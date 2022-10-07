Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

ХУДОЖНИЦА УРСУЛА ТЕКИЕЛИ (URSZULA TEKIELI)

images

Женские образы на картинах современной польской художницы Урсулы Текиели. Образы необычные, обаятельные, чувственные, загадочные.

Художник Урсула Текиели (Urszula Tekieli) родилась в 1979 году в Польше. В возрасте 20 лет окончила государственную среднюю школу изобразительных искусств в городе Кракове. В 2005 году Урсула Текиели защитила учёную степень в художественном институте искусств по специальности «графический дизайн».

Художественный стиль а-ля Арт-Деко сформировался у  Уршулы Текиели под влиянием картин Тамары де Лемпицки, Ежи Новосельского, Зофьи Стриженской, а также картин в стиле Арт-Деко, написанных в начале прошлого века.

В настоящее время художница работает в области живописи и графического дизайна. Ее картины находятся во многих галереях и частных коллекциях в Польше и Европе.

художник Урсула Текиели (Urszula Tekieli) картины – 03художник Урсула Текиели (Urszula Tekieli) картины – 04urszula-tekieli-_paintings_artodyssey-31urszula-tekieli-_paintings_artodyssey-38художник Урсула Текиели (Urszula Tekieli) картины – 05

биография отсюда

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post495543850/

07.10.2022 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: