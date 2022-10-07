ХУДОЖНИЦА УРСУЛА ТЕКИЕЛИ (URSZULA TEKIELI)
Женские образы на картинах современной польской художницы Урсулы Текиели. Образы необычные, обаятельные, чувственные, загадочные.
Художник Урсула Текиели (Urszula Tekieli) родилась в 1979 году в Польше. В возрасте 20 лет окончила государственную среднюю школу изобразительных искусств в городе Кракове. В 2005 году Урсула Текиели защитила учёную степень в художественном институте искусств по специальности «графический дизайн».
Художественный стиль а-ля Арт-Деко сформировался у Уршулы Текиели под влиянием картин Тамары де Лемпицки, Ежи Новосельского, Зофьи Стриженской, а также картин в стиле Арт-Деко, написанных в начале прошлого века.
В настоящее время художница работает в области живописи и графического дизайна. Ее картины находятся во многих галереях и частных коллекциях в Польше и Европе.
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post495543850/
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