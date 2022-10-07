из Бразилии — сила осла, внешность роскошного коня. Их союз с лошадью порождает лучших мулов

Вы удивитесь, но у осликов тоже есть породы! Причём высокородные Иа — это не просто стоять орать или возить бричку, а ценные племенные животные, по некоторым параметрам превосходящие даже чистокровных скакунов. Вот, например, ослы пега — шикарные длинноногие красавцы, больше похожие на изящных ушастых лошадок, чем на ишаков. Причём наибольшую ценность в породе имеют самцы. Почему же такая дискриминация?

Ладно, вы скрестили ослов и лошадей. Но голову-то чужую зачем пришили бедному коню?

Дело в том, что пега, чаще всего, содержат для одной конкретной цели — создания мулов, гибридов кобылы и осла. А поскольку дети любви разных видов не могут воспроизводить потомство ни друг с другом, ни с родительскими формами — заводчикам мулов приходится содержать оба вида непарнокопытных. Но чтобы получить достойного гибрида, мало просто скрестить зверей, нужно ещё и правильно подобрать породы производителей.

Прости, принц, белые кони закончились. Остались только белые пега. Брать будешь?

Выбор на пега пал не случайно. Сами по себе ослики этой породы достаточно крупные — до 135 сантиметров в холке и под 300 килограмм веса. Эти звери выносливее, чем большинство лошадей. К тому же ушастые по сравнению с конями очень неприхотливы в содержании: они довольствуются куда более скудным рационом, дольше обходятся без воды и лучше переносят жару.

— Бабушка, а зачем вам такие большие уши? — Чтобы повысить площадь площадь рассеивания тепла, внученька.

Такими пега стали не случайно. История породы начинается в 19 веке, в жаркой Бразилии. Первым известным заводчиком был священник Торквато, который, согласно различным данным, скрещивал итальянских, египетских и андалузских осликов. Через пару десятилетий, в 1847 году, основную часть поголовья купил полковник Резенде для продолжения селекции самих пега и создания мулов. Но зачем были нужны гибриды, если и сами чистокровные Иа очень даже ничего?

Вот он — настоящий бразильский мачо. И какой-то мужик рядом.

Все просто — как бы ни были хороши родители, а гибриды первого поколения всегда лучше. Так, мулы, чьи матери-кобылы несут крови квотерхорсов, камполины и мангаларга маршадор, а отцы — чистокровные пега, получаются краше всех. На таких не стыдно и в скачках участвовать.

Мулы от пега и лошадей похожи на шикарную породу лошадей с прикольными ушками.

Но цель разведения мулов более хозяйственная. Гибриды очень ценятся как вьючные и верховые животные во время долгих походов в жарком климате и горной местности. Ослу для таких походов не хватило бы скорости, лошади — выносливости. А вот их общему ребёночку такие нагрузки нипочём!

Источник: https://dzen.ru/a/Yz3Oc_YXowymnFM2?&