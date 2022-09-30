О чем расказывают аллегорические портреты из еды, которые 500 лет назад создавал итальянец Джузеппе Арчимбольдо

Творчество итальянского живописца Джузеппе Арчимбольдо отличается необычным стилем написания уникальных портретов из предметов флоры и фауны. Он умудрялся мастерски изображать съедобные элементы на холсте, которые в своей совокупности образовывали человеческий образ. Искусство живописца считается радикальным и аллегорическим. Ним восхищаются не одно столетие. Своей необычной портретной манерой изображения художник провел параллель между миром природы и человеком, выводя восприятие на новые уровни.

Необычная манера портретной живописи

Необычная манера портретной живописи. Фото: https://www.livemaster.ru

Портретная живопись являлась доминирующим видом искусства многих столетий. Однако итальянский живописец Джузеппе Арчимбольдо показал особенное видение этого жанра. Он с помощью натюрморта разнообразил портретную тематику, создавая экстраординарные, гротескные композиции.

Некоторые исследователи творчества художника пытаются понять, являются ли картины мастера плодом невменяемости или они навеяны духом эпохи Возрождения, которая известна своим символизмом, новшествами и тайнами. Работы Арчимбольдо парадоксальны и аллегоричны. Ведь манера восприятия человеческого тела художником является для многих исследователей его творчества странной.

Так картину «Овощи в миске» или «Садовник» можно воспринимать как в обычном, так и в перевернутом виде. Мастер изобразил на холсте натюрморт, который в перевернутом состоянии является портретом. Искусствоведы считают, что художник сначала создавал натюрморты, а с помощью их вращения находил их сходство с человеческими лицами.

Такое новшество в живописи отвечало духу эпохи Возрождения. Зрителям нравилась такая манера изображения. Они получали удовольствие от разгадывания такой необычной головоломки, как картины Арчимбольдо. В ХХ веке работы живописца стали предметом исследований ученых, которые занимались оптическими иллюзиями на полотнах, связанными с распознаванием объектов.

Как император Максимилиан II повлиял на творчество Арчимбольдо

Арчимбольдо передавал на холсте человеческий облик через времена года. Фото: https://www.livemaster.ru

Радикальное творчество художника приходится на момент правления императора Максимилиана II. Именно в это время Арчимбольдо начал писать свои необычные портреты, став придворным живописцем. Он преподнес правителю картины двух серий — «Времена года» и «Элементы» в канун Нового 1563 и 1564 года соответственно.

Император поддерживал творчество итальянца. Он разрешил ему пользоваться своими коллекциями редкой флоры и фауны для создания его удивительных картин из природных элементов. Арчимбольдо передавал на холсте человеческий облик через времена года, творчески подойдя к представлению о природе, основав, таким образом, новый художественный стиль – маньеризм.

Особой популярностью пользовалась коллекция работ под названием «Четыре сезона». В ней художник изобразил портреты, написанные с помощью изображения растений и их элементов всех четырех сезонов. Говорят, картины так понравились Максимилиану II, что он сделал заказ у художника на такую же серию работ, чтобы преподнести политическому союзнику — курфюрсту Саксонскому.

«Четыре сезона»

Четыре сезона. Фото: https://www.livemaster.ru

«Четыре сезона» Джузеппе Арчимбольдо представляет собой яркий пример маньеризма, когда в работах четко прослеживается тесная связь между человеком и природой. Каждая аллегорическая работа художника – олицетворение определенного времени года. Внимательно присмотревшись к каждому изображению, можно увидеть мельчайшие детали написанных предметов.

Весна. Фото: https://www.livemaster.ru

«Весна» изображена прекрасной женщиной. Рассмотрев вблизи картину, можно увидеть, что волосы, кожа и одежда созданы из удивительных весенних цветов. Каждый элемент женского образа представлен в самых малых деталях. Лицо – розовые и белые цветы, нос – бутон лилии, а ухо – тюльпан. Прическу молодой женщины составляют великолепные цветы широкой цветовой гаммы, а платье – множество зеленых растений.

Лето: Фото: https://www.livemaster.ru

Присмотревшись к «Лету» вблизи, кажется, что изображение – это воплощение мечты зеленщика. На картине изображены сезонные фрукты и овощи, которые ярким пятном выделяются на затемненном фоне. Однако при дальнем рассмотрении возникает очертание лица, составленное из летних плодов, характерных для теплого солнечного периода.



«Осень» представлена очертаниями мужчины, тело которого состоит из сломанной деревянной бочки, лицо – из созревших осенних фруктов и овощей. Изображение символизирует плодородное время года.

Осень. Фото:https://www.livemaster.ru

Завершающей серию «Четыре сезона» является картина «Зима». На холсте изображен дряхлый старик, одетый в соломенный коврик, который должен защитить его от холода. У старого человека морщинистая кожа из потрескавшейся коры дерева, его глаз скрывается глубоко в древесине, губы представлены грибом. Однако мрачность безрадостной атмосферы смягчают два ярких элемента – апельсин и лимон на ветке.

Зима. Фото: https://www.livemaster.ru

Императору Максимилиану II очень понравилась коллекция картин о временах года. Поэтому в качестве признательности художнику, он совместно со своими придворными принял участие в фестивале под чутким руководством Арчимбольдо, где все были одеты как образы, представленные на картинах живописца.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/290922/54358/