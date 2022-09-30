Буддийский рай: висячие и «парящие» храмы Китая

Одними из самых невероятных и удивительных архитектурных чудес Китая являются висячие храмы и монастыри, которые древние монахи вырезали прямо в скалах на значительной высоте, чтобы ограничить доступ для недоброжелателей и простых зевак. Особенно богаты уникальными памятниками, в которых сохранились многовековые традиции и культурные достижения не одного десятка поколений, являются провинции Шаньси, Гуйчжоу, Ганьсу и Фудзянь, где еще можно увидеть аутентичные архитектурные шедевры.

1. Висячий монастырь Сюанькун-сы в провинции Шаньси

Висячий монастырь Сюанькун-сы – уникальный религиозный объект, архитектурные формы и национальный колорит которого привлекают иностранных туристов (провинция Шаньси, Китай). | Фото: chinadiscovery.com.

Сюанькун-сы – единственный храм в Китае, где хранятся святыни трех основных религиозно-философских школ страны (провинция Шаньси).

Сюанькун-сы (в переводе Висячий монастырь) – это самый удивительный храм в мире, который может похвастаться не только месторасположением и архитектурой, его уникальность состоит в том, что здесь хранятся святыни сразу трех основных религий Китая – конфуцианства, буддизма и даосизма. Невозможно представить, как в V веке древние зодчие смогли «прикрепить» к скале грандиозное сооружение, но факт остается фактом Сюанькун-сы – это единственное в мире строение, при строительстве которого не использовались ни фундамент, ни вертикальные опоры. Монахи, возводившие этот храм, сначала сделали отверстия в отвесной скале, а затем закрепили в них балки (и это, примитивными инструментами, и без строительных лесов).

Перед скалой находится лишь фасадная часть сооружений, внутреннее пространство залов уходит в ее глубину (Сюанькун-сы, Китай). | Фото: brendansadventures.com.

Примечательно:За полтора тысячелетия храм не раз перестраивался и расширялся, добавили в некоторых местах высокие цокольные фундаменты из небольших каменных блоков и деревянные опоры. Они поддерживают сооружение снизу на случай того, что балки, которым не одна сотня лет, могут не выдержать нагрузку, ведь в последние годы висячий монастырь Сюанькун-сы стал главной достопримечательностью природного заповедника священной горы Хэншань и провинции Шаньси. Хотя монахи утверждают, что сделано это только для спокойствия гостей и паломников.

2. Буддийский храм Лингтонг в провинции Фуцзянь

Буддийский храм Лингтонг – одно из самых живописных мест провинции Фуцзянь (Китай). | Фото: pinterest.com.

Попасть в храм Лингтонг можно по единственной тропе, которую называют «Небесная лестница» (Китай). | Фото: dreamstime.com.

Горная гряда Лингтонг, она же Дафэн, привлекала внимание людей издревле, что отразилось на ее склонах. Одна из природных пещер с причудливым «фасадом», находящаяся на высоте 920 метров над уровнем моря со временем превратилась в буддийский храм, который носит ее имя – Лингтонг (Lingtong temple). Если внешне, «парящий» над глубокой пропастью храм мало чем отличается от древних китайских построек, то внутри паломники и путешествующие могут увидеть уникальные скульптуры, посвященные Будде — Сань-Бао и Гуаньинь – божеству, которое последние тысячу лет изображают в женском обличье (до этого времени бодхисаттва считалось бесполым божеством), что и предопределило его сущность. Буддисты Гуаньинь считают покровительницей женщин и детей, а также хранительницей семейного очага.

Постоянные туманы и мелкие брызги водопадов создают чарующую атмосферу, которая притягивает и туристов, и паломников (Lingtong temple, Китай). | Фото: fuckyeahchinesegarden.tumblr.com.

Иногда храм «прячется» за занавесью потоков воды, что притягивает отчаянных паломников, мечтающих искупаться в этом водопаде (Lingtong temple, Китай). | Фото: pinterest.com

Интересный факт от Novate.ru: Гора Лингтонг – это одно из самых живописных мест, где можно увидеть высокие пики скал с причудливыми склонами и холмами, кристально чистые озера, плавающие облака и тысячи водопадов, которые образуют «жемчужный занавес дождя». Захватывающее дух явление вызывает водопад, который время от времени срывается с вершины скалы, пряча за потоками храм. Существует поверье, что тот, кто сможет искупаться в «жемчужном занавесе дождя», станет бессмертным, но это настолько опасная затея, что ее вряд и кто переживет.

