1 млрд рублей не предел: Алла Пугачева и Максим Галкин продают свой замок в деревне Грязь

Кто на постсоветском пространстве не слышал о роскошном замке в подмосковной деревне Грязь, который Максим Галкин построил для Аллы Пугачевой? Обширное имение с элитной недвижимостью шоумен и поп-звезда решили продать, перебравшись в Израиль. Несмотря на то, что объявленная стоимость в 1 млрд рублей кажется для большинства из нас заоблачной, но те, кто бывал в прекрасном замке, уверены, что цена очень занижена. Так ли это, попробуем разобраться и мы.

1. Почему стоимость в 1 млрд рублей за поместье в подмосковной деревне Грязь считается заниженной

Алла Пугачева и Максим Галкин продают свой замок в деревне Грязь (Подмосковье). | Фото: riamo.ru.

Новость о том, что легендарный замок Максима Галкина в подмосковной деревеньке Грязь выставлен на продажу, взорвал Сеть. Пользователям не терпится узнать во сколько же было оценено поместье, площадь которого составляет 212 соток (чуть более 2 га).

Максиму Галкину удалось реализовать свои детские мечты – он построил роскошный замок.

По сведениям редакции Novate.ru, звездная семья оценила свои владения в 1 млрд рублей, чем еще больше подогрела интерес к колоритному замку. Пока обыватели приходят в себя от количества нулей, те, кому посчастливилось побывать в роскошном замке среди живописного пейзажа, утверждают, что эта сумма очень занижена. Об этом заявила в своем интервью продюсер Яна Рудковская, которая не раз была в загородной усадьбе именитой пары.

Общая площадь усадебного комплекса достигает 3 тыс. кв. метров (деревня Грязь, Подмосковье). |Фото: teleprogramma.pro.

«Там потрясающая большая территория, есть летний театр. Сам замок очень красивый, внутреннее убранство — выше всяких похвал. Я была там и должна сказать, что это действительно очень выдающееся строение — это реально, без преувеличений, замок!» — рассказывает Рудковская. Она также предположила, что найти покупателей среди звезд шоу-бизнеса вряд ли удастся, но вот кто-нибудь из бизнесменов может и решится приобрести такой себе «сувенир на память», ведь в замке много лет жила сама Примадонна.

2. Что может осложнить продажу роскошного замка звездного семейства

Поместье Максима Галкина и Аллы Пугачевой, раскинувшееся на двух гектарах, находится в скромной деревеньке Грязь (Подмосковье). | Фото: © Иван МАКЕЕВ.

Максим Галкин еще в 2004 году, приняв решение построить настоящий замок для своей любимой женщины Аллы Пугачевой, решил отказаться от подмосковных элитных поселков и присмотрел участок в скромной деревушке с «поэтическим» названием Грязь. Желаемая уединенность и удаленность от центральных трасс и звездных соседей на протяжении многих лет радовала Максима и Аллу, но когда пришло время продавать недвижимость, могут возникнуть сложности.

Деревня Грязь раньше принадлежала семье Толстого, даже замок там был, только более скромных размеров (Подмосковье). | Фото: aif.ru.

Одинцовский городской округ Московской области, расположенный к Западу в 55 км от Москвы, не является престижным районом для мега-звезд отечественного шоу-бизнеса и миллиардеров. Здесь нет элитных особняков, и земля стоит довольно дешево (по меркам состоятельных людей), что стало жирным минусом для продажи такого уровня усадебного комплекса. Тишина и красота вдали от бомонда теряет свой шарм для тех, кто может запросто выложить такие деньжищи.

На территории приусадебного участка разбит парк с полянами, клумбами, искусственными водоемами и редкими породами деревьев.

Одна из зон отдыха на лоне природы (усадьба Максима Галкина и Алла Пугачевой, деревня Грязь). | Фото: thevoicemag.ru.

Также эксперты не поддерживают мнение Рудковской о возможности скорого приобретении «сувенира», многие считают, что новодел под старину мало кого может заинтересовать, да и богатые предпочитают создавать дворцы под себя, а не жить в «чужих». Так что претендовать на поднятие стоимости усадьбы даже если на ее строительство и обустройство ушло больше чем 1 млрд – точно не приходится.

3. Основательный замок, который прослужит не одну сотню лет

В облике замка сочетаются викторианский стиль, классика и современные инновации (Максим Галкин у входа в собственный замок).

Все, кто участвовал в строительстве и оформлении замка утверждают, что на качестве материалов владелец не экономил (по документам замок и вся территория поместья принадлежит Максиму Галкину). Все было сделано по высшему разряду, так что новый владелец сможет обосноваться здесь надолго, причем жить можно будет не одному поколению.

