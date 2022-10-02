Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

26 портретов животных от британца, который не умеет рисовать, но всё равно создаёт шедевры

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Британец с детективным именем Эркюль Ван Вулфвинкль не какой-нибудь профессиональный художник, однако его работы пользуются серьёзной популярностью. Мужчина нащупал свой стиль, и его неумелые попытки срисовывать объекты с фотографий очень заходят людям.

Эркюль рисует животных на заказ за пожертвования, которые он перечисляет благотворительной организации Turning Tides, помогающей бездомным людям.

И дело благое, да и сами рисунки в некоторым смысле тянут на звание шедевра. Смотрите сами!

1. Ваффл

2. Винни

3. Донни

4. Эрни

5. Флэпджек

6. Хэтти

7. Виллоу

Эркюль не скрывает, что до этого проекта никогда не пытался рисовать, но у него явно есть некий талант и уж точно чувство юмора!

8. Чарли

9. Минни

10. Айс

11. Неназванный кот, принадлежащий Дэвиду Кеннеди

12. «Не знаю, как его зовут, но я назвал его Майком Синатрой»

А вы разве не хотели бы обзавестись рисунком вашего любимца в этом неповторимом стиле?

13. Китти

14. Флосси

15. «Я не знаю, как их зовут, но я звал их Себастьян Танго и Даррен Минту»

16. Поппи и Руби

17. Олив

18. Тайсон

19. Танго

20. Поппи

Какова стоимость такого портрета? Немалая — 299 фунтов стерлингов или 30 тысяч рублей. Но зато смотрите, как круто выглядит итоговый результат! Да и благому делу помочь ведь очень приятно.

21. «Меховой шар, принадлежащий Линдси»

22. Дейв

23. Неназванные лошади, принадлежащие Бекки

24. Тутс

25. Делайла

26. «Не могли бы вы нарисовать мне моего карликового кота?»

Источник: twizz.ru

Источник: https://turba-urba.org/26-portretov-zhivotnykh-ot-britantsa-kotoryi-ne-umeet-risovat-no-vsio-ravno-sozdaiot-shedevry/?fbclid=IwAR1pdPcFzDFuwAZAz1oDuVITIAUaYuqqXPyJk2VLs7lZSjICs8tzEnNg710

02.10.2022 - Posted by | Животные, Креатив...

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