ЧУДО-ДЕРЕВО: ПРОДУКТЫ НА ВЕТКАХ

На деревьях могут расти не только яблоки, но и клубника, хлеб, огурцы, конфеты и даже колбаса. Эти чудеса существуют в реальном мире. Рассказываем

ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО



Плоды: зеленые, пупырчатые, до 4 кг и выше, в диаметре — до 30 см.

Произрастание: Новая Гвинея, острова Океании, Вест-Индия.

Внешне плод хлебного дерева напоминает дуриан, но не такой колючий и, главное, не вонючий. А вкус и вовсе похож на картошку. Почему тогда хлеб? Потому что плоды калорийны, питательны и доступны: с одного дерева можно снимать до 200 «булок» в год. А еще они хранятся — правда, своеобразно.

Помимо простого варианта — превратить плоды в сухари, которые способны храниться до нескольких лет, — есть и сложный. Так, полинезийцы консервируют свежие плоды. Их чистят, режут, плотно заворачивают в листья геликонии или банана, а потом зарывают в землю, где те в результате брожения благополучно превращаются в массу, напоминающую тесто. Этот полуфабрикат остается съедобным несколько лет. Перед подачей на стол «тесто» заворачивают в листья и жарят на кокосовом масле. Плоды также можно тушить, варить или есть сырыми. И да, из них еще делают блинчики, предварительно растерев сушеные плоды в муку.

Интересный факт

Опыляют хлебное дерево вовсе не насекомые, а летучие мыши. А еще его плоды послужили созданию новой народности, хоть и маленькой. Это европеоидно-полинезийские потомки экипажа знаменитого судна «Баунти», члены которого в конце XVIII века после голода на Ямайке пустились в плавание за саженцами хлебного дерева, умудрились передраться несколько раз и частично самоуничтожиться. Зато их потомки живут и здравствуют в Южном полушарии, в частности на острове Питкэрн.

ОГУРЕЧНОЕ ДЕРЕВО



Плоды: удлиненные с шипами, несъедобные.

Произрастание: эндемик острова Сокотра (Йемен).

Экзотическое огуречное дерево, или дендросициос сокотранский, как и наш садовый огурец, относится к семейству тыквенных. Это вообще единственное древесное растение семейства: что-то вроде тыквы, только дерево. А еще суккулентное и высотой аж до 7 м, с голым, похожим на ногу слона, и раздутым от млечного сока стволом. Диаметр его может достигать 1 м. При этом ствол легко режется ножом, поэтому мякоть даже используют в качестве корма для скота. Наверху — крона из колючих листьев, похожих на тыквенные, но мельче. Все вместе отдаленно напоминает то ли растолстевшую березу, то ли полысевший баобаб.

Интересный факт

Огуречным также называют дерево билимби, произрастающее в Юго-Восточной Азии. И хотя к семейству тыквенных оно не имеет никакого отношения, плоды его, растущие не только на ветках, но и на самом стволе, тоже напоминают огурцы. Не так сильно, как у дендросициоса, зато их можно есть. Правда, не сырыми (они слишком кислые), а в качестве гарнира к разным блюдам. А еще из них делают варенье и желе.

КОНФЕТНОЕ ДЕРЕВО



Плоды: коричневые, сухие, с косточками.

Произрастание: Япония, Восточный Китай, Корея, предгорье Гималаев.

Вкусное народное название этого дерева довольно резко контрастирует с его биологическим именем — говения сладкая (хотя бы второе слово все-таки связано с чем-то из мира карамели).

Это огромное дерево достигает 10–20 м в высоту и имеет очень декоративную раскидистую крону. В июле эта красота цветет маленькими кремовыми соцветиями, из которых потом формируются мясистые плодоножки с косточковыми сухими плодами на концах. Так вот вкусны не эти плоды, а сами плодоножки! Причем прямо с ветки — сырые. По вкусу они напоминают то ли леденцы, то ли кисловатый изюм, поэтому говению еще называют японским изюмным деревом. Плодоножки также высушивают, подобно изюму.

Интересный факт

В Древнем Египте, Вавилоне и Риме конфетное дерево считалось лекарством «от 1000 болезней», начиная от «упавшего духа» до малокровия. Да и в России царь Алексей Михайлович в свое время велел аптекарям выращивать его на своих огородах. Насколько это было воплощено в жизнь — история умалчивает: дерево все же предпочитает более мягкий и солнечный климат, чем тот, который царит на большей части территории нашей страны.

КОЛБАСНОЕ ДЕРЕВО



Плоды: вытянутые, длиной до 60 см.

Произрастание: тропическая Африка.

Кигелия африканская с виду напоминает обычную акацию. Но вот после цветения на ветках появляются длинные «колбасы», свешивающиеся вниз точно так же, как сервелат на рынке. Вес одной такой «палки» достигает 8 кг! Ничего общего с салями, докторской или краковской она не имеет. Ее вообще нельзя есть. Разве что семена, да и то в жареном виде, потому что в сыром они ядовиты. Впрочем, для местной фауны это не проблема: «колбасу» с удовольствием уплетают гиппопотамы, обезьяны и жирафы. Семена обожают попугаи, а цветы и листья — слоны и антилопы.

Интересный факт

Плоды колбасного дерева содержат белок кигелин, который способствует выработке кожей коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Поэтому африканскую «колбасу» активно используют в косметической промышленности. Местные жители лечат ею ревматизм, змеиные укусы, сифилис, изгоняют злых духов и даже останавливают торнадо!

КЛУБНИЧНОЕ ДЕРЕВО



Плоды: шаровидные, размером 2–3 см.

Произрастание: склоны Гималаев в Индии и южной части Центрального Китая, Австралия, Новая Зеландия, Черноморское побережье Кавказа, Крым.

Научное имя этого вечнозеленого дерева не так романтично — кизил головчатый. Но за характерные красные плоды его именуют клубничным — внешне они и впрямь похожи на эту ягоду. А вот внутреннее содержание неоднозначно. Мякоть желеобразная и слизистая с множеством довольно крупных семян, вкус специфический, на любителя — впрочем, сладкий.

Интересный факт

Кизил часто называют шайтановой ягодой. Восточная легенда гласит, что алчный Шайтан выпросил у Аллаха в собственность рано зацветающий кизил (это дерево цветет задолго до распускания листьев — очень ранней весной), но терпения, чтобы дождаться ягод, ему не хватило. Это подвигло его на странный шаг — отдать кизил людям, а те поздней осенью собрали сладкие плоды, посмеиваясь над глупым Шайтаном.

МАЛИНОВОЕ ДЕРЕВО



Плоды: 2,5–5 см в диаметре, красные или темно-бордовые.

Произрастание: Восточная Азия, Афганистан, Иран, Китай, черноморское побережье в районе субтропической зоны.

Плоды кудрании триостенной и вправду внешне напоминают малину, а вот по вкусу — скорее, хурму. Интересно, что красная мякоть (а также ветви и листья) этих плодов содержит белый сок, семена же коричневые и очень похожи на орешки конопли. На черноморском побережье эта «малина» поспевает аж в ноябре, когда с дерева опадет вся листва.

Интересный факт

В Китае листьями кудрании кормят тутового шелкопряда, ведь дерево как раз и относится к семейству тутовых. Ягоды кудрании вы вряд ли найдете на полках магазинов в северных регионах. Они настолько сочные и мягкие, что не годятся для транспортировки — их нужно съедать в течение нескольких часов после сбора. А вот сварить варенье из такой «малины» очень даже можно.

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/chudoderevo_produkty_na_vetkah_35439