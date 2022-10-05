Какой была Мэрилин Монро до того, как о ней узнал весь мир: Редкие фотографии в стиле пин-ап…. \ Таинственная Мэрилин: 20 редких фотографий и малоизвестных фактов о самой очаровательной блондинке

Неизвестные снимки юной Мэрилин Монро в начале ее карьеры.

В 1946 году талантливый фотограф Ричард Миллер объявил, что приглашает девушек на фотосессию в стиле пин-ап. Он выбрал 19-летнюю модель Норму Джин Догерти и даже предположить не мог, что пройдёт немного времени, и она станет одной из самых знаковых персон кинематографа. Для него она была просто милой девочкой с большими амбициями. Сегодня эту коллекцию фотографий Мерилин Монро выставили на аукцион, торги будут начинаться с 80 000 долларов.

1. Норма Джин Догерти

Снимок 19-летней брюнетки, которая впоследствии стала известна как Мэрилин Монро, сделанный фотографом Ричардом К. Миллером (Richard C. Miller).

2. Первые успехи

Ричард Миллер, который был одним из первых фотографов, работавших с будущей знаменитостью, скончался в возрасте 98-ми лет в 2010 году.

3. Восходящая звезда

7 октября 2018 года снимки, сделанные Ричардом Миллером, будут проданы на аукционе в Санта-Монике (штат Калифорния).

4. Юная Мэрилин

От 60 до 80 тысяч долларов США – именно в такую приблизительную сумму оцениваются ранние фотографии Мэрилин Монро.

5. В свадебном наряде

Среди выставленных на аукцион фотографий будет снимок Мэрилин Монро в свадебном платье – том самом, в котором девушка впервые выходила замуж.

6. Очаровательная модель

Фотограф Ричард Миллер даже не подозревал, что по прошествии многих лет сделанные им снимки милой и привлекательной девушки станут настолько ценными.

7. Неповторимый шарм

Юная Мэрилин была одной из моделей, отобранных Ричардом Миллером для серии пин-ап фотографий, которые создавались специально для американских вооруженных сил.

8. Девушка с большими амбициями

Для создания великолепных снимков легендарному фотографу и юной модели пришлось сменить несколько локаций.

9. Еще не известная Мэрилин

В 1946 году снимки с будущей знаменитостью украшали мужские журналы и рекламные проспекты.

10. Успешная фотомодель

В августе 1946 года Норма Джин, после заключения контракта со студией «20 Century Fox», перекрасилась в блондинку и взяла псевдоним Мэрилин Монро.

11. На пути к славе

Повторная встреча между именитым фотографом и уже известной Мэрилин произошла на съемках фильма «В джазе только девушки» в 1959 году.

12. Редкий кадр

Ричард Миллер отметил, что работать с Мэрилин-фотомоделью было гораздо легче, чем со своенравной Мэрилин-актрисой.

13. Мэрилин Монро в начале своей карьеры

Фотограф Ричард Миллер не верил в официально объявленную версию смерти звезды.

14. Юное дарование

Среди лотов, представленных на аукционе, также будут представлены белый молитвенник Мэрилин Монро и ее договор на фотосъемку у Ричарда Миллера.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/031018/40712/?fbclid=IwAR3OhAZGGSI4M-d10FilPAjt2F4LwvqdjJMYNJh-0F63X1ZnPHwzo0ZiRgo

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Таинственная Мэрилин: 20 редких фотографий и малоизвестных фактов о самой очаровательной блондинке

Таинственная Мэрилин.

Мэрилин Монро, пленившая мир своим очарованием в середине прошлого века, и сегодня является настоящей иконой стиля и яркой звездой. После её смерти осталось много вопросов, на которые до сих пор нет ответа. В нашем обзоре собраны интереснейшие и малоизвестные факты о великолепной блондинке

1. Подарок Эйнштейна

У Мэрилин Монро был IQ 168 — выше, чем у Альберта Эйнштейна.

Также до этого показателя не дотянули Стивен Хокинг и Билл Гейтс, чей IQ равняется 160. Интересно, что Альберт Эйнштейн как-то подарил Мэрилин свое фото с автографом, которым она очень гордилась.

2. Норма Джин Мортенсон

Настоящее имя Мэрилин Монро — Норма Джин Мортенсон.

Настоящее имя Мэрилин Монро — Норма Джин Мортенсон. Норма была сиротой и в течение детства сменила одиннадцать приемных родителей.

3. Монро — брюнетка

Мэрилин Монро от рождения была брюнеткой.

Мэрилин Монро от рождения была брюнеткой, а также в начале своей карьеры подверглась пластическим операциям на подбородке и носу. Операции посоветовали ей сделать агенты. Также впоследствии по их совету она немного увеличила бюст.

4. Монро не любила бриллианты

Часть сценического образа.

Она не любила бриллианты, но использовала украшения с бриллиантами во время выступлений. Ее любимым украшением была скромная нитка жемчуга. Гламурные ювелирные изделия и бриллианты были частью ее сценического образа.

5. Мэрилин Монро заикалась

Мэрилин заикалась в стрессовых ситуациях.

Она была заикой в детстве и в подростковом возрасте, но по мере взросления этот недуг прошел. Тем не менее, в стрессовых ситуациях Мэрилин снова начинала заикаться.

