Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Настоящему художнику холст не нужен

Творчество и искусство не знает границ, а по-настоящему талантливый художник не нуждается в дорогой студии и холсте. Главное это вдохновение и немного красок. А в качестве холста может выступить абсолютно любая поверхность. Благодаря таким людям наш мир становится ярче и интереснее. Поэтому искусство не должно пылиться в галереях, оно должно дышать и радовать прохожих.
Отвалилась кора от дерева? Не беда, нарисуем пейзаж

Что бы почитать?

Нарисовал от руки пейзаж на ступеньках

Интересно, куда эта дверь ведёт?

Моя жена нашла маленький раскрашенный камушек возле больницы

Насосную станцию в моём родном городе разрисовал художник MegX

На заборах тоже много чего интересного пишут

Роскошные картины на собственном теле

Улыбочку!

Картина маслом на листе

Баллон с пропаном стал арбузиком

Была электрической подстанцией, стала пожарной машиной

Найди меня: на машине изображён рисунок, на котором можно найти копию этой же машины. Хитро!

Злой полуматрос-полурусалка. Кто же ты?

Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35721-nastoyaschemu-hudozhniku-holst-ne-nuzhen-14-foto.html

05.10.2022 - Posted by | Креатив...

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