Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Ураган "Иэн" обрушился на Кубу и США

Ки-Уэст, Флорида

Ки-Уэст, Флорида

Фото: AP/ТАСС

Ураган "Иэн" обрушившись на Кубу уже достиг юго-западного побережья американского штата Флорида. В результате урагана на всей территории Кубы произошло полное отключение электроснабжения. Во Флориде более 2,5 млн человек подлежали обязательной эвакуации.

Гавана, Куба

Гавана, Куба

Фото: AP/ТАСС

Делрей-Бич, Флорида

Делрей-Бич, Флорида

Фото: AP/ТАСС

Гавана, Куба

Гавана, Куба

Фото: AP/ТАСС

Пемброк-Пайнс, Флорида

Пемброк-Пайнс, Флорида

Фото: AP/ТАСС

Делрей-Бич, Флорида

Делрей-Бич, Флорида

Фото: AP/ТАСС

Гавана, Куба

Гавана, Куба

Фото: AP/ТАСС

Сарасота, Флорида

Сарасота, Флорида

Фото: Sean Rayford/Getty Images

Голливуд, Флорида

Голливуд, Флорида

Фото: AP/ТАСС

Тампа, Флорида

Тампа, Флорида

Фото: Ben Hendren/Anadolu Agency via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5996/62008

29.09.2022 - Posted by | Природа...

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