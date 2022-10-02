Где построили самую большую бревенчатую избу высотой в 7 этажей, и что с ней теперь

Русь-Матушка во все века славилась рубленными избами. И неважно, были ли это княжеские терема, боярские усадьбы или крошечные крестьянские избы, они считались символом страны. Как оказалось, и в заокеанских странах такое строительство было в почете. В Соединенных Штатах Америки, например, нашлись мастера, которые построили 7-этажное строение из цельных бревен с еще сохранившейся корой площадью около 2 тыс. «квадратов», тем самым побив все существующие рекорды. Так что же подвигло американских зодчих построить такое масштабное здание, и что с ним теперь?

The Forestry Building Portland – самая большая бревенчатая постройка в мире (фото 1959 года). | Фото: amusingplanet.com.

Сувенирная открытка с изображением «Здания лесного хозяйства» с выставки Льюиса и Кларка 1905 год. | Фото: offbeatoregon.com.

Как ни странно это звучит, но не русские зодчие побили рекорд строительства самого большого бревенчатого сооружения в мире, а американские. И случилось это не от переизбытка древесины или для того, чтобы потешить свои амбиции, а как наоборот, экономический кризис вынуждал власти некоторых городов на кардинальные шаги для привлечения в свои края инвестиций, передовых идей и покупателей, готовых платить за ту продукцию, которой у них нет.

Строительство The Forestry Building Portland велось по проекту архитектора Иона Льюиса. | Фото: vintageportland.wordpress.com.

Для возведения впечатляющих размеров сруба было выделено пол гектара земли («Здание лесного хозяйства», Портленд).

Историческая справка: на рубеже XX века город Портленд, что в штате Орегон, был крупным экономическим центром с процветающим зерновым хозяйством и крупнейшей мукомольной промышленностью, не имеющей аналогов во всей стране лесной промышленностью и быстро растущим морским портом. Его лесопромышленный комплекс стал самым востребованным на Тихоокеанском побережье благодаря обширному орегонскому лесу, преимущественно состоящему из пихты Дугласа, западного болиголова, красного кедра и клена с большими листьями. Но экономический кризис не пощадил и этот богатый природными ресурсами регион.

При строительстве выставочного павильона The Forestry Building Portland было использовано около 305 тыс. кубометров древесины. | Фото: amusingplanet.com.

Высота масштабного сооружения из цельных бревен достигает 22 метров («Здание лесного хозяйства», Портленд). | Фото: offbeatoregon.com.

В попытке стимулировать экономику некоторые из самых богатых и влиятельных бизнес-лидеров Портленда решили провести международную ярмарку, которая, впоследствии, еще раз подчеркнула непревзойденное величие и могущество региона. Благодаря их стараниям в 1905 году была организована Столетняя выставка Льюиса и Кларка, которая длилась четыре месяца. За это время город посетило более 1,6 млн человек из 21 страны мира.

Общая площадь сооружения составляет около 2 тыс. кв. метров («Здание лесного хозяйства», Портленд). | Фото: vintageportland.wordpress.com.

Международную выставку Льюиса и Кларка в Портленде посетило более 1,6 млн человек из разных стран мира (The Forestry Building Portland). | Фото: bygonely.com.

Именно в рамках проведения грандиозной ярмарки и был построен гигантский павильон – «Здание лесного хозяйства Портленда» (The Forestry Building Portland). На выставочной площадке возвышались десятки зданий, украшенных архитектурными изысками (купола, арочные дверные проемы, крыши красного цвета, коллекции мраморных статуй, и многое другое). Больше всех расстаралась Франция, выделившая огромные суммы на свои экспонаты, и павильон, являющийся точной копией гостиной короля Людовика XIV.

54 колонны из стволов вековой пихты Дугласа диаметром 1,8 м поддерживают центральную часть павильона («Здание лесного хозяйства», Портленд). | Фото: vintageportland.wordpress.com.

Между колоннами из гигантских деревьев установлены балконы для особо важных гостей (The Forestry Building Portland).

Но самое неизгладимое впечатление все же оставило «Здание лесного хозяйства» – гигантских размеров сооружение площадью почти 2 тыс. «квадратов» и высотой в 7-єтажный дом (22 метра). Главной изюминкой строительства стали огромные бревна с корой, которые служили основой конструкции павильона. Большая часть многовековых деревьев была куплена американским бизнесменом и филантропом Саймоном Бенсоном и привезена из округа Колумбия (штат Орегон). Их доставляли так бережно, что кора полностью сохранилась на стволах.

Знатные дамы на одном из балконов для VIP-персон («Здание лесного хозяйства», Портленд). | Фото: amusingplanet.com.

По сведениям авторов Novate.ru, для внутреннего убранства павильона лесного хозяйства использовались колонны из 54 массивных неочищенных бревен пихты Дугласа, при этом диаметр каждого ствола составлял не менее 1,8 м. Эта бревенчатая конструкция поддерживала крестообразный проход, освещенный потолочными окнами из-за чего, создавалось впечатление, что гигантское помещение без крыши.

