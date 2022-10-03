Siena International Photo Awards 2022
Международный фотоконкурс Siena International Photo Awards объявил победителей и призеров за 2022 год
Лауреат премии "Фотография года". Реакция пожилой женщины на лесной пожар, приближающийся к ее дому на острове Эвия (Греция).
Фото: Konstantinos Tsakalidis/Siena International Photo Awards 2022
Первое место в категории "Документальное кино и фотожурналистика". Спасение беженцев в Средиземном море.
Фото: Fabrizio Maffei/Siena International Photo Awards 2022
Первое место в категории "Подводная жизнь". Морской конек, "обнимающий" перо чайки в Мар-Меноре, Испания.
Фото: Francisco Javier Murcia Requena/Siena International Photo Awards 2022
Первое место в категории "Путешествия и приключения". Рабочие в речном порту в Пабне, Бангладеш.
Фото: Rahat Bin Mustafiz/Siena International Photo Awards 2022
Первое место в категории "Архитектура и городские пространства". Виды Дубая.
Фото: Muhammad Almasri/Siena International Photo Awards 2022
Первое место в категории "Фотографы до 20 лет". Снимок "Поцелуй меня" индонезийского фотографа Раффаэля Гунавана.
Фото: Raffael Gunawan/Siena International Photo Awards 2022
Первое место в категории "Уличная фотография". Джентльмен проходит сквозь облако подземного пара в Нью-Йорке.
Фото: Michael Kowalczyk/Siena International Photo Awards 2022
Первое место в категории "Животные в их среде обитания". Белая медведица с детенышем.
Фото: Amos Nachoum/Siena International Photo Awards 2022
Первое место в категории "Спорт в действии". Бразильянка Ана Марсела Кунья участвует в финальном заплыве на 10 км среди женщин на Олимпийских играх в Токио.
Фото: Jonne Roriz/Siena International Photo Awards 2022
Первое место в категории "Сторителлинг". История о рыжих лисах, обитающих в городе Уайтхорс на севере Канады.
Фото: Peter Mather/Siena International Photo Awards 2022
Первое место в категории "Красота природы". Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии.
Фото: Nadine Galandi/Siena International Photo Awards 2022
Первое место в категории "Завораживающие лица и персонажи". Портрет Анджелины Джоли для журнала National Geographic в честь Всемирного дня пчел.
Фото: Dan Winters/Siena International Photo Awards 2022
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6000/62042
Комментариев нет.
-
Архивы
- Октябрь 2022 (12)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
- Ноябрь 2021 (91)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий