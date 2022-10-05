Как 15-летняя красавица стала 19-ой женой африканского диктатора-каннибала Бокассы и чем этот брак закончился

Кажется, история не знала более жестокого диктатора, чем правитель Центральноафриканской Республики. Жан-Бедель Бокасса не только правил стальной рукой, он нещадно расправлялся с теми, кого мог заподозрить хоть в чём-то предосудительном. Впрочем, даже симпатичных ему людей могла ждать весьма печальная участь. Известно, что с девушкой, в которую он был влюблён, он поступил почти также, как поступал с врагами. У диктатора было 19 жен, но лишь одна из них, Екатерина Дангиаде, была удостоена звания императрицы.

Юная невеста

Жан-Бедель Бокасса в молодости.

Она появилась на свет в 1949 году в Форт Аршамбо. По отцовской линии она была представительницей влиятельного клана М’бака из Центральной Африки, а по материнской имела чадское происхождение. Екатерина была ещё маленькой, когда её семья перебралась в город Банги, где девочка впоследствии поступила в лицей Пия XII.

Ей было всего 13 лет, когда на неё обратил внимание 40-летний Бокасса, на тот момент ещё офицер, недавно ушедший в отставку из французских вооруженных сил и вернувшийся на родину. К этому моменту у него уже было пять браков, но кто мог запретить ему жениться ещё раз? Тем более, как только он увидел Екатерину, то сразу решил, что она должна стать его шестой женой. Правда, в тот день он так и не осмелился познакомиться с девочкой, а в следующие несколько дней неизменно подъезжал к лицею, но подойти не решился.

Жан-Бедель Бокасса и Екатерина Дангиаде в день свадьбы.

И всё же знакомство состоялось. Екатерина довольно хорошо отнеслась к появлению поклонника и не отказывалась от его ухаживаний и знаков внимания, понимая, что он собирается на ней жениться. Стоит вспомнить о том, что замужество в подростковом возрасте является скорее правилом, чем исключением в Центральноафриканской республике. В свою очередь отец Екатерины выступал против этого брака, не собираясь обращать никакого внимания ни на дальнее родство с Бокассой, ни на тот факт, что он приходился племянником правящему на тот момент президенту. Зато мама дочь поддерживала и считала Бокассу неплохой партией для Екатерины.

И всё же Жан-Бедель Бокасса не оставлял своих попыток договориться с отцом невесты. Он продолжал ухаживать за девочкой, а параллельно делал всё, чтобы добиться благосклонности от отца будущей жены. И в какой-то момент ему это удалось. Екатерине на момент свадьбы с будущим диктатором было всего 15 лет.

От жены офицера до императрицы

Жан-Бедель Бокасса и Екатерина Дангиаде с детьми.

Несмотря на наличие у Бокассы других жён, Екатерина сразу заняла место «главное». Именно она сопровождала мужа в поездках, в том числе и во Францию, куда он отправился спустя месяц после заключения шестого брака из-за политического кризиса в ЦАР. Когда же он в ночь на 1 января 1965 года совершил государственный переворот и занял пост президента страны, Екатерина, соответственно, стала первой леди Центральноафриканской республики.

Она принимала участие в приёмах, вместе с мужем наносила официальные визиты и по статусу должна была общаться с первыми леди других государств. По сути, Екатерина ещё не слишком далеко ушла от ребёнка, а потому и увлечения у неё были детские: она с упоением коллекционировала кукол, обожала шоппинг, с удовольствием примеряла новые наряды и украшения, а ещё ей почему-то очень нравились чучела животных.

Анн-Аймон Жискар д’Эстен, Екатерина Дангиаде, Жан-Бедель Бокасса и Валери Жискар д’Эстен.

Когда ей довелось, уже в статусе первой леди, общаться с Анной-Аймон, женой президента Франции Валери Жискар д’Эстена, Екатерина явно тяготилась и не знала, о чём говорить с собеседницей. В результате их разговоры ограничивались обсуждением погоды да новинок в парижских бутиках. Впрочем, это была далеко не самая большая сложность в жизни Екатерины Дангиаде. Ей приходилось терпеть испепеляющую ревность мужа, она не имела права без его согласия посещать даже своих друзей.

Когда же она однажды ослушалась, расплата оказалась очень тяжёлой. Друга детства Екатерины после её визита просто вызвали во дворец и там Бокасса жестоко избил его. От полученных травм молодой человек скончался на месте. При этом Екатерине приходилось мириться со скупостью супруга и наличием у него, помимо ещё 18 жен, многочисленных любовниц.

Жан-Бедель Бокасса и Екатерина Дангиаде с сыном, объявленным наследным принцем.

В 1977 году после провозглашения Центральноафриканской империи вместо республики, президент был коронован как император Бокасса I, а его супруга, проходившая тоже обряд коронации, стала императрицей-консортом ЦАИ. Правда, «царствование» четы продлилось меньше двух лет. Оппозиция, воспользовавшись визитом супругов в Ливию и поддержкой французского десанта, совершила бескровный переворот в стране и возвратила ей статус республики.

Бывшая первая леди

Жан-Бедель Бокасса и Екатерина Дангиаде.

После переворота супруги вместе отправились в Кот-д’Ивуар, а потом, благодаря хлопотам президента Валери Жискар д’Эстена, перебрались в замок под Парижем. При этом ходили упорные слухи о том, что президента Франции беспокоила вовсе не судьба диктатора, а возможность встреч с Екатериной Дангиаде, с которой у руководителя страны был роман за спиной её жестокого мужа. К тому же отношения свергнутого Бокассы с женой были далеки от идеальных, и они ухудшались с каждым днём. Когда же совместное существование стало невозможным, Екатерина переехала в Лозанну, где прекрасно себя чувствовала.

Жан-Бедель Бокасса и Екатерина Дангиаде.

Бокасса попытался вернуться на родину, где его тут же арестовали и приговорили к казни, позже пересмотрели приговор и назначили длительный срок лишения свободы, а в 1993 году его амнистировали и отпустили на все четыре стороны. Спустя три года после освобождения Бокасса скончался. Екатерина присутствовала на похоронах, а потом полностью перебралась на родину. Кажется, спокойно она себя чувствовала, находясь далеко от Бокассы. Она и сегодня живет в Банги, ведёт очень закрытый образ жизни и не даёт интервью, предпочитая не вспоминать о своём «счастливом» браке и статусе императрицы. О том, как сложились судьбы семерых детей Екатериной Дангиаде, рождённых в браке с Бокассой, ничего не известно.

Имя её мужа, Жан-Беделя Бокассы, до сих пор навевает ужас на жителей Центральноафриканской республики. Ведь он не только был жестоким диктатором, но ещё и каннибалом.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/051022/54409/