Справка: Общая площадь построек составляет 3 тыс. кв. метров. Помимо непосредственно шестиэтажного замка (1867 кв. м) имеется еще банный комплекс с бассейном (571 кв. м), амфитеатр, спа-центр, подземный гараж, бассейн на территории, 2 дома для прислуги, домик охраны, площадка для барбекю, зоны отдыха под открытым небом, зимний сад, оранжерея, облагороженная парковая зона.

Высокое крыльцо, колонны, горгульи и драконы встречают у входа во дворец Максима Галкина (деревня Грязь, деревня Грязь). | Фото: vmeste-masterim.ru.

Учитывая, что в проектировании и обустройстве замка участвовал сам Максим, с детства мечтавший жить в рыцарском дворце, неудивительно, что в его оформлении переплетается сразу несколько стилей. Во внешнем облике главной резиденции, расположенной на самой высшей точки деревни Грязь, угадывается викторианский стиль и эклектика. Башня и башенки, массивные стены и узкие высокие окна, колонны, резной фриз, горгульи и драконы у входа, высокое парадное крыльцо и витражи – все это прекрасно сочетается с масштабным остеклением, присущим современным тенденциям. Остальные строения менее претенциозны, за исключением летнего театра, построенного в стиле древнеримского амфитеатра.

4. Роскошные интерьеры замка

В холле гостей и хозяев встречает железный рыцарь – «хранитель замка» (Алла Борисовна с Лизой и Гариком в холле).

В жилую зону можно попасть по эффектной лестнице с коваными перилами или подняться на лифте (усадьба Максима Галкина, деревня Грязь).

Разработкой проекта замка (совместно с владельцем) занимались архитекторы Вера Горлицына и Анатолий Голев, которые постарались внедрить все задумки Максима, облачив их в реальные формы. Изначально планировался более мужской дизайн, основанный на сочетании классического, романского, викторианского, а порой и готического стилей. Когда же стало известно, что Примадонна согласна на переезд, были внесены изменения.

В каждой комнате можно увидеть роскошную обстановку и антиквариат (усадьба Максима Галкина, Подмосковье). | Фото: news.obozrevatel.com.

Интерьер гостиной и холла больше напоминает музей (усадьба Максима Галкина, деревня Грязь).

Но какое бы смешение не произошло, интерьер получился изысканно роскошным, чего только стоит люстра из муранского стекла (такая красота украшала дворец Николая II), не отстают в красоте и благородстве мрамор и ценные породы дерева, скульптуры и даже железный рыцарь, деревянная резьба и расписные потолки, картины и панно, камины и лестницы, витражи и антиквариат, добротная мебель ручной работы и дорогой текстиль, натуральная кожа и меха, изысканная сантехника и ультрасовременная бытовая техника (особенно много ее на кухне), удивительные светильники и аксессуары.

Интерьер спальных и ванных комнат достоин монарших особ (усадьба Максима Галкина, деревня Грязь).

Каждая комната в замке имеет свою изюминку и неважно, хозяйские это покои или апартаменты гостевого крыла, везде чувствуется кропотливая работа дизайнеров, направленная на то, чтобы реализовать мечты заказчиков о замке, оформленном больше в дворцовом стиле.

Кухня – сердце любого дома и замок Максима Галкина не стал исключением (Алла Пугачева с дочкой Лизой).

Амфитеатр – любимое место для проведения съемок проектов Максима Галкина (деревня Грязь, Подмосковье).

5. Где поселилась звездная семья пока замок продается

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми поселились на съемной вилле в Кесарии – тихом городке на побережье Средиземного моря (Израиль).

После небезызвестных событий Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с Лизой и Гариком выехали в Израиль. По словам Примадонны, они планируют поправить здоровье и отдохнуть, а жить постоянно. Звездное семейство поселилось в Кесарии – прекрасном городке на берегу Средиземного моря, в самом престижном районе страны (можно сказать местная «Рублевка»). Особняки и виллы на побережье могут купить или построить лишь только очень обеспеченные люди, поэтому можно считать, что паре удалось сохранить привычное окружение и уровень жизни.

Аренда виллы в Израиле обходится в 1 млн рублей, столько же уходит на содержание замка в деревне Грязь (Кесария, Израиль).

Если верить Сети, Алла Пугачева и Максим Галкин арендуют виллу площадью 650 кв. м, в которой 14 комнат с панорамными окнами и видом на море, во дворе бассейн, тенистый сад и домик для прислуги. За нее супруги ежемесячно выкладывают кругленькую сумму – 1 млн рублей (кстати, содержание замка в Подмосковье выливается во столько же!).

Источник: https://novate.ru/blogs/051022/64331/