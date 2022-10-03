Молитвы и обряды в канун Судного дня.
Фото: Flash90
Верующие евреи продолжают собираться у Стены Плача в Старом городе Иерусалима для чтения традиционных молитв "Слихот". Эти молитвы читали накануне праздника Рош а-Шана (еврейского нового года). Их продолжают читать в канун Йом Кипур (Дня Искупления, Судного дня).
В первые дни нового года можно увидеть верующих евреев около моря, озера, реки или просто рядом с бассейном или большим аквариумом, проводящих церемонию Ташлих ("Ты выбросишь"). Название церемонии – цитата из книги пророка Михи: "И Ты выбросишь в пучину морскую все грехи наши" (7:19).
Перед Судным днем многие религиозные евреи совершают также обряд искупления – "капарот". В ходе ритуала верующие трижды вращают над головой живую птицу, обычно повторяя: "Это – замена мне, это – вместо меня, это – мой выкуп". Потом птицу забивают, а мясо раздают бедным. Ритуал, вызывающий недоумение многих светских граждан и гнев со стороны защитников прав животных, согласно религиозной еврейской традиции призван побудить человека раскаяться в своих грехах и заново осмыслить свои поступки.
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/3oct2022/yk_115.html
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