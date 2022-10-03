15 проникновенных фотографий, которые сделала Ева Арнольд в СССР в 1966 году

Прогулка в детском садике.

«Если фотограф внимателен к своим моделям и сострадателен, ему многое дано», — говорила американский фотограф Ева Арнольд, которая вошла в мир фотографии совершенно случайно и смогла перевернуть его. Великолепные фотографии политиков и звёзд кино, сюжетов из жизни сделали её имя всемирно известным. В нашем обзоре фотографии, которые Ева Арнольд сделала во время поездки по СССР в 19606 году.

1. Расторжение брака

Молодые люди в суде во время процедуры расторжения брака. СССР, Москва, 1966 год.

2. Государственный деятель

Важный чиновник, отвечающий за торговлю с Западом. СССР, Москва, 1966 год.

3. Толстой Никита Ильич

Внук Льва Толстого, преподающий сербскохорватский в Московском университете. СССР, Москва, 1966 год.

4. Внук Льва Толстого

Толстой Никита Ильич сидящей на кресле в своем кабинете. СССР, Москва, 1966 год.

5. В очереди к мавзолею

Молодые девушки и солдаты, играющие во время ожидания в очереди на посещение мавзолея Ленина. СССР, Москва, 1966 год.

6. Лечение тяжело больных

Гидротерапия тяжело больных в психиатрической больнице. СССР, Москва, 1966 год.

7. Сбор анамнеза

Общение профессора и студентов с пациенткой психиатрической клиники. СССР, Москва, 1966 год.

8. Упорные тренировки

Упорные тренировки в цирковом училище. СССР, Москва, 1966 год.

9. В колонии для несовершеннолетних

Игра в шахматы в библиотеке колонии для несовершеннолетних преступников в Подмосковье. СССР, 1966 год.

10. Иконописец за работой

Пожилой иконописец за работой в Загорском монастыре. СССР, Московская область, 1966 год.

11. Грудное вскармливание

Мать, кормящая грудью малыша в роддоме. СССР, 1966 год.

12. Дети на прогулке

Прогулка маленьких детей в детском саду на Кубани. СССР, 1966 год.

13. Председатель колхоза

Выступающий с речью председатель колхоза на Кубани. СССР, 1966 год.

14. Субботний вечер в колхозе

Субботний вечер в одном из кубанских колхозов. СССР, 1966 год.

15. Девочка у доски

Девочка, отвечающая у доски в одной из колхозных школ на Кубани. СССР, 1966 год.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/031016/31582/?fbclid=IwAR13Jv-PEmPbcnVg80BZzZh75XGfLBKnceLRaY65LvARf94e0YgWygGR6j4