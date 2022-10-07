Скульптуры из соломы: 14-й ежегодный фестиваль «Вара» в Японии
В этом году в Японии проходит 14-й ежегодный фестиваль искусств Вара. На этом творческом мероприятии, организованном в парке Увасэкигата в префектуре Ниигита, представлены массивные скульптуры из рисовой соломы, которые по-японски называются «вара». Темой 2022 года стали «вещи, приносящие счастье», поэтому все работы объединены этой идеей.
Фестиваль искусств Вара сотрудничает с Художественным университетом Мусасино, чтобы избавиться от неиспользованной соломы от урожая риса. Студенты-художники из университета берутся за уникальную задачу создания деревянных конструкций, которые затем покрывают пучками соломы. В то время как прошлогодняя коллекция могла похвастаться гигантскими устрашающими животными, в галерее 2022 года подход более симпатичный.
Две из соломенных скульптур, олицетворяющих счастье, например, изображают манэки-нэко, или «манящую кошку», которая является распространенным символом удачи. Еще одна потрясающая работа изображает китайское мифическое существо по имени цилинь, которое, как говорят, приносит счастье, куда бы оно ни шло, и скульптуру сосны, которая символизирует мудрость и долголетие.
Фестиваль искусств Вара 2022 года официально проводится 8 октября, но скульптуры можно увидеть в парке Увасэкигата до конца октября.
Источник: city.niigata.jp
Источник: https://animalworld.com.ua/news/skulptury-iz-solomy-14-j-jezhegodnyj-festival-vara-v-japonii
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