НОВОСТИ МИРА

Одиннадцатый этап чемпионата мира по ралли 2022 WRC в Окленде, Новая Зеландия

Фото: Zuma/ТАСС

Последствия обрушения тропического урагана "Иэн" на штат Флорида на юго-востоке США

Фото: AP/ТАСС

Модель Белла Хадид представляет творение из коллекции французского дизайнера Изабель Маран на Парижской неделе моды

Фото: EPA/Vostock-photo

В Чехии проходит 20-й фестиваль воздушных шаров

Фото: Zuma/ТАСС

Игры кочевников в турецкой Бурсе

Фото: Mustafa Yilmaz/Anadolu Agency via Getty Images

Цветочные композиции представлены на выставке "Икебана" в Мумбаи

Фото: EPA/Vostock-photo

В Тайланде проходит ежегодный вегетарианский фестиваль

Фото: Lauren DeCicca/Getty Images

Знак Голливуда реставрируют в Лос-Анджелесе

Фото: EPA/Vostock-photo

Китай отмечает День мучеников

Фото: EPA/Vostock-photo

В Великобритании выпустили памятные монеты достоинством 50 пенсов и 5 фунтов с официальным портретом короля Карла III

Фото: AP/ТАСС

Актер Джордж Клуни и его супруга Амаль на вручении премии благотворительного фонда Джорджа Клуни "За справедливость" в Нью-Йорке

Фото: EPA/Vostock-photo

Акции против повышения цен на топливо и роста стоимости жизни продолжаются в Гаити

Фото: EPA/Vostock-photo

В Париже проходит неделя моды

Фото: EPA/Vostock-photo

В результате обрушения автомобильного моста в бразильском штате Амазонас погибли не менее трех человек, 14 получили ранения

Фото: EPA/ТАСС

Акции протеста в Международный день безопасного аборта в Мехико

Фото: Daniel Cardenas/Anadolu Agency via Getty Images

Выставка рождественских игрушек Hamleys в Лондоне

Фото: Aaron Chown/PA Images via Getty Images

Восход солнца в национальном парке Аксиос в Греции

Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Снегопад в Иркутской области

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Первые в мире документально подтвержденные двойняшки варана Митчелла появились в зоопарке Кельна

Фото: DPA/ТАСС

Ураган "Иэн" обрушился на американский штат Флорида

Фото: EPA/Vostock-photo

Посвященная метавселенной ассамблея Dubai Metaverse в Дубае

Фото: EPA/Vostock-photo

Горожане во время снегопада в Новосибирске

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Принцесса Уэльская в Уэльсе

Фото: EPA/Vostock-photo

Акция протеста в Багдаде после отказа парламента Ирака принять отставку спикера Мухаммеда аль-Халбуси

Фото: AP/ТАСС

Подтопление в Нью-Дели в результате выхода из берегов реки

Фото: IMAGO/ТАСС

Закат во Флориде в преддверии урагана "Иэн"

Фото: Win McNamee/Getty Images

Президент Бразилии Жаир Болсонару на митинге перед выборами

Фото: EPA/Vostock-photo

Выставка живописи в знак протеста против закрытия школ в Кабуле

Фото: EPA/Vostock-photo

Гигантские панды, родившиеся в 2022 году, на исследовательской базе по их разведению в китайском Чэнду

Фото: He Haiyang/VCG via Getty Images

Модели представляют творения из коллекции модного дома Saint Laurent на Неделе моды в Париже

Фото: EPA/Vostock-photo

Число мигрантов, пересекших границу Мексики и США с октября прошлого года по август текущего, превысило 2 млн — это рекордный показатель

Фото: John Moore/Getty Images

Олень в парке немецкого Бранденбурга

Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Туман в Москве

Фото: Сергей Карпухин/ТАС

Колумбийцы протестуют против налоговой реформы в Боготе

Фото: Diego Cuevas/Getty Images

Показ коллекции Dior сезона весна-лето на Неделе моды в Париже

Фото: AP/ТАСС

Частичная мобилизация в Екатеринбурге

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Ураган "Иэн" приближается к Кубе

Фото: AP/ТАСС

Марионетка Маленькая Амаль, изображающая сирийскую девочку-беженку, в нью-йоркском Гарлеме

Фото: EPA/Vostock-photo

Очередь на российско-грузинской границе

Фото: EPA/Vostock-photo

В Токио прошли государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ

Фото: EPA/Vostock-photo

Супертайфун "Нору" обрушился на Филиппины

Фото: Ezra Acayan/Getty Images

В минувшие выходные в Москве завершились контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Камила Валиева выступила с премьерой произвольной программы.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Барселоне прошел фестиваль Correfoc, участники которого должны были уворачиваться от летящих искр

Фото: Marc Asensio/NurPhoto via Getty Images

Мемориал в память о погибших в ижевской школе у здания представительства главы Удмуртии в Москве

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Традиционная выставка крупного рогатого скота в Швельбрунне, Швейцария

Фото: EPA/Vostock-photo

Светлячки в Пекине, Китай

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Подготовка к фестивалю Наваратри в индийском Ченнаи

Фото: EPA/Vostock-photo

Волонтеры убирают оставленные в память о королеве Великобритании Елизавете II цветы в лондонском Грин-парке спустя неделю после ее похорон

Фото: АР/ТАСС

Израильская полиция ограничила вход в храмовый комплекс Аль-Акса для верующих моложе 40 лет. На фото: мусульмане молятся у ворот Аль-Аксы.

Фото: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images

Стадо овец провели по Лондонскому мосту в знак уважения к старейшим традициям

Фото: Bonnie Britain/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/