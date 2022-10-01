Находки древности, от которых мурашки по телу: 13 фото

Человечество долгие тысячелетия развивалось, прежде чем прийти к нынешнему прогрессу и темпу жизни. В разных уголках мира это происходило по-разному, именно поэтому находки Древнего Китая так отличаются от наследия Римской империи, Древнего Египта, от того, что осталось после Инков или Ацтеков. И по сей день археологи находят остатки древности, которые завораживают и раскрывают былые времена с новой, доселе неизвестной стороны.

1. Человеческие следы, найденные в национальном парке в Нью-Мексико. Им около 23 000 лет

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2. Шведский военный корабль "Васа". Он затонул в 1628 году менее чем в миле от берега во время своего первого плавания и был поднят со дна моря спустя 333 года

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3. В подводном городе Гераклионе найден начертанный на плитах Указ Саиса. Создан по приказу фараона Нектанебо I (378-362 год до н.э.)

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4. Палитра художника из Древнего Египта, эпохи Аменхотепа III. Ей примерно 3400 лет

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5. Археолог, восстанавливающий фреску "Леда и лебедь", похороненную в Помпеях

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6. Кольцо эпохи викингов с надписью "для Аллаха", найденное в могиле женщины, которая была похоронена 1200 лет назад в Бирке, в 25 км к западу от современного Стокгольма. Кольцо представляет собой уникальное материальное доказательство прямого контакта викингов с халифатом

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7. Мозаика найденная под виноградником в Италии, в провинции Верона, недалеко от города Неграр

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8. Потолок 2000-летнего храма Хатхор в Дендере, Египет

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9. Одна из хорошо сохранившихся повозок 4000-летней давности, обнаруженных в селе Лчашен в окрестностях озера Севан. Изготовленные из дуба, они являются самыми старыми известными повозками в мире. В настоящее время находятся в Музее истории Армении

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10. Цилиндр Авраама Линкольна

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11. Золотой слиток с отметками монетного двора, найденный на испанском корабле затонувшем в 1622 году

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12. Скульптуры бизонов возрастом 14 000 лет, найденные в пещере Ле Тюк д’Одубер. Арьеж, Франция

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13. Древний знак "берегись собаки" 2000-летней давности. Найден перед домом римского поэта в Помпеях

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Источник: https://do-slez.com/interesnoe/13038-nahodki-drevnosti-ot-kotoryh-murashki-po-telu-13-foto.html?fbclid=IwAR3CCu4ISMKQ0mWtPulU-xl7Bo06Cngn5x5wRXdWvq042GiBoeXzDa2Xn5w