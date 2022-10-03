Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Трагедия на стадионе в Индонезии: сотни погибших и раненых.

Трагедия на стадионе в Индонезии: около 130 погибших, сотни раненых. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

На стадионе Канжурухан в Маланге (Восточная Ява, Индонезия) в результате давки и беспорядков после футбольного матча погибли не менее 182 человек, около 300 получили ранения и травмы, передает агентство Reuters.

Трагедия на стадионе в Индонезии: около 130 погибших, сотни раненых. Фоторепортаж

Главный инспектор полиции Восточной Явы Нико Афинт сообщил агентству, что болельщики проигравшей стороны после матча вышли на поле, а полицейские применили слезоточивый газ, чтобы остановить беспорядки. После этого началась давка.

Трагедия на стадионе в Индонезии: около 130 погибших, сотни раненых. Фоторепортаж

По предварительным данным, множество людей было затоптано. Многие пострадали от слезоточивого газа. Полицейские избивали дубинками фанатов, выбежавших на футбольное поле.

Трагедия на стадионе в Индонезии: около 130 погибших, сотни раненых. Фоторепортаж

Фанаты переворачивали и поджигали автомобили полиции.

Трагедия на стадионе в Индонезии: около 130 погибших, сотни раненых. Фоторепортаж

Информация о жертвах и обстоятельствах этого трагического происшествия уточняется.

Трагедия на стадионе в Индонезии: около 130 погибших, сотни раненых. Фоторепортаж

Местные власти отмечают, что стадион Канжурухан во время проведения матча был переполнен.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/2oct2022/indonesia_110.html

03.10.2022 - Posted by | Я умерЪ...

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