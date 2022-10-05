Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Макс Фактор — косметолог Голливуда из Рязани по имени Максимилиан Абрамович Факторович

Макс Фактор - косметолог Голливуда из Рязани по имени Максимилиан Абрамович Факторович

Кто бы мог подумать, что исток истории знаменитейшего американского бренда «Max Factor» берет свое начало в небольшой лавочке Рязани. Именно там Максимилиан Факторович самостоятельно изготавливал и продавал косметические средства для женской красоты.

Читайте: https://isralove.org/load/13-1-0-3579?fbclid=IwAR0uHRCqW5ESSDgMvflqpv44GdYPUVD31NjG7mAjUGuOic0ZiVATA7lFcJU

05.10.2022 - Posted by | Немного истории...

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