Макс Фактор — косметолог Голливуда из Рязани по имени Максимилиан Абрамович Факторович

Кто бы мог подумать, что исток истории знаменитейшего американского бренда «Max Factor» берет свое начало в небольшой лавочке Рязани. Именно там Максимилиан Факторович самостоятельно изготавливал и продавал косметические средства для женской красоты.

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