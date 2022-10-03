90-ЛЕТНЯЯ ЧЕШСКАЯ БАБУШКА ПРЕВРАЩАЕТ МАЛЕНЬКУЮ ДЕРЕВНЮ В ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ГАЛЕРЕЮ. РУЧНАЯ РОСПИСЬ ЦВЕТОВ НА ДОМАХ

Она большой талантище. Браво!

Помните маленькую польский деревню, где каждый дом покрыт расписными цветами? Одна 90-летняя жительница Люки (Чехия)стремится сделать свой родной город таким же очаровательным, и проводит каждую весну и лето, украшая окна и дверные рамы величественными узорами.

Агнежка Каспаркова использует яркую синюю краску и маленькую кисть, она создает сложные цветочные узоры, вдохновленные традиционными моравскими (южно чешскими) произведениями искусства. Несмотря на то, что она получила признание земляков, женщина твердит, что это ее хобби и приносит удовольствие. «Я художник», — заявила она чешским СМИ. «Мне просто нравится, и я хочу творить».

Возраст человека — это действительно просто число, особенно когда речь идет о творчестве. Прокрутите вниз, чтобы увидеть эту интересную бабушку за работой.

Источник: http://kakhacker.ru/post/30544-90-letnyaya-cheshskaya-babushka-prevrashhaet-malenkuyu-derevnyu-v-hudozhestvennuyu-galereyu-ruchnaya-rospis-tsvetov-na-domah/?fbclid=IwAR3Ls9v_vgNYqI5a9uscM86XXy2FSVMlH_TXyBNgPyZh_Hbqri2o4sUOhjg