24 фото, которые настолько впечатляют, что это не объяснить словами
В мире есть столько чудес, которые если бы были нарисованы художниками — выглядели бы нереалистично и претенциозно. Но когда видишь это на снимках профессиональных фотографов — ощущение восторга просто захлестывает, пишет Porque no se me ocurrio.
Представленная подборка — это нечто неописуемое, неповторимое и необычное. В них содержится тайна, эмоции, изысканные цвета и фантастические сочетания, которые оставят вас в полном восхищении!
Ничего не говорите — просто наслаждайтесь!
1. Прогулка на каяке среди касаток у берегов Аляски, 2016.
2. Лучшее фото, которое вы увидите сегодня.
3. Тень этого айсберга делит мир на 4 СОВЕРШЕННЫХ КВАДРАТА.
4. Величественная норвежская лесная кошка. Да, она оранжевая!
5. Зимняя Камчатка, Россия.
6. Озеро Роза, Сенегал.
7. Вулканические молнии, Япония.
8. Фермер, Вьетнам.
9. Пустыня в Намибии, Африка.
10. Закат на пляже Пенсакола, США.
11. Олимпийский национальный парк, США.
12. Морской котик, США.
13. Озеро Натрон, Танзания.
СПОНСОРСКИЙ КОНТЕНТ
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14. Парк Дайго-Джи, Япония.
15. Собачья повозка в Гренландии.
16. Голубой пруд, Хоккайдо, Япония.
17. Тень горы Фудзи (длина 24 км!), Япония.
18. Юньнань, Китай.
19. Березовая роща, Россия.
20. Казбеги, Грузия.
21. Рапсовое поле в Лиюпинг, Китай.
22. Там, где встречаются Северное и Балтийское моря.
23. Сверкающие кальмары, Япония.
24. Пустыня Намиб сливается с морем.
И что, вы видели что-то красивее?
Источник: lifter.com.ua/
Источник: https://all4soul.com/24-foto-kotoryie-nastolko-vpechatlyayut-chto-eto-ne-obyasnit-slovami/?fbclid=IwAR3AF-TVzy_cVnl1hBmw8z_tBmDG0b1ZTzVZnaNiFVC0qA6Log5McsLMeXs
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