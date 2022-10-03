Siena International Photo Awards 2022

Международный фотоконкурс Siena International Photo Awards объявил победителей и призеров за 2022 год

Лауреат премии "Фотография года". Реакция пожилой женщины на лесной пожар, приближающийся к ее дому на острове Эвия (Греция).

Фото: Konstantinos Tsakalidis/Siena International Photo Awards 2022

Первое место в категории "Документальное кино и фотожурналистика". Спасение беженцев в Средиземном море.

Фото: Fabrizio Maffei/Siena International Photo Awards 2022

Первое место в категории "Подводная жизнь". Морской конек, "обнимающий" перо чайки в Мар-Меноре, Испания.

Фото: Francisco Javier Murcia Requena/Siena International Photo Awards 2022

Первое место в категории "Путешествия и приключения". Рабочие в речном порту в Пабне, Бангладеш.

Фото: Rahat Bin Mustafiz/Siena International Photo Awards 2022

Первое место в категории "Архитектура и городские пространства". Виды Дубая.

Фото: Muhammad Almasri/Siena International Photo Awards 2022

Первое место в категории "Фотографы до 20 лет". Снимок "Поцелуй меня" индонезийского фотографа Раффаэля Гунавана.

Фото: Raffael Gunawan/Siena International Photo Awards 2022

Первое место в категории "Уличная фотография". Джентльмен проходит сквозь облако подземного пара в Нью-Йорке.

Фото: Michael Kowalczyk/Siena International Photo Awards 2022

Первое место в категории "Животные в их среде обитания". Белая медведица с детенышем.

Фото: Amos Nachoum/Siena International Photo Awards 2022

Первое место в категории "Спорт в действии". Бразильянка Ана Марсела Кунья участвует в финальном заплыве на 10 км среди женщин на Олимпийских играх в Токио.

Фото: Jonne Roriz/Siena International Photo Awards 2022

Первое место в категории "Сторителлинг". История о рыжих лисах, обитающих в городе Уайтхорс на севере Канады.

Фото: Peter Mather/Siena International Photo Awards 2022

Первое место в категории "Красота природы". Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии.

Фото: Nadine Galandi/Siena International Photo Awards 2022

Первое место в категории "Завораживающие лица и персонажи". Портрет Анджелины Джоли для журнала National Geographic в честь Всемирного дня пчел.

Фото: Dan Winters/Siena International Photo Awards 2022

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6000/62042