-казаков, которые попали в эти края в XIII веке, если не раньше (задолго до Ермака), и затем смешались с местными коренными народностями. Даже само слово «чалдон» (или «челдон») некоторые исследователи считают сочетанием названий двух рек – Дон и Чалка.

Испокон веков челдоны занимались охотой и рыболовством. /Фото:sib100.ru

О присутствии много веков назад в этих местах переселенцев из Древней Руси свидетельствуют обнаруженные археологами кольчуги, фрагменты глиняных горшков, особого вида бусины и другие предметы, которые были не свойственны местной культуре.

Свадьба челдонов. /Фото: sib100.ru

Аналогичные находки в изобилии встречались именно в южной части России – в частности, в Поволжье и на Дону – и принадлежали к древней славянской культуре.

А в той части Сибири, где жили буряты, «челдонами» называли людей, которые, по мнению местных жителей, произошли от русско-бурятских браков.

Семья Федора Рыжакова. Челдоны. /Фото: sib100.ru

В 1895 году газета «Енисей» опубликовала статью, в которой говорилось, что племя челдонов, живущее в Восточной Сибири, родственно абиссинцам (эфиопам). Автор утверждал, что этот народ во времена Перикла добровольно переселился в Сибирь и что именно он принес туда христианство.

В общем, этот народ – одна сплошная загадка, но точно ясно одно: он очень древний. Во многих научно-литературных источниках (статьи, словари и т.д.) прошлого века говорится о том, что челдоны – это старожилы Сибири и их смело можно назвать коренным населением.

Кто они — потомки славян, монголов, эфиопов или бурятов? /Фото:mediasalt.ru

Чалдон (челдон) – имя нарицательное?

Если современному поколению россиян это слово не очень знакомо, то еще лет сто назад, судя по всему, оно было чуть ли не синонимом понятия «коренной сибиряк». У Есенина мы встречаем строки: «Глупый сибирский чалдон, скуп, как сто дьяволов, он». У Маяковского в «Советской азбуке» в качестве слова на букву «Ч» выбран «чалдон»: «Чалдон на нас шел силой ратной…».

Чалдоны (челдоны) в Азбуке Владимира Маяковского. 1919 год. /Фото:russiaru.net/

И таких упоминаний в литературе множество. Впрочем, чаще всего представители этого народа авторами изображались в не очень приглядном виде – о них высказывались пренебрежительно, выставляя людьми недалекими, недружелюбными и дремучими. Возможно, это связано с тем, что, по воспоминаниям русских сибирских старожилов, челдоны всегда держались несколько обособленно. Их поселения имели свой древний уклад, говор был тоже особенным, а религия представляла собой смесь христианства и язычества. Например, в избе челдона, в красном углу, который они называли «божница», помимо икон, могли стоять старинные фигурки-божки. Если икона случайно падала, хозяин всегда очень тревожился, приговаривая: «эх, божа обидится».

Чалдон. Худ. Н.Андреев, 1923 год.

Интересно, что челдонов в Сибири называли еще «желтопузыми» или «желтопупыми». В народе говорили, что их кожа от природы имеет желтоватый цвет от того, что они пьют слишком много чая.

Кстати, в словаре русских говоров Сибири авторы Бухарева и Федотов указывают, что по-монгольски «чалдон» означает «бродяга», то же самое можно прочитать и у Даля. Позже негативный оттенок у слова «чалдон» сменился на нейтральный, обозначающий просто сибирского старожила.

У челдонов смугловатая (желтая) кожа, широкое лицо со славянскими чертами (в детском и пожилом возрасте глаза могут быть более узкими). /Фото:slavyanskaya-kultura.ru

Исчезающая культура

О современных челдонах известно очень мало. Люди, которым доводилось с ними общаться, обращают внимание на то, что живут они в далеких, глухих сибирских деревнях. Дом челдона по традиции разделяется на женскую и мужскую половины. Хозяйка не позволяет мужу заходить на свою «территорию», к которой, конечно же, относится, кухня. Готовить и заниматься любой женской работой мужчине не разрешается, равно как и женщина традиционно не может выполнять мужскую работу – чинить, рубить, строгать. В некоторых домах до сих пор принято покрывать стены перьями дикого глухаря (как символ богатства), а дети в качестве игрушек традиционно использовали суставы лося, добытого родителями на охоте.

В древние времена челдоны жили в насыпных землянках. Затем переняли у приезжавших сюда славян обычай ставить срубы. Подобные избы у них, в свою очередь, позаимствовали сибирские охотники и рыбаки.

Интересен и менталитет челдонов: по характеру они люди самодостаточные и вольные. Этот народ гордится тем, что всегда был свободным. Превыше всего они испокон веков ставили интересы общины и, как сами говорили, «ни перед кем не снимали шапку». Этот менталитет, характерный для домонгольской Руси, сохранился у них на протяжении столетий, вплоть до наших дней.

Челдоны всегда гордились своей независимостью и относились к окружающим недоверчиво. /Фото:moiarussia.ru, из архива Красноярского краевого музея

В конце прошлого века молодые этнографы Омского государственного университета провели опрос среди жителей глухих сибирских деревень. Наряду с другими вопросами, их просили указать, к какой национальности они себя относят. Более 30% причислили себя к челдонам, и таковых оказалось даже больше, чем, тех, кто назвал себя русскими.

Анна Горбачева, потомок настоящих челдонов. /Кадр из телепрограммы, видео Центра русского языка, фольклора и этнографии Иркутской обл.

Между тем, этот некогда многочисленный народ в наше время, увы, считается почти вымершим. Точно неизвестно, сколько осталось в России истинных челдонов, ведь некоторые сибиряки могут относить себя к ним, но на самом деле ими не являться.

Настоящие челдоны. С. Окунево Муромцевского района Омской области. 1994 г. /Фото:2planeta.ru

В сибирских селах настоящих челдонов живет очень мало, и это в основном люди преклонного возраста. Уникальному народу прогнозируют вымирание уже в этом веке, и неизвестно, удастся ли его возродить.

Текст: Анна Белова

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/081018/40813/?fbclid=IwAR2_nySCBqFHITOrIuiCur8xj2eD8QA8Ss3lioeSdhYLi6xREuNrZaAYHqk