Настоящему художнику холст не нужен

Творчество и искусство не знает границ, а по-настоящему талантливый художник не нуждается в дорогой студии и холсте. Главное это вдохновение и немного красок. А в качестве холста может выступить абсолютно любая поверхность. Благодаря таким людям наш мир становится ярче и интереснее. Поэтому искусство не должно пылиться в галереях, оно должно дышать и радовать прохожих.

Отвалилась кора от дерева? Не беда, нарисуем пейзаж

Что бы почитать?



Нарисовал от руки пейзаж на ступеньках



Интересно, куда эта дверь ведёт?



Моя жена нашла маленький раскрашенный камушек возле больницы



Насосную станцию в моём родном городе разрисовал художник MegX



На заборах тоже много чего интересного пишут



Роскошные картины на собственном теле



Улыбочку!



Картина маслом на листе



Баллон с пропаном стал арбузиком



Была электрической подстанцией, стала пожарной машиной



Найди меня: на машине изображён рисунок, на котором можно найти копию этой же машины. Хитро!



Злой полуматрос-полурусалка. Кто же ты?



Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35721-nastoyaschemu-hudozhniku-holst-ne-nuzhen-14-foto.html