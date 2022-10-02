Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Кикисобла или принцесса Анджелина – дочь индейского вождя, которую не смогли отправить в резервацию

Принцесса Анджелина, фотограф Эдвард Кертис.

Принцесса Анджелина, фотограф Эдвард Кертис.

В 1895 году известный американский фотограф Эдвард Кертис фотографировал коренных жителей Америки и сделал фотографию пожилой морщинистой женщины в красном платке. За «труды» фотограф заплатил ей доллар. Тогда он не знал, что его фото имеет особую ценность. Оказалось, что старая индейская женщина с выветренными бровями и опустившимися книзу уголками губ никто иная, как принцесса Анджелина — старшая дочь предводителя племени суквомишей Сиэтла

Родилась Анджелина (ее имя на родном языке лушуцид было «Кикисоблу») в 1820 году в Лешутсиде, близ современного Сиэтла. Она была первой дочерью Сиэтла, предводителя племени суквомишей и дувомишей (именно в его честь был назван город Сиэтл).

Принцесса Анджелина в 1893 году, фотограф Франк ла Роше.

Принцесса Анджелина в 1893 году, фотограф Франк ла Роше.

Когда американские поселенцы прибыли на территорию современного штата Вашингтон, вождь Сиэтл подружился с Дэвидом Суинсоном Мейнардом. Когда Мейнарда Кэтрин Мэйнард увидел юную красавицу Кикисоблу, то сказала ей: «Вы слишком хорошо выглядите для женщины, которая носит такое имя. Я буду назвать Вас Анджелиной».

Принцесса Анджелина в 1896 году, фотограф Эдвард Кертис.

Принцесса Анджелина в 1896 году, фотограф Эдвард Кертис.

В 1855 году, когда Анджелине было 35 лет, согласно Пойнт-Эллиотскому договору все индейцы суквомиши со своих земель должны были переселиться в резервацию. Но она проигнорировала это распоряжение и жила в крохотном деревянном домике с видом на море между Пайк и Пайн Стрит.

Примерно 1891-1895 годы, фотограф Эдвард Кертис.

Примерно 1891-1895 годы, фотограф Эдвард Кертис.

Принцесса Анджелина осталась верна своим корням, но теперь ей приходилось самой зарабатывать на жизнь. Она стирала бельё и плела корзины, которые сначала продавала сама, затем стала изготавливать по заказу антикварного магазина «Ye Olde Curiosity Shop». Кстати, магазин этот существует до настоящего времени и известен своей богатой коллекцией индейских артефактов. Можно сказать, что принцесса Анджелина жила одновременно в двух мирах: в одном она была гордой дочерью вождя (но этот мир постепенно становился все более похожим на мираж), а в другом — горожанкой.

Открытка с изображением принцессы Анджелины и ее домика, фотограф Эдвард Кертис.

Открытка с изображением принцессы Анджелины и ее домика, фотограф Эдвард Кертис.

Годы шли. Принцесса Анджелина постарела, у нее развился артрит, но она продолжала выполнять ставшую привычной за много лет для неё работу. У Анджелины было достаточно много друзей среди семей-основателей. Они часто навещали её и приглашали в гости.

Старушка, которую знал весь Сиэтл.

Старушка, которую знал весь Сиэтл.

Хотя на аристократку Анджелина была похожа очень мало — согнутая, морщинистая, с красным платком на голове и в шали, медленно ковыляющая, опираясь на трость; нередко ее видели сидящей на обочине и перебирающей чётки – памятуя о её происхождении, её называли принцессой. В обиду себя эта милая старушка не давала и запросто могла запустить камнем в мальчишек, которые кривлялись и дразнили её – так сказать, для острастки.

Фотография принцессы Анджелины, фотограф Дариус Кинси.

Фотография принцессы Анджелины, фотограф Дариус Кинси.

Как и её отец, принцесса Анджелина была крещена в католической церкви и до конца своих дней была добропорядочной христианкой. 29 мая 1896 года её не стало. Она была последней из прямых потомков Великого вождя Сиэтла. Анджелине устроили достойные похороны в сиэтлской Церкви Богоматери Доброй Помощи. Правда, из уважения к родовым традициям гроб для дочери вождя сделали в форме каноэ. Газета Chronicle of Holy Names Academy в тот день писала: «Доброта и щедрость жителей Сиэтла к дочери вождя… проявилась в похоронной церемонии, которая прошла в Церкви Богоматери Доброй Помощи. Церковь была великолепно украшена; на катафалке, драпированном в траур, в гробу в виде каноэ покоились бренные останки Принцессы Анджелины».

Надгробный камень принцессы Анджелины, фотограф Эдвард Кертис.

Надгробный камень принцессы Анджелины, фотограф Эдвард Кертис.

Последней просьбой принцессы Анджелины было похоронить ее рядом со старым другом — отцом-основателем Генри Йеслером на Кладбище Лейк-Вью на Капитолийском холме. В 1958 году на её могиле установили камень с мемориальной плитой. В её честь назван парк и несколько улиц в Сиэтле.

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=BIl7Ycck_bY&t=4s

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/011016/31589/?fbclid=IwAR2hAOmAMdmflFjAcC2YVKeeF6Xl3bcuwBRjcw2eaqzXaNISFHjUgrDtSUU

02.10.2022 - Posted by | Немного истории...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: