Как живут нефтяники на вахте?

Фотографии и текст Александра «Russos» Попова

В очень жаркий московский август я с нетерпеньем ждал приближения дня отлета. В отличие от многих, которые живут от отпуска к отпуску, у меня наоборот — я всегда жду новой командировки, а что такое отпуск, я в принципе не знаю

И всегда очень радуюсь, когда получается улететь на Крайний Север. Так и в этот раз. Сначала самолет меня доставил в Новый Уренгой, а потом уже вертолетом на Восточно-Мессояхское месторождение, которое является уникальным по многим критериям: запасы полезных ископаемых, технология добычи, цифровизация производства, современные технологии и, конечно, коллектив нефтяников.

Например, извлекаемые запасы на 1 января 2021 года составляют более 485 млн тонн нефти и газового конденсата и свыше 172 млрд кубометров природного и попутного газа. Сейчас в эксплуатации находится более 500 нефтяных скважин, которые дают в сутки более 18 тысяч тонн нефтяного эквивалента.

Практически каждая третья скважина реализована по технологии «фишбон». Скважины этого типа имеют от четырех до девяти боковых стволов. Технология позволяет направить каждое такое ответвление в отдельные нефтяные участки, не задевая пласты с газом и водой. «Фишбоны» увеличивают нефтеотдачу пласта и поднимают дебит на 40% по сравнению с обычными горизонтальными скважинами.

Правда, от скважин в тундре будет мало толку, если не будет построена сопутствующая инфраструктура. Но начиная от завода по подготовки нефти и электростанции и заканчивая жилищно-бытовым комплексом, а также складами, мастерскими, вертолетными площадками, — все это должно находиться на удаленном, полностью изолированном месторождении. Поэтому Мессояху можно сравнить с базой, скажем, на Марсе – она полностью автономна.

Нефтепромысел расположен в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, в 340 км к северу от Нового Уренгоя. Ближайший населенный пункт — поселок Тазовский — находится в 136 км. Сотни тысяч тонн грузов ежегодно доставляются на Мессояху по временным зимним автодорогам и вертолетами.

Климат там весьма суровый — арктический. Диапазон температур в течение года —т +32 до –60⁰С, 238 дней в году лежит снег. Мессояха — территория сплошного распространения вечномерзлых грунтов. Все это накладывает свои особенности на жизнь и работу вахтовиков.

Да и недра не хотят так просто отдавать нефть — запасы относятся к трудноизвлекаемым. Нефть вязкая, плотная, смолистая, с низким содержанием светлых фракций, пластовая температура всего 16⁰С. А бывало, что еще и меньше.

Дорога вахтовика до месторождения начинается с вертолетной площадки в Новом Уренгое и полетом над бескрайней тундрой. Уже здесь жесткий контроль за состоянием всех направляющихся на промысел — удаленная работа накладывает свои требования по безопасности. Несмотря на то, что с ковидом в мире ситуация более-менее стабилизировалась, на месторождении обязательны масочный режим и экспресс-тесты.

1. Край тысячи озер ждет!

2. Вы когда-нибудь видели Ми-8 с wi-fi и системой развлечения на борту? Я вот увидел. Но, честно скажу, предпочел смотреть в иллюминатор и любоваться красотой.

3. Лесистые пейзажи сменились классической тундрой до горизонта.

4. Деятельность компании в тундре определена строжайшими экологическими нормами, чтобы сохранить эту красоту для наших потомков.

5. Погода в этих местах суровая. Зимой — арктическая стужа, а летом — палящая жара и надоедливые мошки.

6. Медицинский кабинет.

7. Все здания и сооружения находятся на сваях — это сделано для защиты вечной мерзлоты от оттаивания.

8. Комнаты на двоих или троих человек. Тут есть все самое необходимое.

9. На двери комнат, где спят днем после смены, вешают специальные таблички, чтобы не мешали отдыхать.

10. Те, кто остается, попадает в дружную семью товарищеской помощи и высоких технологий, чтобы добывать трудноизвлекаемые запасы нефти. А еще спорта. Сотрудники регулярно участвуют в соревнованиях, занимая победные места.

11. Для занятий спортом построен современный зал.

12. И тренажерный зал.

13. Столовая. Единственное место на ВЖК, где можно находиться без маски. Во всем комплексе – строжайший масочный режим. А кормят здесь очень сытно и вкусно.

14. Здесь есть и магазин с широким ассортиментом продуктов, «вкусняшек» и хозяйственно-бытовых товаров. Как говорят, в конце вахты он помогает разнообразить рацион. Все же 30 дней — это большой срок.

15. Запасы для столовой и магазина хранятся на складах. Скоропортящиеся продукты регулярно доставляют вертолетами и хранятся в холодильниках, остальные на стеллажах. Сейчас конец лета и полки выглядят уже пустыми. Это нормально. Основной завоз продуктов будет по «зимнику» зимой.

16. Комната отдыха. Чай, кофе и фантастическое массажное кресло.

17. Для желающих есть уголок с двумя игровыми приставками. GTA сама себя не пройдет!

18. Очень много внимания уделяется банальной чистоте. Будь то производственная площадка или жилой коридор. Есть даже шкафчики для хранения обуви. В общежитии, кстати, можно ходить только в домашних тапочках (или в бахилах).

19. Уютная швейная мастерская для ремонта одежды.

20. Арсенал стиральных машин. Работник в любой момент может сдать свои вещи в стирку. Согласитесь, когда голова не болит о том, что поесть и как постирать, то и работается куда лучше.

21. На центральной площади комплекса стоит символ Мессояхи — скульптурная композиция под названием Мэбета. В переводе с ненецкого — «сильные духом».

22. Несмотря на удаленные условия работы компания организовала комфортные бытовые условия для своих работников. Как я написал выше: на месторождении не бывает мелочей. Ни в работе, ни в быту. Поэтому «текучки» здесь нет — в компании более 72 процентов сотрудников работает более трех лет.

Хочу привезти пример одного разговора на месторождении. Я спрашиваю: а чем вы занимаетесь между вахтами? Есть ли еще работа? На что получаю ответ — зачем? Мне вполне всего хватает. Межвахту провожу с семьей и детьми.

Кстати, семейные вахты — не редкость. Например, муж работает на промысле, а его супруга в общежитии.

А напоследок хочу показать одну фотографию, которая отражает «романтику» работы на Ямале. Это комары в тундре. Хорошо, что они сидели в озере, а не на мне.

23. КОМАРЫ!

Источник: https://loveopium.ru/texnologiya/kak-zhivut-neftyaniki-na-vaxte.html