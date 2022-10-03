Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Последствия урагана "Иэн" на юге США.

Фото: Associated Press

Десятки людей стали жертвами урагана "Иэн" в американском штатах Флорида и Северная Каролина.

Местные власти сообщают, что около десяти тысяч человек в настоящее время считаются пропавшими без вести. Однако это связано, прежде всего, с проблемами телекоммуникационных сетей.

Ураган лишил доступа к электроэнергии несколько миллионов потребителей и парализовал работу телекоммуникационных сетей и местных аэропортов.

Тропический шторм вызвал обширные наводнения. Ураган срывал крыши с домов и вырывал с корнями деревья.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/2oct2022/ian_120.html

03.10.2022 - Posted by | Природа...

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