6. Платье за $3,6 миллиона

Ее платья и сегодня стоят очень дорого.

Платье, которое она носила, когда спела песню "С Днем Рождения" президенту Кеннеди, было продано более чем за 1 миллион долларов шестнадцать лет назад. Белое платье из фильма "Зуд седьмого года" продали за 3,6 миллиона в 2011 году.

7. Синатра, мафия, слухи…

Последнюю ночь своей жизни Мерлин провела в особняке Фрэнка Синатры.

Последнюю ночь своей жизни она провела в особняке Фрэнка Синатры — Cal Neva Lodge в компании босса мафии Сэма Джайанкана. Ходят слухи, что мафиози пытался убедить Мэрилин не делать ее отношения с г-ном Кеннеди достоянием общественности. На следующий день девушка была найдена мертвой у себя дома.

8. Специальный выпуск Playboy

Всего $ 50.

Мэрилин получила всего $ 50 за свои обнаженные фотографии. Именно такую сумму Playboy Magazine выплатил Мэрилин за ее обнаженные снимки в 1949 году Позже фото были проданы Хефнеру, который заплатил $ 500, чтобы использовать их в специальном выпуске журнала Playboy.

9. Бетховен, Моцарт, Луи Армстронг

Мэрилин любила читать.

Мэрилин любила слушать Бетховена, Моцарта и Луи Армстронга. В литературе она предпочитала Достоевского, Шоу, Сэлинджера, Хемингуэя, Тома Вулфа, Толстого, Твена и т.д.

10. Сырые яйца и молоко

Мерлин придерживалась диеты.

Мэрилин любила готовить и прекрасно это делала. Однако она постоянно придерживалась диеты и зачастую питалась только сырыми яйцами и молоком в течение нескольких дней.

11. Фицджеральд обязана Монро

Элла Фицджеральд обязана Мэрилин Монро своей карьерой.

Элла была чернокожей, и ее появление на сцене никогда не произошло бы без помощи Мэрилин, которая лично позвонила владельцу популярного голливудского клуба и пообещала приезжать в клуб каждую ночь, чтобы посмотреть на выступления Эллы.

12. Три раза в неделю в течение двадцати лет

Цветы на могиле.

Ей приносили цветы на могилу в течение двадцати лет. Как-то Мэрилин попросила своего мужа Джо Ди Маджо приносить ей цветы на могилу каждую неделю, если она умрет. Джо оказался человеком своего слова — свежие розы появлялись на ее могиле три раза в неделю в течение долгих двадцати лет.

13. Монро приняла иудаизм

Бракосочетание с драматургом Артуром Миллером.

Монро приняла иудаизм после бракосочетания с драматургом Артуром Миллером. Это произошло за год до ее смерти.

14. Мечта стать матерью

Мечте сбываются не всегда.

Она мечтала стать матерью, когда была замужем с Артуром Миллером, но все попытки привели к внематочной беременности и выкидышу.

15. Мэрилин Мэнсон

Псевдоним от Мэрилин Монро и Чарльза Мэнсона.

Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон в своём псевдониме соединил имена Мэрилин Монро и Чарльза Мэнсона, обыграв разницу между добром и злом. ТВо время интервью Мэрилин Мэнсон не раз говорил, что у Монро при её ангельском виде были и были плохие стороны, тогда как у печально известного преступника и музыканта Чарльза Мэнсона — достаточно хороших.

16. Мафия Хани

Мальтийский терьер Мэрилин.

Фрэнк Синатра подарил Мэрилин мальтийского терьера на следующий день после ее развода с Артуром Миллером, чтобы утешить ее. Собака, которую назвали Мафия Хани (или сокращенно, Маф), провела рядом с Мэрилин последние два года ее жизни.

17. Золотой глобус

Золотой глобус за роль Шугар Кейн.

Мэрилин Монро никогда не была номинирована на премию Оскар. Единственной ее наградой был Золотой глобус за роль Шугар Кейн в фильме "В джазе только девушки".

18. Волна самоубийств

Многие люди покончили с собой, когда услышали о ее смерти.

Согласно отчету Нью-Йорк Таймс, уровень самоубийств в городе резко вырос и достиг рекордно высокого уровня за последние двенадцать лет. Некоторые жертвы написали в своих предсмертных записках, что не видят причин жить, когда умерла самая замечательная и красивая женщина в мире.

19. Любимое бледно-зеленое платье

Мэрилин похоронена в любимом платье.

Мэрилин была похоронена в своем любимом бледно-зеленом платье Pucci. Она одевала это платье на пресс-конференции в Мехико в феврале 1962 года.

20. "Моя история"

Автобиография Мэрилин.

Мэрилин написала автобиографию "Моя история". Но книга была опубликована только через десять лет после ее смерти.

21. 60 дублей

Текст запоминался с трудом.

Мэрилин очень тяжело запоминала текст ролей. На фразу "Это я, Шугар" в фильме "В джазе только девушки" понадобилось 60 дублей.

https://www.youtube.com/watch?v=WQIvhotZSUw

Поклонникам творчества Мэрилин Монро будет интересно увидеть и 20 архивных цветных снимков со съемок фильма «В джазе только девушки».

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/260216/28593/