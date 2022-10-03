Трагедия на стадионе в Индонезии: сотни погибших и раненых.

Фото: Associated Press

На стадионе Канжурухан в Маланге (Восточная Ява, Индонезия) в результате давки и беспорядков после футбольного матча погибли не менее 182 человек, около 300 получили ранения и травмы, передает агентство Reuters.

Главный инспектор полиции Восточной Явы Нико Афинт сообщил агентству, что болельщики проигравшей стороны после матча вышли на поле, а полицейские применили слезоточивый газ, чтобы остановить беспорядки. После этого началась давка.

По предварительным данным, множество людей было затоптано. Многие пострадали от слезоточивого газа. Полицейские избивали дубинками фанатов, выбежавших на футбольное поле.

Фанаты переворачивали и поджигали автомобили полиции.

Информация о жертвах и обстоятельствах этого трагического происшествия уточняется.

Местные власти отмечают, что стадион Канжурухан во время проведения матча был переполнен.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/2oct2022/indonesia_110.html