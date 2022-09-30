НОВОСТИ МИРА
Одиннадцатый этап чемпионата мира по ралли 2022 WRC в Окленде, Новая Зеландия
Фото: Zuma/ТАСС
Последствия обрушения тропического урагана "Иэн" на штат Флорида на юго-востоке США
Фото: AP/ТАСС
Модель Белла Хадид представляет творение из коллекции французского дизайнера Изабель Маран на Парижской неделе моды
Фото: EPA/Vostock-photo
В Чехии проходит 20-й фестиваль воздушных шаров
Фото: Zuma/ТАСС
Игры кочевников в турецкой Бурсе
Фото: Mustafa Yilmaz/Anadolu Agency via Getty Images
Цветочные композиции представлены на выставке "Икебана" в Мумбаи
Фото: EPA/Vostock-photo
В Тайланде проходит ежегодный вегетарианский фестиваль
Фото: Lauren DeCicca/Getty Images
Знак Голливуда реставрируют в Лос-Анджелесе
Фото: EPA/Vostock-photo
Китай отмечает День мучеников
Фото: EPA/Vostock-photo
В Великобритании выпустили памятные монеты достоинством 50 пенсов и 5 фунтов с официальным портретом короля Карла III
Фото: AP/ТАСС
Актер Джордж Клуни и его супруга Амаль на вручении премии благотворительного фонда Джорджа Клуни "За справедливость" в Нью-Йорке
Фото: EPA/Vostock-photo
Акции против повышения цен на топливо и роста стоимости жизни продолжаются в Гаити
Фото: EPA/Vostock-photo
В Париже проходит неделя моды
Фото: EPA/Vostock-photo
В результате обрушения автомобильного моста в бразильском штате Амазонас погибли не менее трех человек, 14 получили ранения
Фото: EPA/ТАСС
Акции протеста в Международный день безопасного аборта в Мехико
Фото: Daniel Cardenas/Anadolu Agency via Getty Images
Выставка рождественских игрушек Hamleys в Лондоне
Фото: Aaron Chown/PA Images via Getty Images
Восход солнца в национальном парке Аксиос в Греции
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images
Снегопад в Иркутской области
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Первые в мире документально подтвержденные двойняшки варана Митчелла появились в зоопарке Кельна
Фото: DPA/ТАСС
Ураган "Иэн" обрушился на американский штат Флорида
Фото: EPA/Vostock-photo
Посвященная метавселенной ассамблея Dubai Metaverse в Дубае
Фото: EPA/Vostock-photo
Горожане во время снегопада в Новосибирске
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Принцесса Уэльская в Уэльсе
Фото: EPA/Vostock-photo
Акция протеста в Багдаде после отказа парламента Ирака принять отставку спикера Мухаммеда аль-Халбуси
Фото: AP/ТАСС
Подтопление в Нью-Дели в результате выхода из берегов реки
Фото: IMAGO/ТАСС
Закат во Флориде в преддверии урагана "Иэн"
Фото: Win McNamee/Getty Images
Президент Бразилии Жаир Болсонару на митинге перед выборами
Фото: EPA/Vostock-photo
Выставка живописи в знак протеста против закрытия школ в Кабуле
Фото: EPA/Vostock-photo
Гигантские панды, родившиеся в 2022 году, на исследовательской базе по их разведению в китайском Чэнду
Фото: He Haiyang/VCG via Getty Images
Модели представляют творения из коллекции модного дома Saint Laurent на Неделе моды в Париже
Фото: EPA/Vostock-photo
Число мигрантов, пересекших границу Мексики и США с октября прошлого года по август текущего, превысило 2 млн — это рекордный показатель
Фото: John Moore/Getty Images
Олень в парке немецкого Бранденбурга
Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images
Туман в Москве
Фото: Сергей Карпухин/ТАС
Колумбийцы протестуют против налоговой реформы в Боготе
Фото: Diego Cuevas/Getty Images
Показ коллекции Dior сезона весна-лето на Неделе моды в Париже
Фото: AP/ТАСС
Частичная мобилизация в Екатеринбурге
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Ураган "Иэн" приближается к Кубе
Фото: AP/ТАСС
Марионетка Маленькая Амаль, изображающая сирийскую девочку-беженку, в нью-йоркском Гарлеме
Фото: EPA/Vostock-photo
Очередь на российско-грузинской границе
Фото: EPA/Vostock-photo
В Токио прошли государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Фото: EPA/Vostock-photo
Супертайфун "Нору" обрушился на Филиппины
Фото: Ezra Acayan/Getty Images
В минувшие выходные в Москве завершились контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Камила Валиева выступила с премьерой произвольной программы.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Барселоне прошел фестиваль Correfoc, участники которого должны были уворачиваться от летящих искр
Фото: Marc Asensio/NurPhoto via Getty Images
Мемориал в память о погибших в ижевской школе у здания представительства главы Удмуртии в Москве
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Традиционная выставка крупного рогатого скота в Швельбрунне, Швейцария
Фото: EPA/Vostock-photo
Светлячки в Пекине, Китай
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images
Подготовка к фестивалю Наваратри в индийском Ченнаи
Фото: EPA/Vostock-photo
Волонтеры убирают оставленные в память о королеве Великобритании Елизавете II цветы в лондонском Грин-парке спустя неделю после ее похорон
Фото: АР/ТАСС
Израильская полиция ограничила вход в храмовый комплекс Аль-Акса для верующих моложе 40 лет. На фото: мусульмане молятся у ворот Аль-Аксы.
Фото: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images
Стадо овец провели по Лондонскому мосту в знак уважения к старейшим традициям
Фото: Bonnie Britain/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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