Стоит упомянуть, что в выставочном павильоне были представлены не только образцы продукции лесной промышленности, в ней посетителей могли увидеть захватывающую таксидермическую экспозицию (выставка чучел) из местных представителей фауны, а также экспонаты, демонстрирующие богатые природные ресурсы Орегона, артефакты и колоритные фотографии из жизни и быта коренных американцев.

Стеклянный потолок на высоте 22 метров производит захватывающее впечатление (памятная открытка Международной выставки Льюиса и Кларка). | Фото: amusingplanet.com.

Центральная площадь павильона выделена под экспонаты, демонстрирующие богатые природные ресурсы Орегона (The Forestry Building Portland). | Фото: | Фото: offbeatoregon.com.

Примечательно: Организаторы выставки не зря так постарались при строительстве «Здания лесного хозяйства», они пытались побить рекорд, и им это действительно удалось. После официальных замеров строение было признано самым большим помещением в мире, построенным из цельных бревен с корой. Правда, Книги рекордов Гиннесса тогда не существовало, поэтому документально это не подтверждено.

Захватывающая таксидермическая экспозиция в «Здании лесного хозяйства» (Портленд, 1905 г.). | Фото: digitalcollections.ohs.org.

Выставочный павильон «Здания лесного хозяйства» стал достопримечательностью Портленда.

К сожалению, дальнейшая судьба столь примечательной избы не была такой радужной, как ожидалось. После окончания выставки масштабный павильон The Forestry Building был приобретен властями города Портленд для использования в качестве помещения для проведения мероприятий и ярмарок, но не задалось. Огромный массив древесины, которую не успели качественно подготовить к строительству (не выдержана технология сушки и пропитки), подвергался не только погодно-климатическому влиянию.

Несколько пожаров удалось локализовать без драматических последствий (The Forestry Building Portland, 1940 год). | Фото: amusingplanet.com.

Частые пожары, возникающие в округе, становились главной угрозой зданию, особенно оно пострадало в 1914 г. и в 1940 г. Благодаря слаженным действиям пожарных служб трагических последствий удалось избежать, но в реставрацию власти не собирался вкладывать деньги, при этом и не давали разрешение на демонтаж объекта для спасения особо ценных пород деревьев. В течение многих лет здание лишь разрушалось и находилось в аварийном состоянии.

Экспозиция после реставрации в 1950 году (The Forestry Building Portland). | Фото: stumptownblogger.typepad.com.

К счастью, поезд перевозивший лес сохранился по сей день (World Forestry Center Discovery Museum). | Фото: amusements-parks.com.

Наконец, в 1950-х годах Торговая палата собрала достаточно денег, чтобы начать ремонт разрушающейся конструкции. Помимо реставрации деформированных от влаги и пожаров элементов были восстановлены и расширены экспозиции. На территории выставочного павильона появился даже старый лесозаготовительный поезд, ставшее уже раритетным оборудование, используемое при заготовке и переработке древесины. Очень быстро «Здание лесного хозяйства» стало излюбленным местом для экскурсий местных школьников. Туда наведывались и горожане, приезжали и гости из других городов, чтобы своими глазами увидеть исторические ценности региона.

В августе 1964 г. короткое замыкание стало роковым для «Здания лесного хозяйства Портленда». | Фото: | Фото: vintageportland.wordpress.com.

Жители Портленда с грустью наблюдали за тем, как полыхает их достопримечательность (вырезки из газет 1964 года). | Фото: bygonely.com.

Такая идиллия продлилась до 17 августа 1964 года, в ту злополучную ночь случилось короткое замыкание старой проводки, и The Forestry Building сгорел дотла. «Пламя было высотой почти в десять этажей, – делился своими впечатлениями очевидец. – Огонь освещал небо на многие километры, окрестности были в оранжевом зареве. Жара была такой сильной, что окна с треском лопались, а осколки вылетали наружу. Пепел размером с большие снежинки усыпал землю в радиусе полутора километров от строения. Это было сюрреалистичное, захватывающее, в то же время и очень грустное зрелище».

Вместо сгоревшего павильона построили выставочный центр World Forestry Center Discovery Museum (Портленд, США).

После пожара общественность вместе с представителями лесной промышленности, организовали Западный институт лесного хозяйства, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту. В Вашингтонском парке было построено новое, более огнестойкое здание, спроектированное орегонским архитектором Джоном Сторрсом. В 1971 г. после окончания строительства оно еще называлось «Зданием лесного хозяйства», но в 1986 г. было переименовано на World Forestry Center Discovery Museum «Открытий музей всемирного лесного хозяйства», чтобы «отразить обновленное внимание центра к лесному хозяйству в глобальном масштабе».

Источник: https://novate.ru/blogs/151121/61246/?fbclid=IwAR2kkSFw3Lpe2lLReyHm9D-wQHcOn0xF6Zl1Qr87pTh2LaWtIGtkSNhqw_g