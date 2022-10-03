15 проникновенных фотографий, которые сделала Ева Арнольд в СССР в 1966 году
Прогулка в детском садике.
«Если фотограф внимателен к своим моделям и сострадателен, ему многое дано», — говорила американский фотограф Ева Арнольд, которая вошла в мир фотографии совершенно случайно и смогла перевернуть его. Великолепные фотографии политиков и звёзд кино, сюжетов из жизни сделали её имя всемирно известным. В нашем обзоре фотографии, которые Ева Арнольд сделала во время поездки по СССР в 19606 году.
1. Расторжение брака
Молодые люди в суде во время процедуры расторжения брака. СССР, Москва, 1966 год.
2. Государственный деятель
Важный чиновник, отвечающий за торговлю с Западом. СССР, Москва, 1966 год.
3. Толстой Никита Ильич
Внук Льва Толстого, преподающий сербскохорватский в Московском университете. СССР, Москва, 1966 год.
4. Внук Льва Толстого
Толстой Никита Ильич сидящей на кресле в своем кабинете. СССР, Москва, 1966 год.
5. В очереди к мавзолею
Молодые девушки и солдаты, играющие во время ожидания в очереди на посещение мавзолея Ленина. СССР, Москва, 1966 год.
6. Лечение тяжело больных
Гидротерапия тяжело больных в психиатрической больнице. СССР, Москва, 1966 год.
7. Сбор анамнеза
Общение профессора и студентов с пациенткой психиатрической клиники. СССР, Москва, 1966 год.
8. Упорные тренировки
Упорные тренировки в цирковом училище. СССР, Москва, 1966 год.
9. В колонии для несовершеннолетних
Игра в шахматы в библиотеке колонии для несовершеннолетних преступников в Подмосковье. СССР, 1966 год.
10. Иконописец за работой
Пожилой иконописец за работой в Загорском монастыре. СССР, Московская область, 1966 год.
11. Грудное вскармливание
Мать, кормящая грудью малыша в роддоме. СССР, 1966 год.
12. Дети на прогулке
Прогулка маленьких детей в детском саду на Кубани. СССР, 1966 год.
13. Председатель колхоза
Выступающий с речью председатель колхоза на Кубани. СССР, 1966 год.
14. Субботний вечер в колхозе
Субботний вечер в одном из кубанских колхозов. СССР, 1966 год.
15. Девочка у доски
Девочка, отвечающая у доски в одной из колхозных школ на Кубани. СССР, 1966 год.
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/031016/31582/?fbclid=IwAR13Jv-PEmPbcnVg80BZzZh75XGfLBKnceLRaY65LvARf94e0YgWygGR6j4
Комментариев нет.
-
Архивы
- Октябрь 2022 (12)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
- Ноябрь 2021 (91)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий