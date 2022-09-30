Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

НОВОСТИ МИРА

Одиннадцатый этап чемпионата мира по ралли 2022 WRC в Окленде, Новая Зеландия

Одиннадцатый этап чемпионата мира по ралли 2022 WRC в Окленде, Новая Зеландия

Фото: Zuma/ТАСС

Последствия обрушения тропического урагана "Иэн" на штат Флорида на юго-востоке США

Последствия обрушения тропического урагана "Иэн" на штат Флорида на юго-востоке США

Фото: AP/ТАСС

Модель Белла Хадид представляет творение из коллекции французского дизайнера Изабель Маран на Парижской неделе моды

Модель Белла Хадид представляет творение из коллекции французского дизайнера Изабель Маран на Парижской неделе моды

Фото: EPA/Vostock-photo

В Чехии проходит 20-й фестиваль воздушных шаров

В Чехии проходит 20-й фестиваль воздушных шаров

Фото: Zuma/ТАСС

Игры кочевников в турецкой Бурсе

Игры кочевников в турецкой Бурсе

Фото: Mustafa Yilmaz/Anadolu Agency via Getty Images

Цветочные композиции представлены на выставке "Икебана" в Мумбаи

Цветочные композиции представлены на выставке "Икебана" в Мумбаи

Фото: EPA/Vostock-photo

В Тайланде проходит ежегодный вегетарианский фестиваль

В Тайланде проходит ежегодный вегетарианский фестиваль

Фото: Lauren DeCicca/Getty Images

Знак Голливуда реставрируют в Лос-Анджелесе

Знак Голливуда реставрируют в Лос-Анджелесе

Фото: EPA/Vostock-photo

Китай отмечает День мучеников

Китай отмечает День мучеников

Фото: EPA/Vostock-photo

В Великобритании выпустили памятные монеты достоинством 50 пенсов и 5 фунтов с официальным портретом короля Карла III

В Великобритании выпустили памятные монеты достоинством 50 пенсов и 5 фунтов с официальным портретом короля Карла III

Фото: AP/ТАСС

Актер Джордж Клуни и его супруга Амаль на вручении премии благотворительного фонда Джорджа Клуни "За справедливость" в Нью-Йорке

Актер Джордж Клуни и его супруга Амаль на вручении премии благотворительного фонда Джорджа Клуни "За справедливость" в Нью-Йорке

Фото: EPA/Vostock-photo

Акции против повышения цен на топливо и роста стоимости жизни продолжаются в Гаити

Акции против повышения цен на топливо и роста стоимости жизни продолжаются в Гаити

Фото: EPA/Vostock-photo

В Париже проходит неделя моды

В Париже проходит неделя моды

Фото: EPA/Vostock-photo

В результате обрушения автомобильного моста в бразильском штате Амазонас погибли не менее трех человек, 14 получили ранения

В результате обрушения автомобильного моста в бразильском штате Амазонас погибли не менее трех человек, 14 получили ранения

Фото: EPA/ТАСС

Акции протеста в Международный день безопасного аборта в Мехико

Акции протеста в Международный день безопасного аборта в Мехико

Фото: Daniel Cardenas/Anadolu Agency via Getty Images

Выставка рождественских игрушек Hamleys в Лондоне

Выставка рождественских игрушек Hamleys в Лондоне

Фото: Aaron Chown/PA Images via Getty Images

Восход солнца в национальном парке Аксиос в Греции

Восход солнца в национальном парке Аксиос в Греции

Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Снегопад в Иркутской области

Снегопад в Иркутской области

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Первые в мире документально подтвержденные двойняшки варана Митчелла появились в зоопарке Кельна

Первые в мире документально подтвержденные двойняшки варана Митчелла появились в зоопарке Кельна

Фото: DPA/ТАСС

Ураган "Иэн" обрушился на американский штат Флорида

Ураган "Иэн" обрушился на американский штат Флорида

Фото: EPA/Vostock-photo

Посвященная метавселенной ассамблея Dubai Metaverse в Дубае

Посвященная метавселенной ассамблея Dubai Metaverse в Дубае

Фото: EPA/Vostock-photo

Горожане во время снегопада в Новосибирске

Горожане во время снегопада в Новосибирске

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Принцесса Уэльская в Уэльсе

Принцесса Уэльская в Уэльсе

Фото: EPA/Vostock-photo

Акция протеста в Багдаде после отказа парламента Ирака принять отставку спикера Мухаммеда аль-Халбуси

Акция протеста в Багдаде после отказа парламента Ирака принять отставку спикера Мухаммеда аль-Халбуси

Фото: AP/ТАСС

Подтопление в Нью-Дели в результате выхода из берегов реки

Подтопление в Нью-Дели в результате выхода из берегов реки

Фото: IMAGO/ТАСС

Закат во Флориде в преддверии урагана "Иэн"

Закат во Флориде в преддверии урагана "Иэн"

Фото: Win McNamee/Getty Images

Президент Бразилии Жаир Болсонару на митинге перед выборами

Президент Бразилии Жаир Болсонару на митинге перед выборами

Фото: EPA/Vostock-photo

Выставка живописи в знак протеста против закрытия школ в Кабуле

Выставка живописи в знак протеста против закрытия школ в Кабуле

Фото: EPA/Vostock-photo

Гигантские панды, родившиеся в 2022 году, на исследовательской базе по их разведению в китайском Чэнду

Гигантские панды, родившиеся в 2022 году, на исследовательской базе по их разведению в китайском Чэнду

Фото: He Haiyang/VCG via Getty Images

Модели представляют творения из коллекции модного дома Saint Laurent на Неделе моды в Париже

Модели представляют творения из коллекции модного дома Saint Laurent на Неделе моды в Париже

Фото: EPA/Vostock-photo

Число мигрантов, пересекших границу Мексики и США с октября прошлого года по август текущего, превысило 2 млн - это рекордный показатель

Число мигрантов, пересекших границу Мексики и США с октября прошлого года по август текущего, превысило 2 млн — это рекордный показатель

Фото: John Moore/Getty Images

Олень в парке немецкого Бранденбурга

Олень в парке немецкого Бранденбурга

Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Туман в Москве

Туман в Москве

Фото: Сергей Карпухин/ТАС

Колумбийцы протестуют против налоговой реформы в Боготе

Колумбийцы протестуют против налоговой реформы в Боготе

Фото: Diego Cuevas/Getty Images

Показ коллекции Dior сезона весна-лето на Неделе моды в Париже

Показ коллекции Dior сезона весна-лето на Неделе моды в Париже

Фото: AP/ТАСС

Частичная мобилизация в Екатеринбурге

Частичная мобилизация в Екатеринбурге

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Ураган "Иэн" приближается к Кубе

Ураган "Иэн" приближается к Кубе

Фото: AP/ТАСС

Марионетка Маленькая Амаль, изображающая сирийскую девочку-беженку, в нью-йоркском Гарлеме

Марионетка Маленькая Амаль, изображающая сирийскую девочку-беженку, в нью-йоркском Гарлеме

Фото: EPA/Vostock-photo

Очередь на российско-грузинской границе

Очередь на российско-грузинской границе

Фото: EPA/Vostock-photo

В Токио прошли государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ

В Токио прошли государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ

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Супертайфун "Нору" обрушился на Филиппины

Супертайфун "Нору" обрушился на Филиппины

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В минувшие выходные в Москве завершились контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Камила Валиева выступила с премьерой произвольной программы.

В минувшие выходные в Москве завершились контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Камила Валиева выступила с премьерой произвольной программы.

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В Барселоне прошел фестиваль Correfoc, участники которого должны были уворачиваться от летящих искр

В Барселоне прошел фестиваль Correfoc, участники которого должны были уворачиваться от летящих искр

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Мемориал в память о погибших в ижевской школе у здания представительства главы Удмуртии в Москве

Мемориал в память о погибших в ижевской школе у здания представительства главы Удмуртии в Москве

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Традиционная выставка крупного рогатого скота в Швельбрунне, Швейцария

Традиционная выставка крупного рогатого скота в Швельбрунне, Швейцария

Фото: EPA/Vostock-photo

Светлячки в Пекине, Китай

Светлячки в Пекине, Китай

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Подготовка к фестивалю Наваратри в индийском Ченнаи

Подготовка к фестивалю Наваратри в индийском Ченнаи

Фото: EPA/Vostock-photo

Волонтеры убирают оставленные в память о королеве Великобритании Елизавете II цветы в лондонском Грин-парке спустя неделю после ее похорон

Волонтеры убирают оставленные в память о королеве Великобритании Елизавете II цветы в лондонском Грин-парке спустя неделю после ее похорон

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Израильская полиция ограничила вход в храмовый комплекс Аль-Акса для верующих моложе 40 лет. На фото: мусульмане молятся у ворот Аль-Аксы.

Израильская полиция ограничила вход в храмовый комплекс Аль-Акса для верующих моложе 40 лет. На фото: мусульмане молятся у ворот Аль-Аксы.

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Стадо овец провели по Лондонскому мосту в знак уважения к старейшим традициям

Стадо овец провели по Лондонскому мосту в знак уважения к старейшим традициям

Фото: Bonnie Britain/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/

30.09.2022 - Posted by | Дайджест

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