3. «Парящий» Храм Будды и Храм Майтрейи на горе Фаньцзин в провинции Гуйчжоу

Многие буддисты верят, что Фаньцзиншань – это место, где можно достичь духовного просветления (Храм Будды и Храм Майтрейи, Китай).

В провинции Гунчжоу есть поистине уникальное место – это гора Фаньцзиншань (она же Фаньцзин – «буддийский рай»). Одно из самых живописных мест на планете является священным буддийским местом, главной изюминкой которого стали два уникальных храма, расположенных на высоте 2570 м над уровнем моря. Они находятся на вершине высокой раздвоенной скалы Золотой Пик Красного Облака – огромного каменного столпа, возвышавшегося над округой на целую сотню метров (такие скалы в Китае называют «парящими» или «летающими», а в Греции – метеорами).

Чтобы добраться на вершину скалы, придется преодолеть 8873 ступени (Храм Будды и Храм Майтрейи, Китай).

На каждом из плато построены Храм Будды и Храм Майтрейи, соединенные между собой большим каменным мостом в виде гигантского дракона. Удивительный храмовый комплекс на вершине священного скалы является единственным святилищем Будды Милэфо (Будда веселья) Фаньцзиншань, но, чтобы в него попасть, паломникам и туристам придется преодолеть 8873 ступени и потратить на подъем около 5 часов. Зато каждый, кто доберется до вершины, сможет своими глазами увидеть не только удивительные святыни, но и полюбоваться восхитительной красотой живописной природы. И это еще не все, что ждет тех, решится преодолеть столь сложный путь. Во время подъема паломники и туристы в прямом смысле слова пройдут сквозь белоснежные облака, зависшие где-то по центру скалы, а вот на вершине они смогут увидеть уникальное природное явление – Свет Будды. Это яркое сияние, которое возникает в небе вокруг вершины горы, образуя ореол.

4. Монастырь Матисы в провинции Ганьсу

Монастырь Матисы – это огромный сакральный комплекс, состоящий из красивейших храмов и 33 пещер (Китай).

Храмовый комплекс в провинции Ганьсу состоит из множества культовых сооружений, но самым загадочным является буддийский монастырь Матисы или Мати Ши, расположенный на крутом склоне скалы и в пещерах. Он находится на высоте свыше 2,7 тыс. метров в окружении высоких гор с заснеженными вершинами. Стоит упомянуть, что строительство храмового комплекса овеяно легендами, одна из которых гласит, что в этом месте Небесный Пегас спустился на землю и оставил священный след. Древние китайцы приняли это за знак свыше и начали строить монастырь в скале.

Близкое расположение к Тибету повлияло на эстетику архитектурного комплекса (Mati si, Китай).

Монастырь растянулся на 3 километра и состоит из 33 пещер, часть которых являются рукотворными. Все они имеют наружные балкончики, украшенные яркими резными крышами. А вот попасть в пещеры можно лишь по узким крутым лестницам, вырезанным в скале.

Интересный факт: В монастырский комплекс Матисы (дословный перевод Храм Лошадиной Подковы) входит главный грот – один из самых масштабных во всем Китае. На протяжении многих веков главный зал украшало множество статуй Будды, но до наших дней сохранилось только 48 скульптур и колодец для омовения.

5. Храм Ганлу в провинции Фуцзянь

Храм Ганлуян – один из самых известных каменных святилищ в стране и за рубежом (провинция Фуцзянь, Китай).

В живописной провинции Фуцзянь среди красных скал причудливой формы на месте древнего храма в середине XII века был построен висячий монастырь, который назвали Храм Ганлу, он же Ганлуян (Ganluyan Temple). Такое название он получил лишь потому, что главной пещере храма (высота более 80 м, глубин – 30 м, около 30 метров) находится огромный сталактит, напоминающий голову дракона, из которого круглый год капает вода (над нам расположен родник).

Единственная опора удерживает храмовый комплекс, который считается одним из самых ярких примеров традиционного китайского дизайна (Ganluyan Temple, Китай).

Старинное культовое сооружение спрятано в одной из глубоких пещер каньона на значительной высоте, нависая над глубоким ущельем. Странная форма пещеры сыграла основополагающую роль в обустройстве храма. Древним зодчим оставалось лишь «залатать» дыру, установив платформу на Т-образной формы опору и, задействовав боковые камни. На ней были построены небольшие деревянные павильоны в лучших традициях традиционного китайского дизайна, а вот установили они их в виде перевернутой пирамиды. Такая структура в Китае использовалась впервые, поэтому и вызывала повышенный интерес, привлекая зодчих из разных концов страны.

Источник: https://novate.ru/blogs/290922/64281/