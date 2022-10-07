Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

из Бразилии — сила осла, внешность роскошного коня. Их союз с лошадью порождает лучших мулов

Прости, принц, белые кони закончились. Остались только белые пега. Брать будешь?

Вы удивитесь, но у осликов тоже есть породы! Причём высокородные Иа — это не просто стоять орать или возить бричку, а ценные племенные животные, по некоторым параметрам превосходящие даже чистокровных скакунов. Вот, например, ослы пега — шикарные длинноногие красавцы, больше похожие на изящных ушастых лошадок, чем на ишаков. Причём наибольшую ценность в породе имеют самцы. Почему же такая дискриминация?

Ладно, вы скрестили ослов и лошадей. Но голову-то чужую зачем пришили бедному коню?

Ладно, вы скрестили ослов и лошадей. Но голову-то чужую зачем пришили бедному коню?

Дело в том, что пега, чаще всего, содержат для одной конкретной цели — создания мулов, гибридов кобылы и осла. А поскольку дети любви разных видов не могут воспроизводить потомство ни друг с другом, ни с родительскими формами — заводчикам мулов приходится содержать оба вида непарнокопытных. Но чтобы получить достойного гибрида, мало просто скрестить зверей, нужно ещё и правильно подобрать породы производителей.

Прости, принц, белые кони закончились. Остались только белые пега. Брать будешь?

Прости, принц, белые кони закончились. Остались только белые пега. Брать будешь?

Выбор на пега пал не случайно. Сами по себе ослики этой породы достаточно крупные — до 135 сантиметров в холке и под 300 килограмм веса. Эти звери выносливее, чем большинство лошадей. К тому же ушастые по сравнению с конями очень неприхотливы в содержании: они довольствуются куда более скудным рационом, дольше обходятся без воды и лучше переносят жару.

— Бабушка, а зачем вам такие большие уши? — Чтобы повысить площадь площадь рассеивания тепла, внученька.

— Бабушка, а зачем вам такие большие уши? — Чтобы повысить площадь площадь рассеивания тепла, внученька.

Такими пега стали не случайно. История породы начинается в 19 веке, в жаркой Бразилии. Первым известным заводчиком был священник Торквато, который, согласно различным данным, скрещивал итальянских, египетских и андалузских осликов. Через пару десятилетий, в 1847 году, основную часть поголовья купил полковник Резенде для продолжения селекции самих пега и создания мулов. Но зачем были нужны гибриды, если и сами чистокровные Иа очень даже ничего?

Вот он — настоящий бразильский мачо. И какой-то мужик рядом.

Вот он — настоящий бразильский мачо. И какой-то мужик рядом.

Все просто — как бы ни были хороши родители, а гибриды первого поколения всегда лучше. Так, мулы, чьи матери-кобылы несут крови квотерхорсов, камполины и мангаларга маршадор, а отцы — чистокровные пега, получаются краше всех. На таких не стыдно и в скачках участвовать.

Мулы от пега и лошадей похожи на шикарную породу лошадей с прикольными ушками.

Мулы от пега и лошадей похожи на шикарную породу лошадей с прикольными ушками.

Но цель разведения мулов более хозяйственная. Гибриды очень ценятся как вьючные и верховые животные во время долгих походов в жарком климате и горной местности. Ослу для таких походов не хватило бы скорости, лошади — выносливости. А вот их общему ребёночку такие нагрузки нипочём!

Источник: https://dzen.ru/a/Yz3Oc_YXowymnFM2?&

07.10.2022 - Posted by | Животные

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: