Главная тайна Иеронима Босха: Что обнаружили археологи, вскрыв могилу художника

То, что Иероним Босх, несмотря на огромную известность, и по сей день остается одной из самых таинственных личностей в истории искусства — бесспорный факт. Исследователи всё ещё жарко спорят о сути его творчества, о том, почему он выбирал такие странные и пугающие сюжеты.

Его наследие не дает покоя и тем, кому хотя бы раз приходилось внимательно вглядываться в его творения. Но оказалось, спустя века, в 1977 году, загадочный Босх задал человечеству еще одну самую сложную загадку, которую уж точно не сможет разгадать никто.

Загадочный Босх

О жизни Еруна Антонисона ван Акена, более известного как Иероним Босх, знаем мизерно мало. Хотя на пике своей карьеры он был достаточно известен по всей Европе. Однако даже те сведения, которые всё же дошли до нашего времени — вызывают больше вопросов, нежели дают ответов.

Мы достоверно не знаем, как реально выглядел Босх, так как те несколько автопортретов, которые дошли до нас, у многих исследователей вызывают сомнения: а действительно ли они принадлежат кисти художника. Мало того, Босх не оставил после себя каких-либо дневников, писем или документов. Видимо, таким образом он решил остаться в тени истории.

Хотя стоит отметить, что до наших дней дошел уникальный литературный портрет великого мастера, созданный в конце XVI века Д. Лампсониусом — поэтом и ученым, жившим в Брюгге: «Что означает, Иеронимус Босх, этот твой вид, выражающий ужас, и эта бледность уст?

Уж не видишь ли ты летающих призраков подземного царства? Я думаю, тебе были открыты и бездны адского Плутона, и жилища ада, если ты мог так хорошо написать твоей рукой то, что сокрыто в самых недрах преисподней».

Картины, полные неразгаданных тайн

Один из самых загадочных творцов Северного Возрождения, потомственный живописец Иероним Босх оставил после себя небольшое наследие: всего 24 картины и 20 рисунков, над таинственным содержанием которых столетиями размышляют исследователи, пытаясь объяснить то или иное явление.

«Сад земных наслаждений» — один их самых известных триптихов Иеронима Босха, посвящённых греху сладострастия.

Сейчас в мире искусства весьма популярна теория, что картины нидерландца — это ребусы, которые являют собой сложный язык метафор, символов и знаков, понятный для жителей Западной Европы Средневековья. То, что мы видим на них, порой отвратительно, но почему-то очень узнаваемо, хотя все, что художник хотел сказать, он зачастую говорил иносказательно.

В своё время испанский монах Хосе де Сигуэнса так отзывался о картинах художника: «В то время, как другие художники изображали человека таким, какой он снаружи, только Босху хватало мужества рисовать его таким, каков он изнутри». Именно поэтому картины мастера производят отталкивающее, а вместе с тем и притягательное впечатление.

И, что любопытно, спустя пять веков, содержание этих полотен так же актуально, как и на момент их создания. Стоит только внимательно приглядеться к ним, чтобы удостовериться в этом.

Кем же на самом деле был Босх?

Теории, версии, домыслы и исторические факты

В своё время коллеги по цеху дали Босху прозвище — почетный профессор кошмаров, что ярче всего характеризовало творчество непонятного художника. Слыл он также и религиозным еретиком, и магом, и алхимиком. А ещё его называли художником, рисующим ад.

И поскольку в наше время интерес к Босху гораздо больше, чем был среди его современников, эти версии получили более широкую интерпретацию. Так, особой популярностью у одних исследователей пользуется версия, что в своих работах Босх зашифровал секреты средневековых эзотерических дисциплин — алхимии, астрологии, черной магии.

Другие стараются связать художника с различными религиозными ересями и называют его адептом запрещенных сект. Третьи пошли еще дальше, полагая, что сам художник был пришельцем из галактических глубин и просто описывал в красках то, что видел, путешествуя по необъятной Вселенной.

А вот американская исследовательница творчества Босха Линда Харрис настаивает на даре мистического прозрения и ясновидения художника. По ее мнению, многие видения Страшного суда на его полотнах абсолютно точно отображают современные нам картины войн и катаклизмов. С этим уж точно не поспоришь.

Однако наряду со всеми версиями и домыслами существуют исторические факты. Так, достоверно известно, что в родном городе Хертогенбос, входившем тогда в состав Бургундского герцогства, Иероним Босх считался уважаемым человеком, он был вполне позитивным, оптимистичным, отзывчивым, что, разумеется, с трудом соотносилось с его творчеством, отражающим ужасы.

Настоящее имя живописца было Ерун ван Акен. В 1480 году он взял себе псевдоним Босх, который был производным от сокращенного наименования его родного города Хертогенбос. Художниками были и его дед — Ян ван Акен, и его отец Антоний. В основном династия ван Акенов занималась выполнением различных заказов – от настенных росписей, золочения деревянных скульптур — до изготовления церковной утвари.

А вот среди заказчиков самого Иеронима была публика посолиднее. Многие знатные люди того времени пытались заполучить его работы в свои коллекции. В их числе были герцог Бургундский Филипп I Красивый, герцог Нассау Генрих III, испанский король Филипп II.

Последняя загадка Босха

Самую сложную загадку Босх задал человечеству спустя 450 лет после своей смерти. Эта тайна связана с его могилой. После смерти Иеронима Босха в 1516 году, его останки были с почестями были захоронены в пристройке к храму Святого Иоанна, который он некогда расписывал.

В 1977 году могила была вскрыта, но там не оказалось никаких останков. Историк Ханс Гаальфе, который руководил раскопками, рассказал, что в могиле нашли осколок камня, который невозможно было идентифицировать. Когда этот камень поместили под микроскоп, тот без всякого воздействия начал излучать слабое свечение и нагрелся на три с лишним градуса.

Сенсационная находка невероятно озадачила исследователей. Но продолжить исследования захоронения не дала церковь: она восприняла эти манипуляции как осквернение могилы знаменитого художника. На этом была поставлена жирная точка.

Сегодня в храме Святого Иоанна можно увидеть надгробную плиту с выгравированным на ней именем живописца и годами его жизни. А над ней находится выполненная Босхом когда-то фреска, изображающая распятие, окруженное странным зеленоватым светом.

Вот так могила Иеронима Босха, спустя столетия, возглавила список тайн, связанных с его именем.

А ведь согласно всех имеющихся документов, могила художника никем не вскрывалась с самого его погребения. Из всего вышеизложенного выплывает риторический вопрос: куда же подевались останки Мастера?!!!

P.S.

«Bоsch — 500»

В Европе 2016 год был юбилейным годом Иеронима Босха — отмечалось 500-летие со дня его смерти. А так как на родине Босха, в провинциальном голландском городке Хертогенбосе, не осталось ни единого произведения знаменитого художника, директору музея Северного Брабанта Шарлю де Моойю, пришлось собирать произведения соотечественника для юбилейной выставки по всей Европе и Америке.

Хотя многим это казалось утопией — 20 живописных работ и 19 рисунков Босха прибыли в Нидерланды в назначенный срок из Испании, Италии, Франции, Германии, Австрии, Бельгии, Голландии, США. Экспонаты были представлены на выставке «Иероним Босх. Видения гения». Позже собрание картин отправилось в турне по ведущим европейским галереям.

Источник: https://chitaj.net/glavnaya-tajna-ieronima-bosha-chto-obnaruzhili-arheologi-vskryv-mogilu-hudozhnika/?fbclid=IwAR2473P4lz9kkaYB6o7mQntGEJN1z0CK4j3aHLg9PIORV4FSgTBHQu8yKiw